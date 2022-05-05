Самый быстрый экономический календарь.

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Всем привет! Подскажите кто знает самый быстрый экономический календарь где данные новостей публикуются  онлайн ( прогноз, актуальное).
 

Вот наш собственный быстрый экономический календарь, который мы сами собираем и формируем:

Мы его специально создавали, чтобы он работал с минимальной задержкой.

Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
Экономический календарь - публикация новостей и отчетов в реальном времени, расписание предстоящих событий мировой экономики
  • www.mql5.com
Экономический календарь содержит наиболее важные экономические индикаторы и события от министерств и агентств различных стран. Календарь полезен трейдерам на рынке форекс, рынке акций и других финансовых рынках.
 
MetaQuotes Software Corp.:

Вот наш собственный быстрый экономический календарь, который мы сами собираем и формируем:

Мы его специально создавали, чтобы он работал с минимальной задержкой.

С какой скоростью публикуются текущие данные (Фактическое значение)?

Первоисточник какой?

 
Aleksei Moshkin:

С какой скоростью публикуются текущие данные (Фактическое значение)?

Первоисточник какой?

В теории задержка в десятки миллисекунд.

У нас свой специализированный паук по первоисточникам, которые указаны на каждом разделе календаря:


 
Есть возможность программно получать данные из календаря. ВЫгрузить историю тех или иных показателей и т.д?
 
MetaQuotes Software Corp.:

В теории задержка в десятки миллисекунд.

У нас свой специализированный паук по первоисточникам, которые указаны на каждом разделе календаря:


1. Это конечно хорошо что задержка всего в десятки миллисекунд, но хотелось бы по больше конкретики то есть в цифровом показании времени.

2. Советник перед новостью начинает подавать запрос и скачивать каждые 500 мс данные с вашего календаря  до момента их получения, но вот есть такой пункт может я и ошибаюсь а может и нет.


3. Использование сайта mql5.com#

3.7. Вы соглашаетесь использовать сайт www.mql5.com только с помощью интерфейса, предоставленного компанией MQL5 Ltd на сайте www.mql5.com или посредством интерфейса в програмном обеспечении MetaQuotes, кроме случаев, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd вам разрешено иное. Вы, в частности, соглашаетесь не использовать для доступа к сайту www.mql5.com автоматизированные средства, включая сценарии, сканеры и подобные технологии.

3.8. Вы соглашаетесь не предпринимать действий, которые могут нарушать или прерывать работу сайта www.mql5.com (а также серверов и cетей, обслуживающих сайт www.mql5.com).

3.9. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не копировать, не продавать, не обменивать и не перепродавать содержание сайта www.mql5.com. Исключением являются случаи, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd разрешено иное. 


Как тут быть? 

 

По моим наблюдениям задержка в районе 5 сек (на новости по нефти). Обширную статистику не собирал.

Считаю, это неплохо. Учитывая, что другие источники и по несколько минут задерживают.


 
Dmitriy Skub:

По моим наблюдениям задержка в районе 5 сек (на новости по нефти). Обширную статистику не собирал.

Считаю, это неплохо. Учитывая, что другие источники и по несколько минут задерживают.


5 секунд многовато, может для нефти это и нормально я не знаю.

На инвестинг ком через 2 секунды скачивает данные.

 

 
Aleksei Moshkin:

5 секунд многовато, может для нефти это и нормально я не знаю.

На инвестинг ком через 2 секунды скачивает данные.

 

Как раз инвестинг сом по несколько минут задерживает по нефти. Форексные новости не смотрю.

Или у Вас платный аккаунт?

 
Aleksei Moshkin:
Всем привет! Подскажите кто знает самый быстрый экономический календарь где данные новостей публикуются  онлайн ( прогноз, актуальное).

Почему-то анекдот вспомнился "Покупайте  советские часы - самые быстрые часы в мире!"

А, вообще, Вам респект. Вы на правильном пути!  

На мой взгляд нужно не только графики анализировать. Нормальный бот должен в режиме он-лайн собирать как можно больше  разной  другой значимой  для ценообразования информации (что, в первую очередь, включает новости) и анализировать  ее  спец обученными сетями.

Вот какую еще бы информацию взять и откуда ее качать?  Может быть  сентимент индекс подойдет, как на дукасе или что-то еще?   

 
Aleksei Moshkin:

1. Это конечно хорошо что задержка всего в десятки миллисекунд, но хотелось бы по больше конкретики то есть в цифровом показании времени.

2. Советник перед новостью начинает подавать запрос и скачивать каждые 500 мс данные с вашего календаря  до момента их получения, но вот есть такой пункт может я и ошибаюсь а может и нет.


3. Использование сайта mql5.com#

3.7. Вы соглашаетесь использовать сайт www.mql5.com только с помощью интерфейса, предоставленного компанией MQL5 Ltd на сайте www.mql5.com или посредством интерфейса в програмном обеспечении MetaQuotes, кроме случаев, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd вам разрешено иное. Вы, в частности, соглашаетесь не использовать для доступа к сайту www.mql5.com автоматизированные средства, включая сценарии, сканеры и подобные технологии.

3.8. Вы соглашаетесь не предпринимать действий, которые могут нарушать или прерывать работу сайта www.mql5.com (а также серверов и cетей, обслуживающих сайт www.mql5.com).

3.9. Вы соглашаетесь не воспроизводить, не копировать, не продавать, не обменивать и не перепродавать содержание сайта www.mql5.com. Исключением являются случаи, когда отдельным соглашением с компанией MQL5 Ltd разрешено иное. 


Как тут быть? 

Сайт нельзя парсить, будет автоматический бан.

Дождитесь нативной интеграции календаря в MQL5. Мы это сделает в течении следующих 2-3 релизов.

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