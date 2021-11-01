Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 10
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Это есть основная проблема некоторых профильных сайтов.
В соцсети так можно делать, там кроме флуда ничего полезного нет - прочитал и забыл. У нас-же технические переписки, и к одному и тому-же месту есть потребность возвращаться по несколько раз.
Если уж сильно хочется обновить дизайн, то нужно подстраиваться не под современность, а делать в первую очередь удобно для пользователей.
Очень удобна в использовании вот такая реализация:
Ну и конечно-же, всё должно работать на ajax, без перезагрузки основной страницы.
Полезное предложение...
Сайтостроители 1е апреля отмечают
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Только сейчас хотел такой же скриншот запостить ))))))))
Попытался открыть эту работу #77608 со смартфона - вышла битая ссылка.
Начал искать в списке MyWorks - и нашел.
Довольно часто вижу такие битые ссылки.
Нужно что бы арбитраж был платный, так как заказчики иногда без особой нужды туда обращаются,
не говоря уже о полностью больных:)
Вот мой последний арбитраж за 30 дол. - отправляю китайцу макет, а он вместо того, что бы написать что нужно поправить одну мелочь, сразу подал в арбитраж
потом сам закрыл проект и еще плохой отзыв оставил
Второму написал, а где в задании такое написано? - тоже сразу арбитраж
Было бы неплохо что бы можно было самим решать спорные вопросы заплатив комиссию,
а арбитраж должен быть платен, так как на сайте фриланс.ком.
Без этого у арбитров куча не нужной головной боли
Нужно что бы арбитраж был платный, так как заказчики иногда без особой нужды туда обращаются
Так он и есть платный, с заказчика удерживается процент.
Хотелось бы видеть имя заказчика в Персональной работе (как раньше). А то заходишь в созданную работу, и не понятно что это. (заказчики никак себя не индифицируют).
Приходится писать - "вы кто? и о чем речь?". И перед этим нужно согласится на работу.
И почему, теперь, Исполнитель не может указать свой (бОльший) срок работы, при согласовании?
Можно разграничить просрок когда программист тянет и когда заказчик?
Так же, хотелось бы знать сроки проверки заказчиков. Например, заказ за 30-50$ который в течении дня будет проверен - это одно, а за заказ 100 и "давайте я буду, в лучшем случае, проверять пол месяца - месяц" - меня не интересует вообще. И еще лучше, когда об этом узнаю уже после сдачи полной работы, а он уходит на проверку неделями... Неужели программисты должны получать ЗП "когда-нибудь"?
Зря убрали диапазон цен и сроков в заявке (оставили по одной цифре).
Задания бывают пространные. Указать минимум — значит потом объяснять, почему увеличилась цена/срок, указать максимум — отпугнуть (возможно, зря).
Кстати, очень удобный чат там сделали. Очень удобно! Вот такой же чат запланирован и для личной переписки?