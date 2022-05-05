Самый быстрый экономический календарь. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Поэтому, хорошо бы сделали (для примера) простенький новостной индикатор MQL5 календаря, чтобы просто сравнить, иметь свое пользовательское мнение и давать предложения по улучшению.
Что под этим подразумевается?
Например, ветка про News Trader советник (бесплатный, исходником) - с 2012 года на форуме (тут).
FXstreet.com календарь индикатор, и другие новостные индикаторы по другим календарям - тоже в англ части, и создавались они много лет назад.
Вот, например, индикатор по forex-factory календарю - тоже тут, в англ части форума (который создан в 2008 году) -
И темы на форуме про новостные индикаторы и новостные советники были одни из самых горячих на бывшем tsd форуме (в том числе и на таких ветках раскручивался бывший сам tsd форум). Например, одну из таких веток про бесплатные новостные индикаторы и советники вел я с 2007 года (ветка здесь).
Но на tsd форуме был свой календарь ... который тоже вел я ...
----------------
Я понимаю, что календарь уже встроен в Метатрейдер 5 ...
Но хотелось бы видеть бесплатные кастомные индикаторы по MQL5 календарю, а также советники (бесплатные), торгующие по этому календарю.
Потому что по ним будут самые горячие темы на форуме (по крайней мере, в англ части).
----------------
Извиняюсь за агитацию.
Основное направление новостной торгвли это получить данные по релизу максимально быстро.
провести анализ этих данных и понять будет реакция на эти данные по валюте (или фьючу....) на эти данные еще до самой этой реакции чтобы взять максимум от движения.
Но на практике получить данные от первоисточника стоит хороших средств "для рядового" трейдера.
По этому есть варианты покупать данные от "второго и последующего" источника дешевле - но тут задержки даже в несколько десятков мс убивают систему торговли на новостях.
Рынок уже убежал и вход в конце движения в лучшем случае если еще не прокатили за его максимумы.
Пик доступности новостной торговли с профитом был пару тройку лет назад. Сейчас чтобы быть первым нужно огромные средства на сигнал, на инфраструктуру. даже на собственные каналы связи чтобы выиграть уже не милисекунды а микросекунды.
Я имею ввиду торговлю на адекватных площадках с реальным ликвидом.
вот к примеру 2016 год
Данные по запасам нефти
реакция на СМЕ
(Время СМЕ из пакета ленты сделок)
57 мс торговли было съедено 1134 контракта
41 пункт движения.
... Ну есть еще конечно инсайд но это уже уголовка
... еще есть система с двумя отложками но это уже прошлый век.
Например, ветка про News Trader советник (бесплатный, исходником) - с 2012 года на форуме (тут).
...
Кхм, есть некоторые нестыковки. Изначально был запрос на "простенький новостной индикатор", а на скриншоте показан целый комбайн с кучей доп. возможностей, а потом упомянут советник. Под термин "простенький", имхо, попадает стандартное отображение новостей на чарте. Но, насколько я понял, оно чем-то не устраивает. Тогда важны критерии/запросы - что есть простенький, но достаточный.
Если имеющийся советник еще не переведен под MT5, то это проще для начала делать один в один - с движком скачивания новостей со стороны. А для того, чтобы использовать именно встроенный календарь - нужны аргументы (сейчас там, в частности, нет новостей по рублю). Я давно задавал по встроенному календарю вопросы, которые, имхо, позволили бы людей заинтересоваться, но ответа не получил (м.б. в то время не ответили, а написали где-то еще потом, тогда дайте ссылку, плиз). В частности, я спрашивал, есть ли доступ к архиву новостей из тестера.
Кхм, есть некоторые нестыковки. Изначально был запрос на "простенький новостной индикатор", а на скриншоте показан целый комбайн с кучей доп. возможностей, причем - советник. Под термин "простенький", имхо, попадает стандартное отображение новостей на чарте. Но, насколько я понял, оно чем-то не устраивает.
Если имеющийся советник еще не переведен под MT5, то это проще для начала делать один в один - с движком скачивания новостей со стороны. А для того, чтобы использовать именно встроенный календарь - нужны аргументы (сейчас там, в частности, нет новостей по рублю). Я давно задавал по встроенному календарю вопросы, которые, имхо, позволили бы людей заинтересоваться, но ответа не получил (м.б. в то время не ответили, а написали где-то еще потом, тогда дайте ссылку, плиз). В частности, я спрашивал, есть ли доступ к архиву новостей из тестера.
