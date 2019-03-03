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PanPrizMA Sin leverage 72 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции синусоидой и её осевой около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).
С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.
Внешние переменные:
leverage - плечо снятия значения для результирующей линии. Задается от смещенной назад первой скользящей линии;
multiplier - множитель. Если равен нулю, то значение снимается с осевой, если равен единице то с синусоиды, если равен минус единице то с точки зеркальной синусоиде через осевую. Может принимать любые значения.
line4_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;
interval - увеличивает кратно плечо усреднения.
Доработка индикатора из темы: Разностное исчисление, примеры.
Возможное развитие потенциала индикатора.
Торговая стратегия на основе пользовательского индикатора "Resistance and Support"Flat night
Вечером выставляется небольшая сетка отложенных Limit ордеров. Утром всё закрываем.
Работа отложенными Stop ордерами.Ingrid Martingale
Мартингейл. Увеличение объёма при текущих убытках. Открытие позиций с шагом.