От теории к практике - страница 1417

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Renat Akhtyamov:

пропорционально риску

то есть если риск наращивается по геометрической прогрессии, то и эквити может развиваться по ней же, в любую сторону

Риск не увеличивается. Отношение величины депозита к величине стартового лота поддерживается постоянным. Допустим на каждую 1000 прироста депозита стартовый лот увеличиваем на 0.01.

Пример:

1) Депозит 1000, стартовый лот 0.01, совокупный лот 0.01+0.02+0.04=0.07

2) Депозит 2000, стартовый лот 0.02, совокупный лот 0.02+0.04+0.08=0.14

1000/0.07 =  2000/0.14;

 
khorosh:

Риск не увеличивается. Отношение величины депозита к величине стартового лота поддерживается постоянным. Допустим на каждую 1000 прироста депозита стартовый лот увеличиваем на 0.01.

Пример:

1) Депозит 1000, стартовый лот 0.01, совокупный лот 0.01+0.02+0.04=0.07

2) Депозит 2000, стартовый лот 0.02, совокупный лот 0.02+0.04+0.08=0.14

1000/0.07 =  2000/0.14;

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 Мартин, при разумном использовании, оч хороший метод.
В цифры не вникал, по любому у всех они свои.
 
khorosh:

Риск не увеличивается. Отношение величины депозита к величине стартового лота поддерживается постоянным. Допустим на каждую 1000 прироста депозита стартовый лот увеличиваем на 0.01.

Пример:

1) Депозит 1000, стартовый лот 0.01, совокупный лот 0.01+0.02+0.04=0.07

2) Депозит 2000, стартовый лот 0.02, совокупный лот 0.02+0.04+0.08=0.14

1000/0.07 =  2000/0.14;

ну как же

стартовый лот - 0.01, считаем риск

добавили 0.02, риск = просадка + лот 0.03, считаем

и т.д

вы рассчитываете вкладываемый в торговлю риск на лот от депозита

существующий риск в текущий момент принимается от эквити

 
Renat Akhtyamov:

ну как же

стартовый лот - 0.01, считаем риск

добавили 0.02, риск = просадка + лот 0.03, считаем

и т.д

Риск считаем в процентах. Абсолютная величина просадки разумеется растёт, но в процентах к депозиту нет. Считайте и приведите пример в цифрах опровергающий это.

 
khorosh:

Риск считаем в процентах. Абсолютная величина просадки разумеется растёт, но в процентах к депозиту нет. Считайте и приведите пример в цифрах опровергающий это.

если у Вас эквити 500 из 1000, риск какой будет?

лично я считаю, что риск будет уже в 2 раза выше на существующих позициях, без новых

 
Renat Akhtyamov:

если у Вас эквити 500 из 1000, риск какой будет?

лично я считаю, что риск будет уже в 2 раза выше на существующих позициях, без новых

В 2 раза по отношении к какому случаю?

 
khorosh:

В 2 раза по отношении к какому случаю?

открыли 0.01 в самом начале, когда баланс равен эквити, реальных денег 1000

настал момент, эквити стало 500, нового ничего не открывали

риск вырос в 2 раза

если не верите, выведите деньги, сколько их у Вас в данной ситуации?

 

Поймите, мы здесь не сравниваем варианты расчёта просадки по отношению к балансу и к средствам. Мы сравниваем варианты с реинвестированием и без него. Считайте хоть по отношению к балансу, хоть по отношению к средствам, только чтобы одинаково.

Допустим по отношению к средствам без реинвестирования и вариант по отношению к средствам с реинвестированием.

 
khorosh:
Поймите, мы здесь не сравниваем варианты расчёта просадки по отношению к балансу и к средствам. Мы сравниваем варианты с реинвестированием и без него. Считайте хоть по отношению к балансу, хоть по отношению к средствам, только чтобы одинаково.

не получится

если от депо считать - это ускорит слив

если от экви - то придется принять убыток, либо не позволит системе торговать по заданному алгоритму

просто обмозгуйте мои посты на эту тему

лично я пришел к выводу, что размер лота никоим образом нельзя подвергать наложению на любого рода прогрессию, там ващьпе другое

 
Renat Akhtyamov:

ващьпе не СБ, даже не рядом

статистика дает результат 5%, дает

но это не торговля получается, а ловля блох, бесконечная защита от убытка, возникающего от полученной погрешности статистического распределения любого вида, отброшенной в его хвостах

реальное распределение объема на FX имеет следующий вид (например продажи, покупки - зеркально от 253-го вычисления, в правую сторону), при этом 253 - это место, где находится цена в данный момент:


Вычисления сделаны справа налево. То есть весь смысл победы в этой игре заключается не в том, что,

например

система убыточна, нам хочется инвертироваться, т.е. был сигнал в бай, мы будет торговать селл

нет, не в этом дело

смысл в перевороте объема, т.е. хвост распределения надо сделать началом, перетащить 253-ю точку в 0, а 0 в 253-ю.

Точно также сделан расчет у СМЕ. Они берут по 275 пунктов вверх и вниз от текущей цены (евро-бакса касаемо)

При этом хвост находится по середине

Визуально это чаша, по нашему - ГРААЛЬ

во первых тут почитай: http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277

во вторых во на это посмотри:


и вот потом ответь мне ну перевернул Ты это распределение вероятностей и что дальше? 

и вообще то если внимааательно посмотришь на распределение тут ни разу не 275 пунктов умник хренов.

нечего тут людям мозги пудрить тем в чем Ты не разбираешься.

Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
Псевдонормальные распределения: лептокуртозис | Бережливые шесть сигм | Тематический раздел | База знаний | SixSigmaOnline.ru
  • sixsigmaonline.ru
Одной из наиболее важных характеристик кривых нормального распределения является симметричность относительно среднего значения. Тем не менее, часто встречаются распределения переменных, которые, при соблюдении этого условия, не подчиняются нормальному закону распределения. Следующая гистограмма иллюстрирует один из таких примеров: Распределение...
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