Это индикатор (где-то в англ части есть несколько старых веток; чарт - с первого поста одной из них).
Много старых веток на эту тему (которые были перенесены с tsd форума).
Есть и проще индикаторы.
И, кстати, автор сделал его на tsd по календарю forex-factory, так как его с forex-factory форума (еще в 2008 году) попросили уйти - у них там на кастомных новостных индикаторах весь портал в момент выхода новостей зависал. А потом они кнопочки придумали, и уже не надо перезагружать всю страницу (которая просто висла в момент новостей), а можно просто нажать на кнопочку -
Я про то, эта вся тематика - очень популярна.
Конечно, у тех прошлых индикаторов есть недостатки, но это всё (в том числе и достоинства MQL5 календаря) надо показывать (так как именно MQL5 календарь встроен в Метатрейдер, а те календари - нет).
Со встроенным в Метатрейдер 5 календарем меня (как пользователя) - все устраивает.
Но если стоит задача создавать горячие ветки, привлекающие много пользователей (в том числе и со стороны) - то надо еще и отдельные индикаторы (с темплатами к ним на разные случаи) и советники по MQL5 календарю.
Все, удаляюсь (а то дискуссия пойдет "не в ту сторону").
Я про то, эта вся тематика - очень популярна.
Конечно, у тех прошлых индикаторов есть недостатки, но это всё (в том числе и достоинства MQL5 календаря) надо показывать (так как именно MQL5 календарь встроен в Метатрейдер, а те календари - нет).
Со встроенным в Метатрейдер 5 календарем меня (как пользователя) - все устраивает.
Но если стоит задача создавать горячие ветки, привлекающие много пользователей (в том числе и со стороны) - то надо еще и отдельные индикаторы (с темплатами к ним на разные случаи) и советники по MQL5 календарю.
Все, удаляюсь (а то дискуссия пойдет "не в ту сторону").
Странный подход, сказал А, но не сказал Б, оставил все в подвешенном состоянии ;-).
Чисто технически все равно, откуда получать данные календаря - с внешнего сайта или из API MQL. Чтобы варианты сравнивать, нужны другие критерии. Один уже предложили - скорость обновления (кто-то за неё ратует, а другие пишут, что все доступные нам простым трейдерам календари по скорости уже в пролёте, так что заключения нет). Другой критерий - полнота (доступность всех интересующих валют). Удобство интерфейса оставим за скобками, если обсуждать программный доступ к MQL-календарю (впрочем, здешний веб-календарь до аналогов пока не дотягивает ИМХО). Все это не связано с индикатором или экспертом, которые гипотетически могут быть написаны для всех источников (и даже на унифицированной кодовой базе) и потому могут быть лишены всех недостатков (лишь бы было ТЗ). Я пытался выяснить, что именно нужно в новостном индикаторе или эксперте, чтобы "привлечь много пользователей", раз уж именно Вы подняли такую тему, но видимо узнать ответ - не судьба. Для себя я тему торговли по новостям закрыл, если только не вскроются какие-то новые неизвестные мне возможности (поэтому, в частности, и было интересно мнение со стороны). Вот кое-какие старые наблюдения:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новостной советник, и что дальше?
Stanislav Korotky, 2014.07.02 20:19
Я спрашивал, стоповые или лимитные отложенники используются. Потому что ТС с лимитниками предполагает торговлю внутрь коридора с целью отловить волатильность (больших целей не ставится, во главе угла надежность).
Возникавшие проблемы в ТС со стоповыми ордерами - обычные (уже много раз обсуждались): часто стартует ордер в одном направлении, а движение потом разворачивается (если делать переворот позиции - это уже пляски с бубном - это снижало надежность ТС). Кроме того, реальный эффект от новостей слабо предсказуем - т.е. новость может быть важной, но отыгранной - продолжаем болтаться в коридоре с каким-то убытком. Очень часто новости одних валют влияют на третьи (не связанные номинально) или календарь меняется быстро по ходу дня, получается движуха раньше времени - и это мешает найти уровни входа.
Внедрили давно, включая доступ из MQL5.
Функции Экономического календаря позволяют проводить автоматический анализ поступающих событий по собственным критериям важности и в разрезе нужных стран/валют.
Должна ли функция CalendarValueHistory работать в тестере стратегий? У меня она возвращает true, но буфер пустой. Запускаю отладку на реальных данных - есть события, на исторических - нет событий.
По моим наблюдениям задержка в районе 5 сек (на новости по нефти). Обширную статистику не собирал.
