От теории к практике - страница 943
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Например сейчас на EURJPY идет кризисное падение с попытками стабилизации как я уже и предупреждал.
И тут конечно SELL. даже думать не надо.
Только из за того что цена пытается стабилизироваться не стоит открываться вообще.
Примерно так..
может быть и так, но это классический подход
но как же все таки заставить систему почувствовать тенденцию движения, как описать словами то, что видят на графике глаза?
когда идет безоткат система не открывает ордеров у меня это уже учтено)
ну понятно, раз не выполняется условия входа по откату или отскоку, то его и не будет
;)
ну понятно, раз не выполняется условия входа по откату или отскоку, то его и не будет
;)
естественно))Очень рад, что мы понимаем друг друга)
может быть и так, но это классический подход
но как же все таки заставить систему почувствовать тенденцию движения, как описать словами то, что видят на графике глаза?
Да это фигня)
уже сделано а вот как понять,ч то данное движение не компенсация предыдущего а продолжение нового вот в чем вопрос)
вот например на EURJPY
1 - это настоящее неслучайное движение
2 - его продолжение которое может быть длительным и волатильным
далее скорее всего цена пойдет вниз а около 122 -121.5 остановится начнет "долбиться вверх" и рванет на BUY и эт тоже будет неслучайное движение причем очень резкое. а вот как это определить - вопрос века)
посередине квадратики это тупо стабилизация но программно я даже не представляю как это программе объяснить...
Я знаю один закон
при увеличении баров для анализа все движения себя компенсируют, а это значит, что | BUY-SELL | -> 0 следовательно P -> 50%
как увидеть программно неэффективные места где цена еще свои движения не компенсировала ?
если решить эту проблему то эффективность вырастет до 95-97%. Что было бы очень неплохо..
Да это фигня)
уже сделано а вот как понять,ч то данное движение не компенсация предыдущего а продолжение нового вот в чем вопрос)
ну чо тут скажешь?
цена продолжит движение, пока сохраняется предыдущий дисбаланс покупок/продаж
а то что ты называешь коррекцией - это флет, то есть практически равенство покупок и продаж
и все это наблюдается программно, прямо с чарта
ответ касается и поста со скрином
и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки
то есть такой метод тоже не заслуживает внимания, т.к. запаздывает
ну чо тут скажешь?
цена продолжит движение, пока сохраняется предыдущий дисбаланс покупок/продаж
а то что ты называешь коррекцией - это флет, то есть практически равенство покупок и продаж
ответ касается и поста со скрином
не не коррекцией а стабилизацией, коррекция очень узкое понятие а стабилизация охватывает все, цена может как угодно скакать но суть одна - стабилизация - сброс спекулянтов с рынка. Это вполне естественное состояние, наподобие тому когда оседлают дикую лошадь, она начинает брыкаться во все стороны и ее движения хаотичны, что позволяет ей сбросить седока с седла. Так как наезднику очень трудно адаптироваться к ее движениям.
ну чо тут скажешь?
цена продолжит движение, пока сохраняется предыдущий дисбаланс покупок/продаж
а то что ты называешь коррекцией - это флет, то есть практически равенство покупок и продаж
и все это наблюдается программно, прямо с чарта
ответ касается и поста со скрином
и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки
то есть такой метод тоже не заслуживает внимания, т.к. запаздывает
погодь.. а как Ты анализ покупок и продаж анализируешь?
откуда данные берешь?
погодь.. а как Ты анализ покупок и продаж анализируешь?
откуда данные берешь?
сегодня вешал картинки и удалил, т.к. наложил МА-шку (LWMA)
ну один в один сигнал получился
с чарта все берется, больше не откуда
конечно же цифры относительные, т.е. если принять за единицу объема некоторую величину и умножить на один и тот же коэффициент и покупки и продажи, то расчет верен
а исходник здесь, но это уже интерпритация с раскрасской клозе, чтобы увидеть прямо на чарте приблизительный момент и характер сформированного прогноз-сигнала. там же убран анализ покупок и прродаж во избежание запаздывания
Прогноз-сигналом называю потому что очевидно, что сигнала на продажу в этот момент даже на вскидку не сформировать, и цена вроде бы как только растет ;)))
вот например на EURJPY
1 - это настоящее неслучайное движение
2 - его продолжение которое может быть длительным и волатильным
далее скорее всего цена пойдет вниз а около 122 -121.5 остановится начнет "долбиться вверх" и рванет на BUY и эт тоже будет неслучайное движение причем очень резкое. а вот как это определить - вопрос века)
посередине квадратики это тупо стабилизация но программно я даже не представляю как это программе объяснить...
:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.
Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.
Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...
Демко же оперировал каким-то импульсом
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37
Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.
Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))
Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.
Эта музыка будет вечной :)))