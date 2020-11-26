Делаем торговую систему на Python для МТ.
- Как запустить свой индикатор из скрипта ?
- Создание GUI для MQL в графическом режиме.
- Хочется обсудить реализацию системы манименеджмента
На Питоне хз кто хочет. У меня в планах через месяца 3 портировать некоторые вещи на Java. Я об этом думаю. А на питоне я вообще не встречал даже API каких-либо брокеров. Хотя,.. может такие и есть, конечно.
Погодите, сделаем и API. В этой теме. Не все сразу.) Если интерес будет, со стороны форума.
ИМХО, Java не вариант. Могу ошибаться.
Как вариант можно писать C++ используя QT. Из преимуществ то, что можно сразу писать под кросс платформенную компиляцию.
Я согласен. Но замысел в этой теме - Python и использование его библиотек (модулей). А получим мы, в итоге, кроссплатформенное (кросстерминальное) API. Для любого языка программирования.
Но, в общем, для большинства ТС Питона с лихвой достаточно. А интерфейс написать между ТС и любым терминалом - ну, максимум 1 день.
Но, не сразу, в зависимости от свободного времени. На регулярной основе ничего не обещаю.
Интерпретатор Питон запускается один раз, потом можно пользоваться им в советнике или индикаторе. Все уже сделано и есть на форуме. Есть тема о машинном обучение. Пользуйтесь https://github.com/RandomKori/Py36MT5
Да, спасибо. Но идея другая. Для реализации нужно полноценное приложение - ЕХЕ. Но что-то возможно пригодится. Жаль исходники ДЛЛ отсутствуют, но не критично.
Там все исходники выложены.
Да, действительно, весь проект ДЛЛ в VS. Недокопал.
А в теме МО эту ссылку как-то пропустил.
Но, нормальные герои всегда идут в обход (с). И мы пойдем своим путем.) В этой теме другие задачи.
Начнем с создания приложения на Python, которое в дальнейшем будет обмениваться данными с терминалом - принимать данные из терминала и выводить их в окно вывода, а также передавать данные в терминал из окна SendData. Это понадобится для отработки взаимодействия ТС с терминалом.
Пока никаких функций приложение не выполняет.
Получилось вот такое окно.
Код Python в аттачменте.
Начнем с создания приложения на Python, которое в дальнейшем будет обмениваться данными с терминалом - принимать данные из терминала и выводить их в окно вывода, а также передавать данные в терминал из окна SendData. Это понадобится для отработки взаимодействия ТС с терминалом.
Пока никаких функций приложение не выполняет.
Получилось вот такое окно.
Код Python в аттачменте.
Где комментарии в коде? Вы думаете все здесь понимают питон и ваши задумки, комментарии будут излишними?
Что за кракозябры """ ÐžÐºÐ½Ð¾ Ð²Ð²Ð¾Ð´Ð° """ ?
Что за библиотека import tkinter, где описание её функций(методов)?
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