Считаю, это неплохо. Учитывая, что другие источники и по несколько минут задерживают.
Если писать советник для торговли по новостям, то величина задержки — это, конечно, ключевой фактор.
Я представляю себе такой советник. Он должен работать только с важными новостями.
Важные новости это только те новости, которые способны вызвать на рынке форекс сильное, а главное прогнозируемое движение.
При этом такое движение возникает в секунду публикации новости: данные важной экономической новости только опубликованы, а рынок уже реагирует.
Советник должен считывать с соответствующего сайта, например, уровень безработицы в США (Unemployment Rate — публикуется в последнюю пятницу вместе с Non Farm).
И если этот уровень отличается от прогнозируемого (Forecast) на величину большую, чем, например, 0.2%, то открывать рыночный ордер.
Тут же советник должен принять решение: покупать или продавать.
Да, если писать такой советник, то величина задержки — это чрезвычайно важно.
Если писать советник для торговли по новостям, то величина задержки — это, конечно, ключевой фактор.
Я представляю себе такой советник. Он должен работать только с важными новостями.
Важные новости это только те новости, которые способны вызвать на рынке форекс сильное, а главное прогнозируемое движение.
При этом такое движение возникает в секунду публикации новости: данные важной экономической новости только опубликованы, а рынок уже реагирует.
Советник должен считывать с соответствующего сайта, например, уровень безработицы в США (Unemployment Rate — публикуется в последнюю пятницу вместе с Non Farm).
И если этот уровень отличается от прогнозируемого (Forecast) на величину большую, чем, например, 0.2%, то открывать рыночный ордер.
Тут же советник должен принять решение: покупать или продавать.
Да, если писать такой советник, то величина задержки — это чрезвычайно важно.
Все уже написано. Представляете веду продажную тему с 2014 года... На новостной торговле собаку съел, что называется. Точно знал, что не существует бесплатной скорости быстрее 6 секунд. Как я получал эту "максимальную" скорость? Настроил собственный сервер, который забирал данные с investing.com и дальше советник забирал данные с моего сервера. Такой обход нужен, потому что php конечно лучше и быстрее для обработки кучи данных в html.
Я считаю, сам факт что несколько людей упоминают здесь одни и те же сайты (investing.com, forexfactory.com и т.д.) говорит о том, что ресурсов в общем-то немного...
Вот отладил нативный календарь mql5.com внутри одного своего советника. С сегодняшнего дня проверяю. Первая новость - учетная ставка банка Швейцарии, актуаль -0,75% получен через 3,5 секунды. Насколько это быстро? Наверное, быстро. По графику можете посмотреть, CHF укрепился, и это укрепление было не за несколько миллисекунд, а примерно со следующей минуты.
Остается проверить скорость получения данных и скорость реакции рынка по другим релизам. Дальше розничные продажи GBP. Новость безусловно красная и, по моему опыту, разматывает фунтяру как чмо.
Самые важные новости - это CPI и Employment Change по всем основным валютным парам. Это видимо удастся проверить в течение месяца-двух. И тогда уже я сделаю для себя все выводы о нативном календаре mql5.com
Все уже написано. Представляете веду продажную тему с 2014 года... На новостной торговле собаку съел, что называется. Точно знал, что не существует бесплатной скорости быстрее 6 секунд. Как я получал эту "максимальную" скорость? Настроил собственный сервер, который забирал данные с investing.com и дальше советник забирал данные с моего сервера. Такой обход нужен, потому что php конечно лучше и быстрее для обработки кучи данных в html.
Я считаю, сам факт что несколько людей упоминают здесь одни и те же сайты (investing.com, forexfactory.com и т.д.) говорит о том, что ресурсов в общем-то немного...
Вот отладил нативный календарь mql5.com внутри одного своего советника. С сегодняшнего дня проверяю. Первая новость - учетная ставка банка Швейцарии, актуаль -0,75% получен через 3,5 секунды. Насколько это быстро? Наверное, быстро. По графику можете посмотреть, CHF укрепился, и это укрепление было не за несколько миллисекунд, а примерно со следующей минуты.
Остается проверить скорость получения данных и скорость реакции рынка по другим релизам. Дальше розничные продажи GBP. Новость безусловно красная и, по моему опыту, разматывает фунтяру как чмо.
Самые важные новости - это CPI и Employment Change по всем основным валютным парам. Это видимо удастся проверить в течение месяца-двух. И тогда уже я сделаю для себя все выводы о нативном календаре mql5.com
CHF начал движуху через 12 сек.