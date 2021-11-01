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Восстановите, или с концами?
Можно разграничить просрок когда программист тянет и когда заказчик?
Так же, хотелось бы знать сроки проверки заказчиков. Например, заказ за 30-50$ который в течении дня будет проверен - это одно, а за заказ 100 и "давайте я буду, в лучшем случае, проверять пол месяца - месяц" - меня не интересует вообще. И еще лучше, когда об этом узнаю уже после сдачи полной работы, а он уходит на проверку неделями... Неужели программисты должны получать ЗП "когда-нибудь"?
Поддерживаю!
В мобильной версии, в "обсуждениях" трудно перелистнуть отдельно переписку и перейти вверх сайта. Т.е. пытаюсь перейти на шапку сайта, а листается переписка.
согласен, в мобильной версии перепиской невозможно пользоваться, я вообще не могу ее листать, приходится искать комп ,чтобы посмотреть, что написал исполнитель.
Еще предложение: пока тебе не ответили, хорошо бы была возможность отредактировать свой последний пост.
Поддерживаю!
А как собственно то нажать "Передача работы и оплата"
если ты исполнитель?
А как собственно то нажать "Передача работы и оплата"
если ты исполнитель?
А заказчик подтвердил демонстрацию?