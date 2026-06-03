Canvas - это круто! - страница 107
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Как же я ненавижу шаблонное поведение!
Все больше реально работающих программистов говорят мне, что за последнее время не написали ни одной строчки кода.
Довольно грубый прототип файлового проводника, вдохновленного eagle-mode. Написан на Rust. Чистый ZUI. Было очень весело разрабатывать это
обновил библиотеку iCanvas_CB.mqh (https://www.mql5.com/ru/code/22164)
по многочисленным просьбам добавлены две функции прямоугольников с загругленными сглаженными углами:
в функциях предусмотрен вывод с тенью и прозрачностью.
с заливкой и тенями:
с заливкой без теней:
без заливки с тенями:
без заливки и без теней
обновил библиотеку iCanvas_CB.mqh (https://www.mql5.com/ru/code/22164)
по многочисленным просьбам добавлены две функции прямоугольников с загругленными сглаженными углами:
в функциях предусмотрен вывод с тенью и прозрачностью.
Обновил версию iCanvas_CB до версии 1.58
Была ошибка со смешением цветов.
Было (видны "рваные" края)
Стало