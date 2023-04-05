От теории к практике - страница 839

Новый комментарий
 
Олег avtomat:

а покажи

низходящий тренд, отбрасываем покупки

сигнал в покупку - сигнал на закрытие продажи, покупка не открывается

сигнал в покупку/продажу по системе А_К, например

и будет прикольненько

 
Renat Akhtyamov:

низходящий тренд, отбрасываем покупки

совсем совсем, а на полшишечки? ;)

 
Unicornis:

совсем совсем, а на полшишечки? ;)

со стопом имеешь ввиду? ;)
 
Renat Akhtyamov:
со стопом имеешь ввиду? ;)

ну хоть так ;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

низходящий тренд, отбрасываем покупки

Вполне годится для первого приближения. 

 
Renat Akhtyamov:

низходящий тренд, отбрасываем покупки

сигнал в покупку - сигнал на закрытие продажи, покупка не открывается

сигнал в покупку/продажу по системе А_К

и будет прикольненько

то есть по картине сейчас тренд - НИСХОДЯЩИЙ.. и внутри дня лучше шортить?  ндя
 
Maxim Kuznetsov:
то есть по картине сейчас тренд - НИСХОДЯЩИЙ.. и внутри дня лучше шортить?  ндя
ага
 
Maxim Kuznetsov:
то есть по картине сейчас тренд - НИСХОДЯЩИЙ.. и внутри дня лучше шортить?  ндя

главное чтобы шорты не треснули, а то покажется *оппа.)

 
Unicornis:

главное чтобы шорты не треснули, а то покажется *оппа.)

минусы тоже будут, но в целом плюс
 
Renat Akhtyamov:
минусы тоже будут, но в целом плюс

а ваши злодейские чарты уже гэпнулись и закрываются.

1...832833834835836837838839840841842843844845846...1981
Новый комментарий