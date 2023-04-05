От теории к практике - страница 1463

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Martin_Apis_Bot Cheguevara:


с вероятностью 87.5% цена преодолев максимум предыдущего дня продолжит движение не коснувшись минимума предыдущего дня. и наоборот. 

если у вас возникнут мысли как эту единственную закономерность которая действительно существует использовать буду рад прочитать)

Не знаю где вы тестите чего...

Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)

Вот ваша закономерность)))


 
Renat Akhtyamov:

цена и объемы, нет ничего проще в этом высказывании, однозначно

но....

самое простое увидеть, что это такое - посмотреть на таблички на сайтах СМЕ и МОЕХ

как же ж с чарта распознать то же самое???

эхх, 4 года поисков, ну и предыдущие на всю индюкаторную нечисть ....

кажись готовченко ;)

ппц

самый простой типа грааль - наложить на правильно посчитанные ценовые уровни по СМЕ - соответствующие отложки, объемом, кратным опубликованным

в динамике производить их модификацию

ну и затянет, затянет такое дело, я уверен

только дадут зарабатывать на этом не долго (2-3 дня), пропарсенная инфа начнет чудить...

;)

это ты так думаешь) 

на самом же деле просто у Тебя система работает в конечном потенциале на отскок но рано или поздно какая нибудь свечка даст о себе знать убытком)) 

это просто тупо теория вероятностей о которой я уже тысячу раз толковал и показывал результаты анализа;)

 
EgorKim:

Не знаю где вы тестите чего...

Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)

Вот ваша закономерность)))


одно и то же явление можно использовать сотнями способов так то))

 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:

это ты так думаешь) 

на самом же деле просто у Тебя система работает в конечном потенциале на отскок но рано или поздно какая нибудь свечка даст о себе знать убытком)) 

это просто тупо теория вероятностей о которой я уже тысячу раз толковал и показывал результаты анализа;)

не

если ты тупо откроешься на все кредитное большое депо по теорверу, ты тупо будешь проклинать этот день всю свою оставшуюся жизнь

почему?

---

отвечу сам - потому что ты смотрел и анализировал график, считал, прогнозировал

а я не смотрю, не анализирую, и знаю - где быть цене

---

только один раз на этом форуме в ветке прогнозов прозвучал правильный ответ, точнее не ответ, а вопрос, на который автор сам не мог найти ответ, но путь верный

всего лишь один пост, который остался без ответа и на который никто не обратил внимания

автор вопроса тогда даже и не понял, что в его вопросе уже содержалась некоторая часть ответа

Мовлат его ник

 
Renat Akhtyamov:


только один раз на этом форуме в ветке прогнозов прозвучал правильный ответ, точнее не ответ, а вопрос, на который автор сам не мог найти ответ, но путь верный

всего лишь один пост, который остался без ответа и на который никто не обратил внимания

автор вопроса тогда даже и не понял, что в его вопросе уже содержалась некоторая часть ответа

Мовлат его ник

Ясно . Можешь не продолжать )


 
EgorKim:

Не знаю где вы тестите чего...

Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)

Вот ваша закономерность)))

красяво

чо то недопилено чутка...

 
EgorKim:

Не знаю где вы тестите чего...

Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)

Вот ваша закономерность)))


Тестят?)) Они тут только фантазируют.
 
EgorKim:

Не знаю где вы тестите чего...

Может у вас и терминалы особенные для избранных из этой ветки)

Вот ваша закономерность)))



не знаю как Вы тестируете у меня все норм.

никакого увеличения лотов, никаких передержек сеток и так далее.

ловкость рук + чистая мат. статистика и никакого мошенничества.



PS: тестировал на самых кризисных годах EURUSD

 
EgorKim:

Ясно . Можешь не продолжать )


вот Martin мартина наложил, и все работает ))
 
multiplicator:
вот Martin мартина наложил, и все работает ))

а Вы прекрасно убеждаете, что ни в чем не разбираетесь)

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