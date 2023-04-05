От теории к практике - страница 793
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Объясните мне, дураку, зачем нужны отложки, если мы непрерывно наблюдаем за рынком, и можем в любой момент выставить рыночную заявку по этой цене, если она дойдет до нее, да еще и перед этим проанализировать ситуацию на данный момент, которая может быть радикально другой, чем представлялась ранее, на момент выставления отложенной заявки.
Ну, не понимаю я чуть-ли не повального стремления к отложенным заявкам.)
Отложки (в том числе стопы и тейки) нужны при ручной торговле:
- чтобы поймать при случае лучшую цену входа ;)
- чтобы поймать худьшую цену при ГЭПе ((
- чтобы не сидеть у экрана без сна
Роботу отложки не нужны. Скорость и точность цены открытия рыночного ордера задаются алгоритмом и логикой.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. - Альберт Эйнштейн
Думаю Александру нужно начать подходить к делу по другому. Но видимо после очередного нокаута он больше не вернётся. Жалко было интересно читать ветку.
Понятно, чтобы было интересно читать ветку, нужен театр абсурда.)
слепота и глухота только во вред...
вот реал, не ищите, не опубликован и не будет на витрине этого графика, никогда
а вот твой, ну и выше тоже
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного. - Альберт Эйнштейн
Думаю Александру нужно начать подходить к делу по другому. Но видимо после очередного нокаута он больше не вернётся. Жалко было интересно читать ветку.
http://shorohov.pro/Stati/14-TEST-st-6-primer.htm
Не грустите, господа!
Нашел я ошибку в программе, благодаря помощи программеров.
Вот кто здесь настоящие профессионалы, в отличие от вас! Вы им и в подметки не годитесь, случайно блуждая в гильбертовом пространстве и надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место... Вы чё, сбрендили чё ли?!!
Я и кот Шредингера обязательно вернемся сюда с результатами и покажем - кто в доме хозяин. Так-то!
Не грустите, господа!
Нашел я ошибку в программе, благодаря помощи программеров.
Вот кто здесь настоящие профессионалы, в отличие от вас! Вы им и в подметки не годитесь, случайно блуждая в гильбертовом пространстве и надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место... Вы чё, сбрендили чё ли?!!
Я и кот Шредингера обязательно вернемся сюда с результатами и покажем - кто в доме хозяин. Так-то!
Ждем`с.
Не грустите, господа!
Нашел я ошибку в программе, благодаря помощи программеров.
Вот кто здесь настоящие профессионалы, в отличие от вас! Вы им и в подметки не годитесь, случайно блуждая в гильбертовом пространстве и надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место... Вы чё, сбрендили чё ли?!!
Я и кот Шредингера обязательно вернемся сюда с результатами и покажем - кто в доме хозяин. Так-то!
Фи-и-и (((
Программа не твоя, т.е. писал её не ты?
А говорил, физик....
Да здесь не то что физики, дети на первых годах жизни программы на MQL пишут.
;)
надеясь (судя по опросу в одной из веток) на свою никчемную практику и хилую психологию. А физику поставили на последнее место...
физик на форе - шо седло на корове.
физик с форы - форе легче.
чем дальше физик в лес в фору - тем толще лоси.
сколько волка не корми физик не торгуй - все равно потоки эрланга мутит.