Canvas - это круто! - страница 88
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ещё заметил ошибку
Эта картинка вызвала ошибку. Это точно PNG, но у неё в данных нет DPI
//upd. В некоторых тоже нет PDI данных, но они работают
Как я уже писал, что алгоритм декомпрессии PNG был разработан не мной, я Zorro 7 лет назад. Точнее он, наверное, его портировал из какого-нибудсь C++ кода. Более того, этот код всегда выдавал ошибку, и я просто обошел эту ошибку, просто игнорируя её, после чего декомпрессия заработала. Поэтому могут быть косяки. Я не разбирался в спецификации формата PNG и его версий. Возможно нужно более детально погрузиться в этот формат или формат jpg.
Тем более этот png файл кривой какой-то с квадратиками без прозрачности с 8-битной цветовой маской вместо 24-битной.
С такими навыками графического отображения можно панельки писать свои на переключение и настройку индикаторов....
типа такого
предполагаю что на ура в маркете уйдет
поэтому я и сделал пример с парсингом и масштабированием иконок на прозрачном фоне.
Как я уже писал, что алгоритм декомпрессии PNG был разработан не мной, я Zorro 7 лет назад. Точнее он, наверное, его портировал из какого-нибудсь C++ кода. Более того, этот код всегда выдавал ошибку, и я просто обошел эту ошибку, просто игнорируя её, после чего декомпрессия заработала. Поэтому могут быть косяки. Я не разбирался в спецификации формата PNG и его версий. Возможно нужно более детально погрузиться в этот формат или формат jpg.
Тем более этот png файл кривой какой-то с квадратиками без прозрачности с 8-битной цветовой маской вместо 24-битной.
Я попробовал. Заметил квадраты только в случае ресайза. Поэтому, наверное мой алгоритм ресайза не совершенен. Уже писал как-то, что этот алгоритм был создан на скорую руку буквально за полдня весьма давно. Сейчас бы я сделал этот алгоритм совсем по другому. Но, к сожалению, пока времени нет.
Сам пониманию, что написать код на 3+ это день, а на 5+ это месяц. А если проект большой, то сроки могут быть в ещё больших диапазонах.
На том, что есть, Спасибо. Этого пока хватит.
Есть ли в канвасе способ заливки экрана круговым градиентом из центра?
Тут был пример вертикального градиента - https://www.mql5.com/ru/code/31689
Есть ли в канвасе способ заливки экрана круговым градиентом из центра?
Тут был пример вертикального градиента - https://www.mql5.com/ru/code/31689
это легко сделать.
нужна только одна формула:
R2 = X2+Y2
по-моему даже функцию приводил
Есть ли в канвасе способ заливки экрана круговым градиентом из центра?
Тут был пример вертикального градиента - https://www.mql5.com/ru/code/31689
можно использовать такой вариант:градиент идет также по альфа-каналу(по прозрачности)
можно использовать такой вариант:градиент идет также по альфа-каналу(по прозрачности)
Спасибо, попробую.
Николай, привет!
Как то я просил ползунки забацать, чтобы было удобно выбирать период просмотра графика
Я имел ввиду такое:
Николай, привет!
Как то я просил ползунки забацать, чтобы было удобно выбирать период просмотра графика
Я имел ввиду такое:
очень удобно!
Во-первых, не очень удобно (ИМХО)