Бета-версия платформы MetaTrader 5 build 1700: Проекты в MetaEditor и синтетические инструменты - страница 19
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Проблема в том, что вы взводили все биты для флагового поля у MqlTick и это приводило к тому, что тики за сегодняшний день не сохранялись.
Чем архитектурно сегодняшний день отличается от предыдущих?
Только сейчас сообразил, что взведенные биты TICK_FLAG_BUY | TICK_FLAG_SELL противоречат друг другу. Как терминал воспринимает такие тики?
Уберите, пожалуйста принудительную нормализацию по Digits тиков, которые записываются в кастомные символы.
Максимум, что сейчас можно сделать, это
Это старое ограничение. Иногда нужно записать нецелое число пунктов в цену тика.
Можете по указанному крэшу создать тикет в сервисдеск, описать условия при которых возник и приложить необходимые для воспроизведения файлы?
Можете по указанному крэшу создать тикет в сервисдеск, описать условия при которых возник и приложить необходимые для воспроизведения файлы?
Все данные в СД
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Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.12.05 12:41
Теперь EURUSD-чарты не закрыть. Если нажимаю на крестик, то переключаюсь на ME. Если же ME закрыть, то нажатие на крестик никакой видимой реакции не создает.
Какие-нибудь данные нужны с такого терминала или могу спокойно перезагрузить его?
ЗЫ Удалось закрыть окна, когда с живого чарта удалил советник.
Проблема в том, что вы взводили все биты для флагового поля у MqlTick и это приводило к тому, что тики за сегодняшний день не сохранялись.
В любом случае, крайне не рекомендуется вместо прямых флагов писать как числовые, так и покрывающие весь диапазон биты.
В этом диапазоне находятся системные биты, которые полностью изменяют ваше запрошенное поведение. В конкретном месте мы сейчас вставили принудительную маску публичных битов, но это неправильный путь.
Эта рекомендация касается всех случаев использования флагов - не надейтесь, что с помощью 0xFF вы получите все и правильно.
В любом случае, крайне не рекомендуется вместо прямых флагов писать как числовые, так и покрывающие весь диапазон биты.
В этом диапазоне находятся системные биты, которые полностью изменяют ваше запрошенное поведение. В конкретном месте мы сейчас вставили принудительную маску публичных битов, но это неправильный путь.
Эта рекомендация касается всех случаев использования флагов - не надейтесь, что с помощью 0xFF вы получите все и правильно.
а единичное использование флагов например такое:
не будет ведь приводить к ошибке? я к тому, что прежний код будет работать без ошибок или нужно проверять?
Сформулируйте правильный вопрос, пожалуйста.
Но вы и так все уже поняли.
Все работает правильно.
спс
а единичное использование флагов например такое:
не будет ведь приводить к ошибке? я к тому, что прежний код будет работать без ошибок или нужно проверять?
Как раз такое использование флагов правильное.
Неправильное, если вы используете числовые flags & 4 условия или передаете запросы по маске флагов в виде 0xFFFF вместо указания конкретных флагов.
Что за параметр такой: "Ретрансмиты"?