Самый быстрый экономический календарь. - страница 7

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Stan Baftalovskiy:

В общем остается только пожелать, чтобы команда MQ не забросила работы над экономическим календарем, и провела как минимум еще несколько раундов работ по обеспечению точности/надежности и формированию доп. преимуществ.

Та по моему забросили, данные в календаре в терминале обновляются через пол часа после публикации.

 
Aleksei Moshkin:

Та по моему забросили, данные в календаре в терминале обновляются через пол часа после публикации.

все работает как часы, только что через пару секунд после планового времени вышли данные по Мексиканцу

 
Stan Baftalovskiy:
Судя по последним данным Экономического Календаря MQ по Nonfarm-payrolls речь идет не столько о скорости работы данного календаря, сколько вообще о надежности этого календаря для принятия каких-либо торговых решений.

Так согласно данным ЭК MQ прогноз на 08 Мая был +179К (Ссылка), что драматически отличается от реального прогноза в -22М, согласно данным всех остальных календарей и новостных лент. 

Investing: -22M (Ссылка),FxStreet: -22М (Ссылка), CNBC: -22М (Ссылка) и т.д.

Не получается разобраться, где прогнозное значение верное.


 
fxsaber:

Не получается разобраться, где прогнозное значение верное.

Cложно сказать. Разные поставщики, поэтому разные значения

В прошлое воскресение у нас были по йене "хорошие" показатели, а вот когда посмотрел в понедельник, то уже другие и "не хорошие"

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Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5

Vitaly Muzichenko, 2020.08.27 08:30

Товарищи разработчики, прокомментируйте пожалуйста, почему кардинально разные значения?

Это с данного ресурса, предыдущее значение совсем не совпадает

А это с разных ресурсов

1 ----------------------

2  ----------------------

3  ----------------------

4  ----------------------

5  ----------------------



 

У нас будет свой календарь,.. зря что-ли Валера получал диплом экономического аналитика.

извините не удержался)

 
MetaQuotes #:

Внедрили давно, включая доступ из MQL5.

Функции Экономического календаря позволяют проводить автоматический анализ поступающих событий по собственным критериям важности и в разрезе нужных стран/валют.


Появился вопрос. Как программно инициировать загрузку/обновление встроенного Экономического календаря в терминале MT5 ?

Столкнулся с такой проблемой. При включении терминала, если на график заранее установлен советник использующий Экономический календарь, не всегда доступен список. Бывает что его вообще нет. Экономический календарь появляется и считывается советником только после того как физически открываешь вкладку "Календарь" в окне "Инструменты". И в момент открытия, списка событий Календаря там нет, или он крайне неполный. Он подгружается только после открытия вкладки, буквально на глазах.

MetaQuotes #:

Функция

Действие

CalendarCountryById

Получает описание страны по её идентификатору

CalendarEventById

Получает описание события по его идентификатору

CalendarValueById

Получает описание значения события по его идентификатору

CalendarCountries

Получает массив описаний стран, доступных в Календаре

CalendarEventByCountry

Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны

CalendarEventByCurrency

Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте

CalendarValueHistoryByEvent

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события

CalendarValueHistory

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте

CalendarValueLastByEvent

Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id

CalendarValueLast

Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id


P.S. Хорошо бы добавить функцию типа CalendarUpdating, которая обновляет/загружает события в календаре.


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