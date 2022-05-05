Самый быстрый экономический календарь. - страница 3
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В 4-рке не работает, я так понял.
Пробовал просто...
Завтра будем смотреть на скорость обновления данных в терминальном календаре
Завтра будем смотреть на скорость обновления данных в терминальном календаре
Скажите как у Вас реализован запрос обновления ?
Через таймер, каждый тик?
Если часто - не посчитают это DDoS атакой на сервер ?
В пакете евента время формальное публикации а не фактическое...
Скажите как у Вас реализован запрос обновления ?
Через таймер, каждый тик?
Если часто - не посчитают это DDoS атакой на сервер ?
В пакете евента время формальное публикации а не фактическое...
Советник обращается к терминальному календарю.
Никакого парсинга сервера здесь нет.
В терминал календарь доставляется автоматически и в рилтайм режиме пуша. История календаря автоматически синхронизируется на старте терминала.
Запросы из MQL5 не вызывают перезапросов на сервер, а работают с локальной постоянно обновляемой базой.
Завтра будем смотреть на скорость обновления данных в терминальном календаре
душевно
а возможность флажок страны прилепить есть?
Возвращает
Но если меняю дату старта на
D'01.01.2000'
то данные исправно достаются
Вот и скорость обновления данных, календаря Investing.com получено через 2 секунды а с МТ5 календаря через 23 секунды.
МТ4 календарь Investing.com
МТ5 календарь из терминала
Чтобы был быстрый календарь нужно вкладывать хорошие средства. К примеру даже один пакет из трех индикаторов (API Crude Oil Inventories, API Distillate Inventories, API Distillate Inventories) от "первоисточника" стоит порядка 5000 уе.
И от это "для личного пользования" а не для публикации на общедоступном ресурсе в реалтайм режиме.
Всем привет! Подскажите кто знает самый быстрый экономический календарь где данные новостей публикуются онлайн ( прогноз, актуальное).
С интересом читаю эту ветку, и возник вопрос - а зачем самый быстрый?
Просто, я много лет увлекаюсь календарями, торговал NewsTrader советником на демо и реале (разные календари), сам вел официальный календарь на tsd форуме, и, по моему мнению, для обычного пользователя не имеет значение, во сколько секунд или миллисекунд актуальное значение постится на чарт (или на календарную веб страницу) ...
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По моему мнению, все календари делятся на две группы -
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Пример информационного календаря - это календарь investing.com
Я не программист, и не знаю - каким образом определяли тут 2 секунды ... но у меня этот календарь сначала идет в папку Files csv файлом, и потом уже из этого файла - на чарт (или в советник). И чтобы этот файл обновился в компьютере - надо или чарт обновить, или Метатрейдер перезагрузить.
Вот Метатрейдер 4 -
А это Метатрейдер 5 -
И на чарт календарь постится по тикам -
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Пример торгового календаря - это forex-factory календарь. И тут тоже (по крайней мере у меня) - данные берутся из cvs файлов.
Еще есть календарь одного из брокеров (mt5.***), но он тоже информационный.
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А здесь как?
Просто хотелось бы для примера посмотреть индикаторы на этом MQL5 календаре ... было бы очень интересно.
Потому что одно из преимуществ всех этих календарей - что там все бесплатно (и все индикаторы, и советники для торговли по новостям) - все бесплатно (никуда платить не надо).
Поэтому, хорошо бы сделали (для примера) простенький новостной индикатор MQL5 календаря, чтобы просто сравнить, иметь свое пользовательское мнение и давать предложения по улучшению.