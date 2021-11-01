Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 11

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Как им пользоваться


 

Избранное исчезло. Теперь там только одна тема, на которую подписался сегодня.

Восстановите, или с концами?

 
Откатите пожалуйста все обратно, как было неделю назад. Плиззз! :)
 
Galina Bobro:

Можно разграничить просрок когда программист тянет и когда заказчик? 

Так же, хотелось бы знать сроки проверки заказчиков. Например, заказ за 30-50$ который в течении дня будет проверен - это одно, а за заказ 100 и "давайте я буду, в лучшем случае, проверять пол месяца - месяц" - меня не интересует вообще. И еще лучше, когда об этом узнаю уже после сдачи полной работы, а он уходит на проверку неделями... Неужели программисты должны получать ЗП "когда-нибудь"?

Поддерживаю!

 
Еще предложение: пока тебе не ответили, хорошо бы была возможность отредактировать свой последний пост.
 
В мобильной версии, в "обсуждениях" трудно перелистнуть отдельно переписку и перейти вверх сайта. Т.е.  пытаюсь перейти на шапку сайта, а листается переписка.
 
Galina Bobro:
В мобильной версии, в "обсуждениях" трудно перелистнуть отдельно переписку и перейти вверх сайта. Т.е.  пытаюсь перейти на шапку сайта, а листается переписка.

согласен, в мобильной версии перепиской невозможно пользоваться, я вообще не могу ее листать, приходится искать комп ,чтобы посмотреть, что написал исполнитель.

 
Vasiliy Pushkaryov:
Еще предложение: пока тебе не ответили, хорошо бы была возможность отредактировать свой последний пост.

Поддерживаю!

 

А как собственно то нажать "Передача работы и оплата"


если ты исполнитель?

 
Vladimir Karputov:

А как собственно то нажать "Передача работы и оплата"


если ты исполнитель?

А заказчик подтвердил демонстрацию?

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