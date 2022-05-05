Самый быстрый экономический календарь. - страница 7
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В общем остается только пожелать, чтобы команда MQ не забросила работы над экономическим календарем, и провела как минимум еще несколько раундов работ по обеспечению точности/надежности и формированию доп. преимуществ.
Та по моему забросили, данные в календаре в терминале обновляются через пол часа после публикации.
Та по моему забросили, данные в календаре в терминале обновляются через пол часа после публикации.
все работает как часы, только что через пару секунд после планового времени вышли данные по Мексиканцу
Судя по последним данным Экономического Календаря MQ по Nonfarm-payrolls речь идет не столько о скорости работы данного календаря, сколько вообще о надежности этого календаря для принятия каких-либо торговых решений.
Так согласно данным ЭК MQ прогноз на 08 Мая был +179К (Ссылка), что драматически отличается от реального прогноза в -22М, согласно данным всех остальных календарей и новостных лент.
Investing: -22M (Ссылка),FxStreet: -22М (Ссылка), CNBC: -22М (Ссылка) и т.д.
Не получается разобраться, где прогнозное значение верное.
Не получается разобраться, где прогнозное значение верное.
Cложно сказать. Разные поставщики, поэтому разные значения
В прошлое воскресение у нас были по йене "хорошие" показатели, а вот когда посмотрел в понедельник, то уже другие и "не хорошие"
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Экономический календарь: уже на MQL5.com, скоро в MetaTrader 5
Vitaly Muzichenko, 2020.08.27 08:30
Товарищи разработчики, прокомментируйте пожалуйста, почему кардинально разные значения?
Это с данного ресурса, предыдущее значение совсем не совпадает
А это с разных ресурсов
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У нас будет свой календарь,.. зря что-ли Валера получал диплом экономического аналитика.
извините не удержался)
Внедрили давно, включая доступ из MQL5.
Функции Экономического календаря позволяют проводить автоматический анализ поступающих событий по собственным критериям важности и в разрезе нужных стран/валют.
Появился вопрос. Как программно инициировать загрузку/обновление встроенного Экономического календаря в терминале MT5 ?
Столкнулся с такой проблемой. При включении терминала, если на график заранее установлен советник использующий Экономический календарь, не всегда доступен список. Бывает что его вообще нет. Экономический календарь появляется и считывается советником только после того как физически открываешь вкладку "Календарь" в окне "Инструменты". И в момент открытия, списка событий Календаря там нет, или он крайне неполный. Он подгружается только после открытия вкладки, буквально на глазах.
Функция
Действие
CalendarCountryById
Получает описание страны по её идентификатору
CalendarEventById
Получает описание события по его идентификатору
CalendarValueById
Получает описание значения события по его идентификатору
CalendarCountries
Получает массив описаний стран, доступных в Календаре
CalendarEventByCountry
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны
CalendarEventByCurrency
Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте
CalendarValueHistoryByEvent
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события
CalendarValueHistory
Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте
CalendarValueLastByEvent
Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id
CalendarValueLast
Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id
P.S. Хорошо бы добавить функцию типа CalendarUpdating, которая обновляет/загружает события в календаре.