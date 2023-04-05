От теории к практике - страница 797
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На самом деле, я изъял из работ Шелепина все, что относится к квантовой физике и применил к рынку. Получается, что рынок - это движение квантовой частицы (цены) в потенциальных ямах, с вероятностью туннельных переходов между ними. Вот и все.
Шелепин смотрел на это шире - присобачивая Фибоначчи (как энергетические уровни) и золотое сечение. Мысль его простиралась столь широко, что я даже перекрестился, читая.
А результат - есть и... готовь карманы.
как нам повезло, что вы не сантехник....
а мы бы узнали цена похожа на поток дерьма в трубе переменного диаметра :-)
Лично я не могу понять, почему некоторые пытаются всеми силами, мягко говоря, раскритиковать человека, который пытается что-то сделать и попросил помочь ему, если кто может?
Ну, если кто считает, что он не прав, что копает не в ту сторону - то подскажите, убедите. Зачем же наезжать на него, выставлять неучем и пр. и пр. и пр.???
Не верите, или не хотите помочь - просто не мешайте!
Лично я не могу понять, почему некоторые пытаются всеми силами, мягко говоря, раскритиковать человека, который пытается что-то сделать и попросил помочь ему, если кто может?
Ну, если кто считает, что он не прав, что копает не в ту сторону - то подскажите, убедите. Зачем же наезжать на него, выставлять неучем и пр. и пр. и пр.???
Не верите, или не хотите помочь - просто не мешайте!
увы, @Alexander_K было дано много практичных советов, но он... скажем настойчив в своем мнении )))))
как нам повезло, что вы не сантехник....
а мы бы узнали цена похожа на поток дерьма в трубе переменного диаметра :-)
вощьпе то это весьма крутое открытие в физике
это же уравнение является физико-химической основой построения микропроцессорной техники
https://studopedia.ru/2_40870_uravnenie-shredingera--osnovnoe-uravnenie-nerelyativistskoy-kvantovoy-mehaniki-uravnenie-shredingera-dlya-statsionarnih-sostoyaniy.html
увы, @Alexander_K было дано много практичных советов, но он... скажем настойчив в своем мнении )))))
Ну так это же хорошо. Пусть добивается. Это его путь. Можно не соглашаться с ним, но нафига же камнями бросать?
Мне вот реально было бы интересно посмотреть на реакцию и выражение лица "агрессивных" когда @Alexander_K добьётся успеха.
Спасибо, Сергей! А Грааль будет. Вернее он уже есть - надо только на реал теперь поставить. После НГ.
Не унывать и добиваться! Дорогу осилит идущий.
Спасибо, Сергей! А Грааль будет. Вернее он уже есть - надо только на реал теперь поставить. После НГ.
На НГ подарков не будет? (((
А поможешь полностью тренды побороть?
Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.