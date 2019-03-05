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Pan PrizMA Sin leverage 72 - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует синусоидой и её осевой или около константы line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения).
С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.
Внешние переменные:
line_power - степень экстраполированной линии;
leverage - плечо снятия значения для результирующей линии. Задается от смещенной назад первой скользящей линии;
multiplier - множитель. Если равен нулю, то значение снимается с осевой, если равен единице то с синусоиды, если равен минус единице то с точки зеркальной синусоиде через осевую. Может принимать любые значения.
line4_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;
interval - кратно увеличивает плечо усреднения.
Доработка индикатора из темы: Разностное исчисление, примеры.
Возможное развитие потенциала индикатора.
Индикатор показывает зоны специфического сочетания MFI, RSI и StochЗакрытие дальних позиций за счет прибыли
Советник анализирует прибыль за определенное время и закрывает дальние убыточные позиции за счет этой прибыли.
Функция для отслеживания событий добавления и удаления индикаторов на графикSaveSetFile
Функция для сохранения set файла эксперта