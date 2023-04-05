От теории к практике - страница 944

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Unicornis:

1. По трнду на h1.

2. Ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv  rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.

1. На EURUSD H1 нет тренда. 

2. Ё порсан урдулюлюм. 

 
Alexander_K:

:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.

Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.

Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...

Демко же оперировал каким-то импульсом 


Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))

Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.

Эта музыка будет вечной :)))

не, скоро развернется. Может я и издеваюсь. Но есть много способов анализировать рынок. Физика и рядом не стояла.

Это те же приращения)))

16_EURUSDH1

 
Ну, приращения, так приращения. 
 
Renat Akhtyamov:

и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки


люди торгуют по машке. в среднем машка 200, на таймфрейме м1.

 
Alexander_K:

:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.

Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.

Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...

Демко же оперировал каким-то импульсом 


Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))

Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.

Эта музыка будет вечной :)))

Ганн серьезно?) 

какие еще временные циклы??)

Нужно проснуться в нашем веке никаких циклов не может существовать из за большой информационной плотности)) раньше лет 50-70 назад еще может быть тогда не каждый лез на финансовые рынки) 

А на счет вечной музыки ну не знаю...Я общаюсь тут только с теми кто реально что-то делает ... а вас всего -то три пять человек. 

Если что то проблема энтропии уже давно решена. 

Только людям тут нет смысла об этом болтать.

Если бы Ты ранее читал и смотрел мои математические расчеты по статистике финансовых инструментов, то Ты был бы уверен что так как Ты сейчас сделать пытаешься - делать не правильно.

А сейчас Ты просто ни в чем не уверен вот и опять унесло в неведомые края в Ганны) 

 
Martin Cheguevara:

какие еще временные циклы??)

Нашел в какой-то записной книжке у себя на даче в туалете...


Временные характеристики немарковских процессов

К качественным особенностям немарковских процессов следует отнести также наличие определенных временных циклов (ритмов). Математическое описание циклов основывается на анализе интегро-дифференциальных уравнений. В таких немарковских уравнениях возникают комплексные значения корней, которым соответствуют осцилляции, обусловленные рекуррентным характером изменения систем, зависимостью от прошлого, от памяти.

Биологические, экономические, социальные явления включают в себя громадную совокупность ритмов. Из-за наличия большого числа налагающихся структурных ритмов каждое последующее колебание несет определенные отличия от предыдущего.

Ключевой момент в этой сложной картине — взаимодействие осцилляций....


На этом текст обрывается...


 
Martin Cheguevara:

Если бы Ты ранее читал и смотрел мои математические расчеты по статистике финансовых инструментов, то Ты был бы уверен что так как Ты сейчас сделать пытаешься - делать не правильно.

А сейчас Ты просто ни в чем не уверен вот и опять унесло в неведомые края в Ганны) 

Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...

 
Alexander_K:

Нашел в какой-то записной книжке у себя на даче в туалете...


Временные характеристики немарковских процессов

К качественным особенностям немарковских процессов следует отнести также наличие определенных временных циклов (ритмов). Математическое описание циклов основывается на анализе интегро-дифференциальных уравнений. В таких немарковских уравнениях возникают комплексные значения корней, которым соответствуют осцилляции, обусловленные рекуррентным характером изменения систем, зависимостью от прошлого, от памяти.

Биологические, экономические, социальные явления включают в себя громадную совокупность ритмов. Из-за наличия большого числа налагающихся структурных ритмов каждое последующее колебание несет определенные отличия от предыдущего.

Ключевой момент в этой сложной картине — взаимодействие осцилляций....


На этом текст обрывается...


ключевой момент  этой картине "включают в себя громадную совокупность ритмов" . 

 
Alexander_K:

Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...

ну вот допустим сигнал есть и дальше что?

а вот ордер Твой в минус ушел что делать будешь?

Вот главный вопрос который нужно тут задавать. и искать на него ответ. а потом уже сигналы..

 
Alexander_K:

Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...

Богатыми все не могут быть. Закон сохранения...

Играться могут все!!! Даже с дырявыми карманами))

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