Самый быстрый экономический календарь. - страница 2

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Dmitriy Skub:

По моим наблюдениям задержка в районе 5 сек (на новости по нефти). Обширную статистику не собирал.

Считаю, это неплохо. Учитывая, что другие источники и по несколько минут задерживают.


Нет, о 5 секундах у нас не может быть речи. Возможно, отрисовка/обновление страницы сайта могла создать такое впечатление.

Внутри у нас для торговой платформы МТ5 реализован рилтаймовый бродкаст стриминг всех событий без задержек. Осталось его только внедрить.

 
Renat Fatkhullin:

Сайт нельзя парсить, будет автоматический бан.

Дождитесь нативной интеграции календаря в MQL5. Мы это сделает в течении следующих 2-3 релизов.

Вот и я о том, как узнать когда будет реализована ваша интеграция и сроки 2-3 релизов?

 
Aleksei Moshkin:

Вот и я о том, как узнать когда будет реализована ваша интеграция и сроки 2-3 релизов?

На форуме и в релизноутсах.

 
Renat Fatkhullin:

Нет, о 5 секундах у нас не может быть речи. Возможно, отрисовка/обновление страницы сайта могла создать такое впечатление.

Внутри у нас для торговой платформы МТ5 реализован рилтаймовый бродкаст стриминг всех событий без задержек. Осталось его только внедрить.

Ну, поскольку никаких способов оценки кроме визуальной на текущий момент нет, то об ней и речь была. Когда появятся другие, тогда "будем посмотреть" по другому)

 

Задержка около 6 минут в итоге.


 
Dmitriy Skub:

Задержка около 6 минут в итоге.


Есть какие то предложения на счёт календаря?

 
В календаре MQ похоже нет линии, отделяющей прошлое от будущего, то есть временной курсор, по которому легко найти следующие ближайшие события? У конкурентов есть. Очень удобно.
 
Renat Fatkhullin:

Нет, о 5 секундах у нас не может быть речи. Возможно, отрисовка/обновление страницы сайта могла создать такое впечатление.

Внутри у нас для торговой платформы МТ5 реализован рилтаймовый бродкаст стриминг всех событий без задержек. Осталось его только внедрить.

Здравствуйте, как продвижение с календарём в платформе МТ5, внедрили стриминг?

 
Aleksei Moshkin:

Здравствуйте, как продвижение с календарём в платформе МТ5, внедрили стриминг?

Внедрили давно, включая доступ из MQL5.

Функции Экономического календаря позволяют проводить автоматический анализ поступающих событий по собственным критериям важности и в разрезе нужных стран/валют.

Функция

Действие

CalendarCountryById

Получает описание страны по её идентификатору

CalendarEventById

Получает описание события по его идентификатору

CalendarValueById

Получает описание значения события по его идентификатору

CalendarCountries

Получает массив описаний стран, доступных в Календаре

CalendarEventByCountry

Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанному коду страны

CalendarEventByCurrency

Получает массив описаний всех событий, доступных в Календаре, по указанной валюте

CalendarValueHistoryByEvent

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени по идентификатору события

CalendarValueHistory

Получает массив значений по всем событиям на заданном диапазоне времени с фильтром по стране и/или валюте

CalendarValueLastByEvent

Получает массив значений события по его ID c момента состояния базы Календаря с заданным change_id

CalendarValueLast

Получает массив значений по всем событиям с фильтрацией по стране и/или валюте с момента состояния базы Календаря с заданным change_id

 

Следующим шагом очень хотелось бы иметь событие Calendar и его обработчик OnCalendar в идеале по аналогии с OnBookEvent.

Подписываться по коду event_id.

Вот тогда можно будет хотябы проверить на сколько это самый быстрый экономический календарь.



К примеру

value_id=75795 value=500000 name=ВВП кв/кв simpact=CALENDAR_IMPORTANCE_LOW

75795  826010037 2019.05.10 08:30:00 2019.01.01 00:00:00          1         500000       200000 -9223372036854775808               100000             1          0

ВВП по GBP точно имеет низкое влияние на движение валюты?

Хотя у Вас в календаре на сайте

Эта новость явно "красная"

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