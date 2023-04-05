От теории к практике - страница 797

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Alexander_K2:

На самом деле, я изъял из работ Шелепина все, что относится к квантовой физике и применил к рынку. Получается, что рынок - это движение квантовой частицы (цены) в потенциальных ямах, с вероятностью туннельных переходов между ними. Вот и все.

Шелепин смотрел на это шире - присобачивая Фибоначчи (как энергетические уровни) и золотое сечение. Мысль его простиралась столь широко, что я даже перекрестился, читая.

А результат - есть и... готовь карманы.

как нам повезло, что вы не сантехник....

а мы бы узнали цена похожа на поток дерьма в трубе переменного диаметра :-)

[Удален]  

Лично я не могу понять, почему некоторые пытаются всеми силами, мягко говоря, раскритиковать человека, который пытается что-то сделать и попросил помочь ему, если кто может?

Ну, если кто считает, что он не прав, что копает не в ту сторону - то подскажите, убедите. Зачем же наезжать на него, выставлять неучем и пр. и пр. и пр.???

Не верите, или не хотите помочь - просто не мешайте!

 
Сергей Таболин:

Лично я не могу понять, почему некоторые пытаются всеми силами, мягко говоря, раскритиковать человека, который пытается что-то сделать и попросил помочь ему, если кто может?

Ну, если кто считает, что он не прав, что копает не в ту сторону - то подскажите, убедите. Зачем же наезжать на него, выставлять неучем и пр. и пр. и пр.???

Не верите, или не хотите помочь - просто не мешайте!

увы, @Alexander_K было дано много практичных советов, но он... скажем настойчив в своем мнении )))))

 
Maxim Kuznetsov:

как нам повезло, что вы не сантехник....

а мы бы узнали цена похожа на поток дерьма в трубе переменного диаметра :-)

вощьпе то это весьма крутое открытие в физике

это же уравнение является физико-химической основой построения микропроцессорной техники

https://studopedia.ru/2_40870_uravnenie-shredingera--osnovnoe-uravnenie-nerelyativistskoy-kvantovoy-mehaniki-uravnenie-shredingera-dlya-statsionarnih-sostoyaniy.html

Уравнение Шрёдингера – основное уравнение нерелятивистской квантовой механики. Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний
Уравнение Шрёдингера – основное уравнение нерелятивистской квантовой механики. Уравнение Шрёдингера для стационарных состояний
  • studopedia.ru
Статистическое толкование волн де Бройля и соотношение неопределенностей Гейзенберга привели к выводу, что уравнением движения в квантовой механике, описывающим движение микрочастиц в различных силовых полях, должно быть уравнение, из которого бы вытекали наблюдаемые на опыте волновые свойства частиц. Основное уравнение должно быть уравнением...
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Igor Makanu:

увы, @Alexander_K было дано много практичных советов, но он... скажем настойчив в своем мнении )))))

Ну так это же хорошо. Пусть добивается. Это его путь. Можно не соглашаться с ним, но нафига же камнями бросать?

Мне вот реально было бы интересно посмотреть на реакцию и выражение лица "агрессивных" когда @Alexander_K добьётся успеха. 

 
ветку надо было назвать от "гипотез к депрессивно-маниакальному психозу" )))
 
Сергей Таболин:


Спасибо, Сергей! А Грааль будет. Вернее он уже есть - надо только на реал теперь поставить. После НГ. 

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Alexander_K:

Не унывать и добиваться! Дорогу осилит идущий.

 
Alexander_K:

Спасибо, Сергей! А Грааль будет. Вернее он уже есть - надо только на реал теперь поставить. После НГ. 

На НГ подарков не будет? (((
 
Renat Akhtyamov:
На НГ подарков не будет? (((

А поможешь полностью тренды побороть?

Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.

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