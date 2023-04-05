От теории к практике - страница 1463
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с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот.
если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)
Не знаю где вы тестите чего...
Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)
Вот ваша закономерность)))
цена и объемы, нет ничего проще в этом высказывании, однозначно
но....
самое простое увидеть, что это такое - посмотреть на таблички на сайтах СМЕ и МОЕХ
как же ж с чарта распознать то же самое???
эхх, 4 года поисков, ну и предыдущие на всю индюкаторную нечисть ....
кажись готовченко ;)
ппц
самый простой типа грааль - наложить на правильно посчитанные ценовые уровни по СМЕ - соответствующие отложки, объемом, кратным опубликованным
в динамике производить их модификацию
ну и затянет, затянет такое дело, я уверен
только дадут зарабатывать на этом не долго (2-3 дня), пропарсенная инфа начнет чудить...
;)
это ты так думаешь)
на самом же деле просто у Тебя система работает в конечном потенциале на отскок но рано или поздно какая нибудь свечка даст о себе знать убытком))
это просто тупо теория вероятностей о которой я уже тысячу раз толковал и показывал результаты анализа;)
Не знаю где вы тестите чего...
Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)
Вот ваша закономерность)))
одно и то же явление можно использовать сотнями способов так то))
это ты так думаешь)
на самом же деле просто у Тебя система работает в конечном потенциале на отскок но рано или поздно какая нибудь свечка даст о себе знать убытком))
это просто тупо теория вероятностей о которой я уже тысячу раз толковал и показывал результаты анализа;)
не
если ты тупо откроешься на все кредитное большое депо по теорверу, ты тупо будешь проклинать этот день всю свою оставшуюся жизнь
почему?
---
отвечу сам - потому что ты смотрел и анализировал график, считал, прогнозировал
а я не смотрю, не анализирую, и знаю - где быть цене
---
только один раз на этом форуме в ветке прогнозов прозвучал правильный ответ, точнее не ответ, а вопрос, на который автор сам не мог найти ответ, но путь верный
всего лишь один пост, который остался без ответа и на который никто не обратил внимания
автор вопроса тогда даже и не понял, что в его вопросе уже содержалась некоторая часть ответа
Мовлат его ник
только один раз на этом форуме в ветке прогнозов прозвучал правильный ответ, точнее не ответ, а вопрос, на который автор сам не мог найти ответ, но путь верный
всего лишь один пост, который остался без ответа и на который никто не обратил внимания
автор вопроса тогда даже и не понял, что в его вопросе уже содержалась некоторая часть ответа
Мовлат его ник
Ясно . Можешь не продолжать )
Не знаю где вы тестите чего...
Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)
Вот ваша закономерность)))
красяво
чо то недопилено чутка...
Не знаю где вы тестите чего...
Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)
Вот ваша закономерность)))
Не знаю где вы тестите чего...
Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)
Вот ваша закономерность)))
не знаю как Вы тестируете у меня все норм.
никакого увеличения лотов, никаких передержек сеток и так далее.
ловкость рук + чистая мат. статистика и никакого мошенничества.
PS: тестировал на самых кризисных годах EURUSD
Ясно . Можешь не продолжать )
вот Martin мартина наложил, и все работает ))
а Вы прекрасно убеждаете, что ни в чем не разбираетесь)