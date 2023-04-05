От теории к практике - страница 1421
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Я только из недавних Ваших сообщений понял, что Вы не проводили тест своей системы на истории. Знаете что это значит для меня, человека замученного рынком? Догадаетесь с одной попытки.)
:))) Да, пока не проведу тест на истории (а именно этим я сейчас и занимаюсь) говорить о Граале и, тем более выставлять на продажу сигнал, рано.
Речь совсем о другом...
Мне неприятно повышенное внимание к моей персоне и именно к моей ТС. Я не для этого все начал...
Ветка начиналась именно для консолидации усилий трейдеров в области исследования рынка как случайного процесса с памятью.
В итоге получилась не ветка, а параша, по-простому говоря. Какая-то адская смесь дибилизма, рекламы и флуда.
Я жажду, чтобы ее удалили навсегда.
Понятие хороший входной сигнал относительно. Допустим я имею какой-то конкретный сигнал. Этот сигнал при использовании мартина может вполне приносить прибыль, а, если используем его в эксперте без мартина, он будет убыточен. Вы такое не допускаете?
Допускаю, но это ничего не доказывает. Если взять длительный промежуток времени с тысячами сделок то мартин всегда сольёт. На каком то маленьком участке, конечно он может выиграть у стратегий со статическим лотом или антимартином.
Если Вы не скамер, то торговые сигналы вообще не должны зависеть от состояния Вашего счета, особенно в случае алготорговли, а в ситуации убыточной серии, уж точно не следует увеличивать лот, скорей наоборот. В норме в начале тюнится прогнозная система, на статическом лоте, когда она выходит в стабильный плюс на OOS, с годовым шарпом >2, то затем она уже дорабатывается по ММ. То о чем вы говорите когда ГА ищется всё в месте это просто подгонка.Я ещё могу понять когда мартином и разного рода "разгонами депозита" занимаются разные сторожа и автомеханики, в первые месяцы знакомства с форой, решившие "заработать в интернете", но когда старожилы об этом говорят, это скорей всего скамерство, чото значить продают сливное...
сейчас не знаю, не интересно наблюдать, но в начале года автор показывал отчеты торговли, к сожалению там все намного грустнее чем кажется, ордер в рынке около 8 часов, тейки около 10-20 пипсов, стоплосов нет.... ну как бы не мартингейл вроде, но даже автор не хочет, что то похожее на депозит доверить этой ТС .... вот в последний месяц ностальгирует о подписчиках, подписчики же с баблом дурачки сплошь и рядом )))
У автора депо 100$, а у подписчика какое должно быть? ... со 100$ заплатит 30$ за сигнал, а прибыль в 20$ подписчика должна несказанно радовать? ))))
Если не идет речи о некой мошеннической схеме, то должна же хоть логика присутствовать - у поставщика сигналов депо в 1,500$ и сигнал на 20% в месяц и живучестью хотя бы 4-6 месяцев, вот тебе и подписчики, у кого штука, у кого всего 500$ - но все уверены, что поставщик сигнала надежный. А тут что? - смех да и слезы
а в ситуации убыточной серии, уж точно не следует увеличивать лот, скорей наоборот.
Ширяев А. Н. Вероятность—1, Вероятность—2 // Москва, МЦНМО. — 2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Как с этим быть ?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Как с этим быть ?
сейчас не знаю, не интересно наблюдать, но в начале года автор показывал отчеты торговли, к сожалению там все намного грустнее чем кажется, ордер в рынке около 8 часов, тейки около 10-20 пипсов, стоплосов нет.... ну как бы не мартингейл вроде, но даже автор не хочет, что то похожее на депозит доверить этой ТС .... вот в последний месяц ностальгирует о подписчиках, подписчики же с баблом дурачки сплошь и рядом )))
У автора депо 100$, а у подписчика какое должно быть? ... со 100$ заплатит 30$ за сигнал, а прибыль в 20$ подписчика должна несказанно радовать? ))))
Если не идет речи о некой мошеннической схеме, то должна же хоть логика присутствовать - у поставщика сигналов депо в 1,500$ и сигнал на 20% в месяц и живучестью хотя бы 4-6 месяцев, вот тебе и подписчики, у кого штука, у кого всего 500$ - но все уверены, что поставщик сигнала надежный. А тут что? - смех да и слезы
Депо у меня щас не 100$, а 200$ и есть намерение поднять его до 1000$, но проблемы мизерных доходов с торговли это не решает.
Без подписчиков - все это ерунда, игрушки. Даже +20% в месяц не кроют мою зарплату (я живу и работаю в Москве). Мне выгоднее тупо работать, вот в чем парадокс ситуации!
А брать чужие деньги за ТС без проверки на истории - чревато повторением судьбы почиканного Алёшеньки-сынка.
Вот сижу тестирую и прошу мне не мешать! Вон apr73 начал хоть посты по делу писать, за что ему - спасибо.
Ширяев А. Н. Вероятность—1, Вероятность—2 // Москва, МЦНМО. — 2007.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_о_разорении_игрока
Как с этим быть ?
аплодирую стоя) надо же хоть кто-то пытается выложить хоть что-то обоснованное))
пускай даже из википедии - зато в точку.
как я уже когда-то говорил - ММ это просто способ выставить скорость потери депозита и не более того.
если бы я был брокером я бы в первую очередь порекомендовал бы всем использовать ММ
XD
НО!
хотел бы конечно уточнить, что существуют моменты в рынке когда цена движется так сказать ускоренно и однонаправленно, вот тогда то ММ и работает но ловить технически такие моменты могут единицы и только собственными изобретенными инструментами И ТО таких моментов выпадает не более 2% по времени и ждать такого можно неделю и часто еще и хрен словишь так как чуть ли не за тики в самое разное время происходят мощнейшие выбросы.
а все оттого что как я уже где-то 800 страниц назад говорил,
с 98% вероятностью будет случайное блуждание - около 10%-5% по объему в пунктах
с 2% вероятностью будет неслучайные резкие всплески - около 90%-95% по объему в пунктах.
и так как говорит Александр_К "для всех страждущих"
существует способ обойти случайность через постоянную времени, но такие системы вы никогда не видели и надеюсь никогда не увидите XD
Алоха!)
Вы впервые не подъеб..ли мне в нашей переписке, это радует.
о чем я сегодня и объяснял крошу
т.е. при реинвесте наличие проигрыша приведет откат произведенной торговли назад не на одно, а сразу минимум на три торговых операции
и остается всего три варианта исхода:
1. принять убыток
2. дождаться прибыли и продолжить реинвест
3. сразу повысить ставку, однако, вот такая штука будет выполнена ценой уже по Вашу душу и абсолютно наплевав на статистическую теорию:
на картинке вынесли сверхрискованного продавца
ну а дальше....
естественно произошел ещё больший перевес в сторону покупателей, поэтому цена далее падает еще ниже лоя этой свечи
ну типа так можно для начала начинать видеть объемы с чарта
20% это мало??? - считать то хоть как то учен?
цирк детский сад однако )))
Мало. Чтобы перекрыть мою зарплату, надо иметь депозит 10.000$.
А такие деньги, в случае чего, мне лично жаль.
Должна быть еще невероятная уверенность в своей ТС и, я честно признаю, сейчас у меня такой уверенности нет.
Должна быть еще невероятная уверенность в своей ТС и, я честно признаю, сейчас у меня такой уверенности нет.