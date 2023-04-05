От теории к практике - страница 943

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Martin Cheguevara:

Например сейчас на EURJPY идет кризисное падение с попытками стабилизации как я уже и предупреждал.

И тут конечно SELL. даже думать не надо.

Только из за того что цена пытается стабилизироваться не стоит открываться вообще. 

Примерно так..

может быть и так, но это классический подход

но как же все таки заставить систему почувствовать тенденцию движения, как описать словами то, что видят на графике глаза?

 
Martin Cheguevara:

когда идет безоткат система не открывает ордеров у меня это уже учтено)

ну понятно, раз не выполняется условия входа по откату или отскоку, то его и не будет

;)

 
Renat Akhtyamov:

ну понятно, раз не выполняется условия входа по откату или отскоку, то его и не будет

;)

естественно))Очень рад, что мы понимаем друг друга)

 
Renat Akhtyamov:

может быть и так, но это классический подход

но как же все таки заставить систему почувствовать тенденцию движения, как описать словами то, что видят на графике глаза?

Да это фигня) 

уже сделано а вот как понять,ч то данное движение не компенсация предыдущего а продолжение нового вот в чем вопрос)

 

вот например на EURJPY 

1 - это настоящее неслучайное движение

2 - его продолжение которое может быть длительным и волатильным

далее скорее всего цена пойдет вниз а около 122 -121.5 остановится начнет "долбиться вверх" и рванет на BUY и эт тоже будет неслучайное движение причем очень резкое. а вот как это определить - вопрос века)

посередине квадратики это тупо стабилизация но программно я даже не представляю как это программе объяснить...

Я знаю один закон 

при увеличении баров для анализа все движения себя компенсируют, а это значит, что | BUY-SELL | -> 0 следовательно  P -> 50%

как увидеть программно неэффективные места где цена еще свои движения не компенсировала ?

если решить эту проблему то эффективность вырастет до 95-97%.  Что было бы очень неплохо..

 
Martin Cheguevara:

Да это фигня) 

уже сделано а вот как понять,ч то данное движение не компенсация предыдущего а продолжение нового вот в чем вопрос)

ну чо тут скажешь?

цена продолжит движение, пока сохраняется предыдущий дисбаланс покупок/продаж

а то что ты называешь коррекцией - это флет, то есть практически равенство покупок и продаж

и все это наблюдается программно, прямо с чарта

ответ касается и поста со скрином

и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки

то есть такой метод тоже не заслуживает внимания, т.к. запаздывает

 
Renat Akhtyamov:

ну чо тут скажешь?

цена продолжит движение, пока сохраняется предыдущий дисбаланс покупок/продаж

а то что ты называешь коррекцией - это флет, то есть практически равенство покупок и продаж

ответ касается и поста со скрином

не не коррекцией а стабилизацией, коррекция очень узкое понятие а стабилизация охватывает все, цена может как угодно скакать но суть одна - стабилизация - сброс спекулянтов с рынка. Это вполне естественное состояние, наподобие тому когда оседлают дикую лошадь, она начинает брыкаться во все стороны и ее движения хаотичны, что позволяет ей сбросить седока с седла. Так как наезднику очень трудно адаптироваться к ее движениям.

 
Renat Akhtyamov:

ну чо тут скажешь?

цена продолжит движение, пока сохраняется предыдущий дисбаланс покупок/продаж

а то что ты называешь коррекцией - это флет, то есть практически равенство покупок и продаж

и все это наблюдается программно, прямо с чарта

ответ касается и поста со скрином

и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки

то есть такой метод тоже не заслуживает внимания, т.к. запаздывает

погодь.. а как Ты анализ покупок и продаж анализируешь?

откуда данные берешь?

 
Martin Cheguevara:

погодь.. а как Ты анализ покупок и продаж анализируешь?

откуда данные берешь?

сегодня вешал картинки и удалил, т.к. наложил МА-шку (LWMA)

ну один в один сигнал получился

с чарта все берется, больше не откуда

конечно же цифры относительные, т.е. если принять за единицу объема некоторую величину и умножить на один и тот же коэффициент и покупки и продажи, то расчет верен

а исходник здесь, но это уже интерпритация с раскрасской клозе, чтобы увидеть прямо на чарте приблизительный момент и характер сформированного прогноз-сигнала. там же убран анализ покупок и прродаж во избежание запаздывания

Прогноз-сигналом называю потому что очевидно, что сигнала на продажу в этот момент даже на вскидку не сформировать, и цена вроде бы как только растет ;)))


 
Martin Cheguevara:

вот например на EURJPY 

1 - это настоящее неслучайное движение

2 - его продолжение которое может быть длительным и волатильным

далее скорее всего цена пойдет вниз а около 122 -121.5 остановится начнет "долбиться вверх" и рванет на BUY и эт тоже будет неслучайное движение причем очень резкое. а вот как это определить - вопрос века)

посередине квадратики это тупо стабилизация но программно я даже не представляю как это программе объяснить...

:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.

Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.

Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...

Демко же оперировал каким-то импульсом 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

От теории к практике

Nikolay Demko, 2018.09.12 13:37

Она есть, и из экспериментальных данных установлены её статистически значимые величины, она (возвратность) равна 0.6, 1, 1.6 от импульса, что соответствует продолжению тренда, флету и развороту.


Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))

Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.

Эта музыка будет вечной :)))

Введение в понятие энтропии и ее многоликость
Введение в понятие энтропии и ее многоликость
  • habr.com
Как может показаться, анализ сигналов и данных — тема достаточно хорошо изученная и уже сотни раз проговоренная. Но есть в ней и некоторые провалы. В последние годы словом «энтропия» бросаются все кому не лень, толком и не понимая, о чем говорят. Хаос — да, беспорядок — да, в термодинамике используется — вроде тоже да, применительно к сигналам...
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