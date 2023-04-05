От теории к практике - страница 840
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а ваши злодейские чарты уже гэпнулись и закрываются.
в смысле?
тестирую пока, даже не пойму, почему продала, жду итог...:
тики реальные, индикатор - тиковый
в смысле?
тестю пока, даже не пойму, почему продала, жду итог...:
А тёще ни "пока" ни "досвидания" :-) баба с возу..PS/ правильно она продала. Но не то :-)
А тёще ни "пока" ни "досвидания" :-) баба с возу..PS/ правильно она продала. Но не то :-)
очень надеюсь, что чухнула это... :
Две МАшки на MN1 с периодами 3 и 4
Картинку два раза сюда выкладывал
Коррекция не интересна тем кто торгует одну пару.
Если торгуется больше одной пары, то зафлетит самая убыточная пара;)
Короче "в моём блюде" рецепт доверительного интервала рассчитывается по формуле D = Sqrt(c * lambda * t) где с - скорость , lambda - среднее приращение , t - время.
И самое интересное D = const.
Короче "в моём блюде" рецепт доверительного интервала рассчитывается по формуле D = Sqrt(c * lambda * t) где с - скорость , lambda - среднее приращение , t - время.
И самое интересное D = const.
Alexander_K читай в ЛС формулу тренд/флет , может сработает.
Спасибо, Женя - мне уже ничё не надо. Либо будет Граалюшка к НГ, из которого можно будет безудержно хлебать, либо - нет. Более менять ничё не буду.
Прочитал такой вот диалог на форуме:
СанСаныч Фоменко:
Чуть-чуть доделать полгода не могу - что-то интерес упал.
Так что без меня, во всяком случае пока.
Yuriy Asaulenko:
Иллюзии. И вы это понимаете. Потому и интерес упал.
и ваще все по-барабану стало.