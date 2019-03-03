Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).

С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

MT4

Внешние переменные:

line_power - степень экстраполированной линии;

leverage - плечо снятия значения для результирующей линии. Задается от смещенной назад первой скользящей линии;

multiplier - множитель. Если равен нулю, то значение снимается с осевой, если равен единице то с синусоиды, если равен минус единице то с точки зеркальной синусоиде через осевую. Может принимать любые значения.

line4_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;

interval - увеличивает кратно плечо усреднения.

Доработка индикатора из темы: Разностное исчисление, примеры.

Возможное развитие потенциала индикатора.











