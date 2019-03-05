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Индикаторы

Pan PrizMA Sin leverage 72 - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Panfilov
Aleksey Panfilov

Aleksey Panfilov

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16 кодов 6 тем 395 комментариев
Просмотров:
8927
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует синусоидой и её осевой  или около константы  line_power=2, или около наклонной прямой line_power=3 (перерисовывается для визуализации построения). 

С построенных синусоиды и осевой снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

MT5

Внешние переменные:

line_power - степень экстраполированной линии;

leverage - плечо снятия значения для результирующей линии. Задается от смещенной назад первой  скользящей линии;

multiplier - множитель. Если равен нулю, то значение снимается с осевой, если равен единице то с синусоиды, если равен минус единице то с точки зеркальной  синусоиде через осевую. Может принимать любые значения.

line4_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;

interval -  кратно увеличивает плечо усреднения.

Доработка индикатора из темы: Разностное исчисление, примеры.

Возможное развитие потенциала индикатора.


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