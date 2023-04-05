От теории к практике - страница 793

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Спасибо большое)
 
Yuriy Asaulenko:

Объясните мне, дураку, зачем нужны отложки, если мы непрерывно наблюдаем за рынком, и можем в любой момент выставить рыночную заявку по этой цене, если она дойдет до нее, да еще и перед этим проанализировать ситуацию на данный момент, которая может быть радикально другой, чем представлялась ранее, на момент выставления отложенной заявки.

Ну, не понимаю я чуть-ли не повального стремления к отложенным заявкам.)

Отложки (в том числе стопы и тейки) нужны при ручной торговле:

- чтобы поймать при случае лучшую цену входа ;)

- чтобы поймать худьшую цену при ГЭПе ((

- чтобы не сидеть у экрана без сна

Роботу отложки не нужны. Скорость и точность цены открытия рыночного ордера задаются алгоритмом и логикой.

 
Evgeniy Chumakov:

Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. - Альберт Эйнштейн

Думаю Александру нужно начать подходить к делу по другому.  Но видимо после очередного нокаута он больше не вернётся.  Жалко было интересно читать ветку.

Понятно, чтобы было интересно читать ветку, нужен театр абсурда.)

 
Renat Akhtyamov:

слепота и глухота только во вред...

вот реал, не ищите, не опубликован и не будет на витрине этого графика, никогда


а вот твой, ну и выше тоже


http://shorohov.pro/Stati/14-TEST-st-6-primer.htm
Ну-ну...не находишь тут в ссылке свой график "закрытой" торговли?))
 
Evgeniy Chumakov:

Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. - Альберт Эйнштейн

Думаю Александру нужно начать подходить к делу по другому.  Но видимо после очередного нокаута он больше не вернётся.  Жалко было интересно читать ветку.

Здесь не абсурд, а трезвый расчет нужен, без этого: , которого я пока ни у кого не заметил.
 
Martin Cheguevara:
http://shorohov.pro/Stati/14-TEST-st-6-primer.htm
Ну-ну...не находишь тут в ссылке свой график "закрытой" торговли?))
нет
 

Не грустите, господа!

Нашел я ошибку в программе, благодаря помощи программеров.

Вот кто здесь настоящие профессионалы, в отличие от вас! Вы им и в подметки не годитесь, случайно блуждая в гильбертовом пространстве и надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место... Вы чё, сбрендили чё ли?!!

Я и кот Шредингера обязательно вернемся сюда с результатами и покажем - кто в доме хозяин. Так-то!

 
Alexander_K2:

Не грустите, господа!

Нашел я ошибку в программе, благодаря помощи программеров.

Вот кто здесь настоящие профессионалы, в отличие от вас! Вы им и в подметки не годитесь, случайно блуждая в гильбертовом пространстве и надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место... Вы чё, сбрендили чё ли?!!

Я и кот Шредингера обязательно вернемся сюда с результатами и покажем - кто в доме хозяин. Так-то!

Ждем`с. 

 
Alexander_K2:

Не грустите, господа!

Нашел я ошибку в программе, благодаря помощи программеров.

Вот кто здесь настоящие профессионалы, в отличие от вас! Вы им и в подметки не годитесь, случайно блуждая в гильбертовом пространстве и надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место... Вы чё, сбрендили чё ли?!!

Я и кот Шредингера обязательно вернемся сюда с результатами и покажем - кто в доме хозяин. Так-то!

Фи-и-и (((

Программа не твоя, т.е. писал её не ты?

А говорил, физик....

Да здесь не то что физики, дети на первых годах жизни программы на MQL пишут.

;)

 
Alexander_K2:

надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место...

физик на форе - шо седло на корове.

физик с форы - форе легче.

чем дальше физик в лес в фору - тем толще лоси.

сколько волка не корми физик не торгуй - все равно  потоки эрланга мутит.

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