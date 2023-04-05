От теории к практике - страница 944
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1. По трнду на h1.
2. Ghjnbd nhtylf yf nhtnmtv rsi v ytn ghj,ktv. Gjabu yf cnjgs.
1. На EURUSD H1 нет тренда.
2. Ё порсан урдулюлюм.
:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.
Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.
Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...
Демко же оперировал каким-то импульсом
Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))
Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.
Эта музыка будет вечной :)))
не, скоро развернется. Может я и издеваюсь. Но есть много способов анализировать рынок. Физика и рядом не стояла.
Это те же приращения)))
и самое удивительное, что анализ покупок и продаж дает поразительное сходство с сигналом от классической МА-шки
люди торгуют по машке. в среднем машка 200, на таймфрейме м1.
:))) Если более аккуратно расставить прямоугольники с периодом = 1 неделя, то увидим реальные картины тренд/флет.
Повторяю еще раз - временные циклы на рынке играют основополагающую роль и их изучению старина Ганн уделял особое внимание.
Внутри цикла случайность/неслучайность процесса может определяться разными способами. Теоретически, самым верным критерием является энтропия процесса https://habr.com/ru/post/305794/. Однако, как ее вычислять в условиях нестационарности плотности вероятности цены/приращения - ума не приложу...
Демко же оперировал каким-то импульсом
Фактически, уже страниц 800 этой темы посвящено одному и тому же - нахождению ключа "тренд/флет". :)))
Самое прикольное на этом форуме, что буквально каждый его участник, имея соответствующий бэкграунд, совершенно не вникает в то, что пишут другие. И даже не пытается вникнуть, а будет даже при смерти впаривать окружающим свои ничтожные мысли :))) Совершенно нетути объединяющего начала.
Эта музыка будет вечной :)))
Ганн серьезно?)
какие еще временные циклы??)
Нужно проснуться в нашем веке никаких циклов не может существовать из за большой информационной плотности)) раньше лет 50-70 назад еще может быть тогда не каждый лез на финансовые рынки)
А на счет вечной музыки ну не знаю...Я общаюсь тут только с теми кто реально что-то делает ... а вас всего -то три пять человек.
Если что то проблема энтропии уже давно решена.
Только людям тут нет смысла об этом болтать.
Если бы Ты ранее читал и смотрел мои математические расчеты по статистике финансовых инструментов, то Ты был бы уверен что так как Ты сейчас сделать пытаешься - делать не правильно.
А сейчас Ты просто ни в чем не уверен вот и опять унесло в неведомые края в Ганны)
какие еще временные циклы??)
Нашел в какой-то записной книжке у себя на даче в туалете...
Временные характеристики немарковских процессов
К качественным особенностям немарковских процессов следует отнести также наличие определенных временных циклов (ритмов). Математическое описание циклов основывается на анализе интегро-дифференциальных уравнений. В таких немарковских уравнениях возникают комплексные значения корней, которым соответствуют осцилляции, обусловленные рекуррентным характером изменения систем, зависимостью от прошлого, от памяти.
Биологические, экономические, социальные явления включают в себя громадную совокупность ритмов. Из-за наличия большого числа налагающихся структурных ритмов каждое последующее колебание несет определенные отличия от предыдущего.
Ключевой момент в этой сложной картине — взаимодействие осцилляций....
На этом текст обрывается...
Если бы Ты ранее читал и смотрел мои математические расчеты по статистике финансовых инструментов, то Ты был бы уверен что так как Ты сейчас сделать пытаешься - делать не правильно.
А сейчас Ты просто ни в чем не уверен вот и опять унесло в неведомые края в Ганны)
Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...
Нашел в какой-то записной книжке у себя на даче в туалете...
Временные характеристики немарковских процессов
К качественным особенностям немарковских процессов следует отнести также наличие определенных временных циклов (ритмов). Математическое описание циклов основывается на анализе интегро-дифференциальных уравнений. В таких немарковских уравнениях возникают комплексные значения корней, которым соответствуют осцилляции, обусловленные рекуррентным характером изменения систем, зависимостью от прошлого, от памяти.
Биологические, экономические, социальные явления включают в себя громадную совокупность ритмов. Из-за наличия большого числа налагающихся структурных ритмов каждое последующее колебание несет определенные отличия от предыдущего.
Ключевой момент в этой сложной картине — взаимодействие осцилляций....
На этом текст обрывается...
ключевой момент этой картине "включают в себя громадную совокупность ритмов" .
Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...
ну вот допустим сигнал есть и дальше что?
а вот ордер Твой в минус ушел что делать будешь?
Вот главный вопрос который нужно тут задавать. и искать на него ответ. а потом уже сигналы..
Если честно - я уже бросил работать над стратегией... Просто читаю - мож кто умное чё скажет или теоретически обоснованный сигнал откроет...
Богатыми все не могут быть. Закон сохранения...
Играться могут все!!! Даже с дырявыми карманами))