Canvas - это круто! - страница 107

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ладно после вмешательства модератора замолкаю на эту тему. 
Как же я ненавижу шаблонное поведение!
 
Nikolai Semko #:
Все больше реально работающих программистов говорят мне, что за последнее время не написали ни одной строчки кода. 
Мы с Сонетом неделю назад написали абсолютно рабочее приложение на шарпе, около 4К строк. Я принципиально не лазил в код и только один раз стал его исправлять - когда сонет навалял try в конструкторах. И ни разу не почувствовал себя лишним, это такой же кайф, как и от личного написания. Вероятно, сотрудничество с AI это закономерный буст разработки. От понимания ролей в этом тандеме, понимания границ компетенций, будет зависеть не только реализация, но и личная судьба разработчиков, без преувеличения.
 

Довольно грубый прототип файлового проводника, вдохновленного eagle-mode. Написан на Rust. Чистый ZUI. Было очень весело разрабатывать это

Демоверсия

[Удален]  
Спасибо за пример. Взял из него одну идею для ускорения своего проекта — предвычисление таблиц действительно даёт заметный прирост. Применил это в своей акустической модели анализа рынка, отлично вписалось в архитектуру!
 

обновил библиотеку iCanvas_CB.mqh (https://www.mql5.com/ru/code/22164)
по многочисленным просьбам добавлены две функции прямоугольников с загругленными сглаженными углами:

void              RoundRect(int x1,int y1,int x2, int y2, int r=5, int gage=2, uint clr=0xFFFF00FF, double a=0.5,bool shadow=true);
void              FillRoundRect(int x1,int y1,int x2, int y2, int r=5, uint clr=0xFFFF00FF, double a=0.707,bool shadow=true, double k=1.0);

в функциях предусмотрен вывод с тенью и прозрачностью.

с заливкой и тенями: 



с заливкой без теней:




без заливки с тенями:


без заливки и без теней



Easy Canvas
Easy Canvas
  • 2018.09.06
  • www.mql5.com
Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.
Файлы:
iCanvas_CB.mqh  86 kb
Rectangle.mq5  5 kb
 
Nikolai Semko #:

обновил библиотеку iCanvas_CB.mqh (https://www.mql5.com/ru/code/22164)
по многочисленным просьбам добавлены две функции прямоугольников с загругленными сглаженными углами:

в функциях предусмотрен вывод с тенью и прозрачностью.


Обновил версию iCanvas_CB до версии 1.58
Была ошибка со смешением цветов.
Было (видны "рваные" края)


Стало


Easy Canvas
Easy Canvas
  • 2018.09.06
  • www.mql5.com
Данная библиотека и класс iCanvas упростит написание программ с применением Canvas.
Файлы:
iCanvas_CB.mqh  85 kb
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