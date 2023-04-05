От теории к практике - страница 840

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Unicornis:

а ваши злодейские чарты уже гэпнулись и закрываются.

в смысле?

тестирую пока, даже не пойму, почему продала, жду итог...:

тики реальные, индикатор - тиковый

 
Renat Akhtyamov:

в смысле?

тестю пока, даже не пойму, почему продала, жду итог...:


А тёще ни "пока" ни "досвидания" :-) баба с возу..

PS/ правильно она продала. Но не то :-)
 
Maxim Kuznetsov:

А тёще ни "пока" ни "досвидания" :-) баба с возу..

PS/ правильно она продала. Но не то :-)

очень надеюсь, что чухнула это... :


 
Renat Akhtyamov:

Две МАшки на MN1 с периодами 3 и 4

Картинку два раза сюда выкладывал

Коррекция не интересна тем кто торгует одну пару.

Если торгуется больше одной пары, то зафлетит самая убыточная пара;)

К сожалению на счёт коррекций то любые мнения будут сугубо субъективными я могу любое движение кроме резких скачков принять за коррекцию, так же как и за тренд или за флет - просто дело в комбинации.
И Ты ж это тоже прекрасно знаешь;)
Сомоподобные самоорганизующиеся структуры вот что ответит на наши вопросы кроме главного - "как заработать".
Мне сейчас просто некогда показывать и рассказывать к сожалению... Я занимаюсь вопросами автоматизации многомерных баз данных и многомерных запросов так что уж извините..
Все вы в большинстве своем тыкаетесь лбом о стену которую я не в силах убрать. Только вы сами 

 
За вчерашнее число жесть....  Говорю же эксцесс в топку. 
 
Топик стартер заходит в ветку или нет? 
 

Короче "в моём блюде"  рецепт доверительного интервала рассчитывается по формуле D = Sqrt(c * lambda * t)  где с - скорость , lambda - среднее приращение , t - время.

И самое интересное D = const.

 
Alexander_K читай в ЛС формулу тренд/флет , может сработает. 
 
Evgeniy Chumakov:

Короче "в моём блюде"  рецепт доверительного интервала рассчитывается по формуле D = Sqrt(c * lambda * t)  где с - скорость , lambda - среднее приращение , t - время.

И самое интересное D = const.

Значит прав был старина Ганн.
 
Evgeniy Chumakov:
Alexander_K читай в ЛС формулу тренд/флет , может сработает. 

Спасибо, Женя - мне уже ничё не надо. Либо будет Граалюшка к НГ, из которого можно будет безудержно хлебать, либо - нет. Более менять ничё не буду.

Прочитал такой вот диалог на форуме:


СанСаныч Фоменко:

Чуть-чуть доделать полгода не могу - что-то интерес упал.

Так что без меня, во всяком случае пока.

Yuriy Asaulenko:

Иллюзии. И вы это понимаете. Потому и интерес упал.


и ваще все по-барабану стало.

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