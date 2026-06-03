Canvas - это круто! - страница 27
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Орел с двумя головами в разном виде, цвете и исполнении находился на нашем гербе свыше пяти веков - со времен Московского государства времен Ивана III и до 1918 года ,как следствии генной мутации.....
что-то логики не поймал. Где Вы увидели, что я что-то у кого-то хочу исправить?
что-то логики не поймал. Где Вы увидели, что я что-то у кого-то хочу исправить?
Это такой тонкий троллинг. Намек что я, - неисправимое следствие генной мутации.)) Почитал другие посты автора, и подумалось что он сам, - экспериментальный ИИ запущенный на нашем форуме. ))
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1485#comment_12959767
Так и тики можно представить?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Индикаторы: Тиковый индикатор ZoomPrice
fxsaber, 2016.11.01 21:10
Я про то, что бы тики представить в виде баров - по 5 секунд допустим.
Здравствуйте!
А возможно использовать Canvas для создания панелей? (CAppDialog)
Напрямую, при помощи Add() объект CCanvas, очевидно, не добавить к панели.
Может быть существует обходной путь, например, в начале создать ресурс, а потом, рассматривая его как более простой объект, можно привязать к CAppDialog?
Но я не очень даже понимаю, какие функции использовать, чтобы попробовать провернуть такой трюк.
В общем, помогите!
В этой теме столько всего великолепного, что моя задачка кажется на этом фоне совсем простенькой!
Здравствуйте!
А возможно использовать Canvas для создания панелей? (CAppDialog)
Напрямую, при помощи Add() объект CCanvas, очевидно, не добавить к панели.
Может быть существует обходной путь, например, в начале создать ресурс, а потом, рассматривая его как более простой объект, можно привязать к CAppDialog?
Но я не очень даже понимаю, какие функции использовать, чтобы попробовать провернуть такой трюк.
В общем, помогите!
В этой теме столько всего великолепного, что моя задачка кажется на этом фоне совсем простенькой!
Боюсь, что не получится.
Ибо CAppDialog рисуется на объектах OBJ_RECTANGLE, а CCanvas это объект OBJ_BITMAP_LABEL и их никак не скрестить.
Но можно канвас рисовать сверху окна панели и отслеживать изменения панели и одновременно перерисовывать канвас.
Например так:
но так как панель - это набор объектов, то просто добавиться к этому набору еще один.
Так что вариант вполне рабочий и канвас рисуется только в одном месте( в данном случае функция DrawCanvas) в координатах панели и не надо заботиться о его привязки к панели и перерисовке.
Да, спасибо, Алексей. Тормознул ))
Поправил.
Боюсь, что не получится.
Ибо CAppDialog рисуется на объектах OBJ_RECTANGLE, а CCanvas это объект OBJ_BITMAP_LABEL и их никак не скрестить.
Спасибо! Этот вариант вполне реалистично выглядит!
А возможно расширить CAppDialog, и включить в него OBJ_BITMAP_LABEL?
Спасибо! Этот вариант вполне реалистично выглядит!
А возможно расширить CAppDialog, и включить в него OBJ_BITMAP_LABEL?
Конечно можно, было бы желание и время.