Самый быстрый экономический календарь.
- отображение новостей экономического календаря на чарте
- MetaTrader 4 Client Terminal build 646: Умный поиск, книги в Маркете и обновление окна параметров MQL4-программы
- Способы работы с экономическим календарем из терминала MT5
Вот наш собственный быстрый экономический календарь, который мы сами собираем и формируем:
Мы его специально создавали, чтобы он работал с минимальной задержкой.
- www.mql5.com
Вот наш собственный быстрый экономический календарь, который мы сами собираем и формируем:
Мы его специально создавали, чтобы он работал с минимальной задержкой.
С какой скоростью публикуются текущие данные (Фактическое значение)?
Первоисточник какой?
В теории задержка в десятки миллисекунд.
У нас свой специализированный паук по первоисточникам, которые указаны на каждом разделе календаря:
1. Это конечно хорошо что задержка всего в десятки миллисекунд, но хотелось бы по больше конкретики то есть в цифровом показании времени.
2. Советник перед новостью начинает подавать запрос и скачивать каждые 500 мс данные с вашего календаря до момента их получения, но вот есть такой пункт может я и ошибаюсь а может и нет.
3. Использование сайта mql5.com#
3.7. Вы соглашаетесь использовать сайт www.mql5.com только с помощью интерфейса, предоставленного компанией MQL5 Ltd на сайте www.mql5.com или посредством интерфейса в програмном обеспечении MetaQuotes, кроме случаев, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd вам разрешено иное. Вы, в частности, соглашаетесь не использовать для доступа к сайту www.mql5.com автоматизированные средства, включая сценарии, сканеры и подобные технологии.
3.8. Вы соглашаетесь не предпринимать действий, которые могут нарушать или прерывать работу сайта www.mql5.com (а также серверов и cетей, обслуживающих сайт www.mql5.com).
3.9. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не копировать, не продавать, не обменивать и не перепродавать содержание сайта www.mql5.com. Исключением являются случаи, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd разрешено иное.
Как тут быть?
По моим наблюдениям задержка в районе 5 сек (на новости по нефти). Обширную статистику не собирал.
Считаю, это неплохо. Учитывая, что другие источники и по несколько минут задерживают.
По моим наблюдениям задержка в районе 5 сек (на новости по нефти). Обширную статистику не собирал.
Считаю, это неплохо. Учитывая, что другие источники и по несколько минут задерживают.
5 секунд многовато, может для нефти это и нормально я не знаю.
На инвестинг ком через 2 секунды скачивает данные.
5 секунд многовато, может для нефти это и нормально я не знаю.
На инвестинг ком через 2 секунды скачивает данные.
Как раз инвестинг сом по несколько минут задерживает по нефти. Форексные новости не смотрю.
Или у Вас платный аккаунт?
Всем привет! Подскажите кто знает самый быстрый экономический календарь где данные новостей публикуются онлайн ( прогноз, актуальное).
Почему-то анекдот вспомнился "Покупайте советские часы - самые быстрые часы в мире!"
А, вообще, Вам респект. Вы на правильном пути!
На мой взгляд нужно не только графики анализировать. Нормальный бот должен в режиме он-лайн собирать как можно больше разной другой значимой для ценообразования информации (что, в первую очередь, включает новости) и анализировать ее спец обученными сетями.
Вот какую еще бы информацию взять и откуда ее качать? Может быть сентимент индекс подойдет, как на дукасе или что-то еще?
1. Это конечно хорошо что задержка всего в десятки миллисекунд, но хотелось бы по больше конкретики то есть в цифровом показании времени.
2. Советник перед новостью начинает подавать запрос и скачивать каждые 500 мс данные с вашего календаря до момента их получения, но вот есть такой пункт может я и ошибаюсь а может и нет.
3. Использование сайта mql5.com#
3.7. Вы соглашаетесь использовать сайт www.mql5.com только с помощью интерфейса, предоставленного компанией MQL5 Ltd на сайте www.mql5.com или посредством интерфейса в програмном обеспечении MetaQuotes, кроме случаев, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd вам разрешено иное. Вы, в частности, соглашаетесь не использовать для доступа к сайту www.mql5.com автоматизированные средства, включая сценарии, сканеры и подобные технологии.
3.8. Вы соглашаетесь не предпринимать действий, которые могут нарушать или прерывать работу сайта www.mql5.com (а также серверов и cетей, обслуживающих сайт www.mql5.com).
3.9. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не копировать, не продавать, не обменивать и не перепродавать содержание сайта www.mql5.com. Исключением являются случаи, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd разрешено иное.
Как тут быть?
Сайт нельзя парсить, будет автоматический бан.
Дождитесь нативной интеграции календаря в MQL5. Мы это сделает в течении следующих 2-3 релизов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования