Самый быстрый экономический календарь. - страница 3

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В 4-рке не работает, я так понял.

Пробовал просто...

 

Завтра будем смотреть на скорость обновления данных в терминальном календаре 


 
Aleksei Moshkin:

Завтра будем смотреть на скорость обновления данных в терминальном календаре 



Скажите как у Вас реализован запрос обновления ?

Через таймер, каждый тик?

Если часто - не посчитают это DDoS атакой на сервер ?

В пакете евента время формальное публикации а не фактическое...

 
Alexey Klenov:


Скажите как у Вас реализован запрос обновления ?

Через таймер, каждый тик?

Если часто - не посчитают это DDoS атакой на сервер ?

В пакете евента время формальное публикации а не фактическое... 

Советник обращается к терминальному календарю.

Никакого парсинга сервера здесь нет.

 

В терминал календарь доставляется автоматически и в рилтайм режиме пуша. История календаря автоматически синхронизируется на старте терминала.

Запросы из MQL5 не вызывают перезапросов на сервер, а работают с локальной постоянно обновляемой базой.

 
Aleksei Moshkin:

Завтра будем смотреть на скорость обновления данных в терминальном календаре 

душевно

а возможность флажок страны прилепить есть?

  
void OnStart() 
  { 
   MqlCalendarEvent events[]; 
   ulong event_id=756020004;        // id этого события может поменяться в Календаре, поэтому сверяйте 
 
   MqlCalendarValue values[]; 
//--- зададим границы диапазона, из которого берем события 
   datetime date_from=D'01.01.2010';           // дата старта
   datetime date_to=D'01.01.2020';              // дата финиша
   if(CalendarValueHistoryByEvent(event_id,values,date_from,date_to)) 
     { 
      ArrayPrint(values); 
     } 
   else 
     { 
      PrintFormat("Ошибка! Не удалось получить значения для события event_id=%d",event_id); 
      PrintFormat("Код ошибки: %d",GetLastError()); 
     } 
  }

Возвращает 

2019.05.14 11:08:34.198 calendar_value (EURUSD,M5)      Ошибка! Не удалось получить значения для события event_id=756020004
2019.05.14 11:08:34.198 calendar_value (EURUSD,M5)      Код ошибки: 0


Но если меняю дату старта на  

D'01.01.2000'

то данные исправно достаются 

2019.05.14 11:13:05.795 calendar_value (EURUSD,M5)      [137] 56817  756020004 2018.11.13 08:15:00 2018.10.01 00:00:00          0              2300000              2600000 -9223372036854775808              2100000             1          0
2019.05.14 11:13:05.795 calendar_value (EURUSD,M5)      [138] 56821  756020004 2018.12.13 08:15:00 2018.11.01 00:00:00          0              1400000              2300000 -9223372036854775808              1700000             2          0
2019.05.14 11:13:05.795 calendar_value (EURUSD,M5)      [139] 75819  756020004 2019.01.18 07:30:00 2018.12.01 00:00:00          0               600000              1400000 -9223372036854775808              1000000             2          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [140] 75823  756020004 2019.02.14 07:30:00 2019.01.01 00:00:00          0              -500000               600000 -9223372036854775808               300000             2          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [141] 75827  756020004 2019.03.14 07:30:00 2019.02.01 00:00:00          0              -700000              -500000 -9223372036854775808             -1000000             1          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [142] 75831  756020004 2019.04.15 06:30:00 2019.03.01 00:00:00          0              -200000              -700000 -9223372036854775808             -1500000             1          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [143] 75835  756020004 2019.05.14 06:30:00 2019.04.01 00:00:00          0              -600000              -200000 -9223372036854775808              -600000             0          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [144] 75839  756020004 2019.06.13 06:30:00 2019.05.01 00:00:00          0 -9223372036854775808              -600000 -9223372036854775808              -600000             0          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [145] 75843  756020004 2019.07.15 06:30:00 2019.06.01 00:00:00          0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [146] 75847  756020004 2019.08.15 06:30:00 2019.07.01 00:00:00          0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [147] 80942  756020004 2019.09.12 06:30:00 2019.08.01 00:00:00          0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
2019.05.14 11:13:05.796 calendar_value (EURUSD,M5)      [148] 85039  756020004 2019.10.15 06:30:00 2019.09.01 00:00:00          0 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808 -9223372036854775808             0          0
 

Вот и скорость обновления данных,  календаря Investing.com получено через 2 секунды а с МТ5 календаря через 23 секунды.

МТ4 календарь Investing.com


МТ5 календарь из терминала


 

Чтобы был быстрый календарь нужно вкладывать хорошие средства. К примеру даже один пакет из трех индикаторов (API Crude Oil Inventories, API Distillate Inventories, API Distillate Inventories) от "первоисточника" стоит порядка 5000 уе.

И от это "для личного пользования" а не для публикации на общедоступном ресурсе в реалтайм режиме.

 
Aleksei Moshkin:
Всем привет! Подскажите кто знает самый быстрый экономический календарь где данные новостей публикуются  онлайн ( прогноз, актуальное).

С интересом читаю эту ветку, и возник вопрос - а зачем самый быстрый?

Просто, я много лет увлекаюсь календарями, торговал NewsTrader советником на демо и реале (разные календари), сам вел официальный календарь на tsd форуме, и, по моему мнению, для обычного пользователя не имеет значение, во сколько секунд или миллисекунд актуальное значение постится на чарт (или на календарную веб страницу) ...

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По моему мнению, все календари делятся на две группы - 

  • Информационные, где приоритеты как high impacted news events (новости с высоким приоритетом/важностью), medium impacted news events, low impacted news events - расставлены как бы по определению. Например, положено GDP ставить красным как новость с высоким приоритетом, так и ставят, независимо от того - можно торговать эту новость, или нельзя (то есть, цена от новости будет двигаться значительно, или почти никак).

  • Торговые, где приоритет новостей выставляется в соответствии с прогнозом о том, как будет двигаться цена. Если новость обозначена как высоко приоритетная, значит можно просто за несколько минут поставить два отложенный ордера (buy stop и sell stop), то есть - можно торговать новость.

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Пример информационного календаря - это календарь investing.com

Я не программист, и не знаю - каким образом определяли тут 2 секунды ... но у меня этот календарь сначала идет в папку Files csv файлом, и потом уже из этого файла - на чарт (или в советник). И чтобы этот файл обновился в компьютере - надо или чарт обновить, или Метатрейдер перезагрузить.

Вот Метатрейдер 4 - 


А это Метатрейдер 5 - 


И на чарт календарь постится по тикам - 


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Пример торгового календаря - это forex-factory календарь. И тут тоже (по крайней мере у меня) - данные берутся из cvs файлов.
Еще есть календарь одного из брокеров (mt5.***), но он тоже информационный.

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А здесь как?
Просто хотелось бы для примера посмотреть индикаторы на этом MQL5 календаре ... было бы очень интересно.

Потому что одно из преимуществ всех этих календарей - что там все бесплатно (и все индикаторы, и советники для торговли по новостям) - все бесплатно (никуда платить не надо).

Поэтому, хорошо бы сделали (для примера) простенький новостной индикатор MQL5 календаря, чтобы просто сравнить, иметь свое пользовательское мнение и давать предложения по улучшению.

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