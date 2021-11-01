Дизайн Фриланса полностью обновлен! - страница 10

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Vitaly Muzichenko:

Это есть основная проблема некоторых профильных сайтов.

В соцсети так можно делать, там кроме флуда ничего полезного нет - прочитал и забыл. У нас-же технические переписки, и к одному и тому-же месту есть потребность возвращаться по несколько раз.

Если уж сильно хочется обновить дизайн, то нужно подстраиваться не под современность, а делать в первую очередь удобно для пользователей.

Очень удобна в использовании вот такая реализация:


Ну и конечно-же, всё должно работать на ajax, без перезагрузки основной страницы.

Полезное предложение...

 

Сайтостроители 1е апреля отмечают

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Только сейчас хотел такой же скриншот запостить ))))))))

32 марта

 

Попытался открыть эту работу #77608 со смартфона - вышла битая ссылка.

Начал искать в списке MyWorks - и нашел.

Довольно часто вижу такие битые ссылки.

 

Нужно что бы арбитраж был платный, так как заказчики иногда без особой нужды туда обращаются,

не говоря уже о полностью больных:)

Вот мой последний арбитраж за 30 дол. - отправляю китайцу макет, а он вместо того, что бы написать что нужно поправить одну мелочь, сразу подал в арбитраж

потом сам закрыл проект и еще плохой отзыв оставил

Второму написал, а где в задании такое написано? - тоже сразу арбитраж

Было бы неплохо что бы можно было самим решать спорные вопросы заплатив комиссию,

а арбитраж должен быть платен, так как на сайте фриланс.ком.

Без этого у арбитров куча не нужной головной боли

 
Vladimir Mametov:

Нужно что бы арбитраж был платный, так как заказчики иногда без особой нужды туда обращаются

Так он и есть платный, с заказчика удерживается процент.

 

Хотелось бы видеть имя заказчика в Персональной работе (как раньше). А то заходишь в созданную работу, и не понятно что это. (заказчики никак себя не индифицируют).
Приходится писать - "вы кто? и о чем речь?". И перед этим нужно согласится на работу.

И почему, теперь, Исполнитель не может указать свой (бОльший) срок работы, при согласовании?

 

Можно разграничить просрок когда программист тянет и когда заказчик? 

Так же, хотелось бы знать сроки проверки заказчиков. Например, заказ за 30-50$ который в течении дня будет проверен - это одно, а за заказ 100 и "давайте я буду, в лучшем случае, проверять пол месяца - месяц" - меня не интересует вообще. И еще лучше, когда об этом узнаю уже после сдачи полной работы, а он уходит на проверку неделями... Неужели программисты должны получать ЗП "когда-нибудь"?

 

Зря убрали диапазон цен и сроков в заявке (оставили по одной цифре).

Задания бывают пространные. Указать минимум — значит потом объяснять, почему увеличилась цена/срок, указать максимум — отпугнуть (возможно, зря).

 
Anatoli Kazharski:
Кстати, очень удобный чат там сделали. Очень удобно! Вот такой же чат запланирован и для личной переписки?
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