От теории к практике - страница 839
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а покажи
низходящий тренд, отбрасываем покупки
сигнал в покупку - сигнал на закрытие продажи, покупка не открывается
сигнал в покупку/продажу по системе А_К, например
и будет прикольненько
низходящий тренд, отбрасываем покупки
совсем совсем, а на полшишечки? ;)
совсем совсем, а на полшишечки? ;)
со стопом имеешь ввиду? ;)
ну хоть так ;)
низходящий тренд, отбрасываем покупки
Вполне годится для первого приближения.
низходящий тренд, отбрасываем покупки
сигнал в покупку - сигнал на закрытие продажи, покупка не открывается
сигнал в покупку/продажу по системе А_К
и будет прикольненько
то есть по картине сейчас тренд - НИСХОДЯЩИЙ.. и внутри дня лучше шортить? ндя
то есть по картине сейчас тренд - НИСХОДЯЩИЙ.. и внутри дня лучше шортить? ндя
главное чтобы шорты не треснули, а то покажется *оппа.)
главное чтобы шорты не треснули, а то покажется *оппа.)
минусы тоже будут, но в целом плюс
а ваши злодейские чарты уже гэпнулись и закрываются.