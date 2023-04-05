От теории к практике - страница 798
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А поможешь полностью тренды побороть?
Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.
Я же писал уже.
Составь матмодель сам.
Вот когда ты смотришь глазками на график без индикаторов - как определяешь что цена идет вниз/вверх?
Допетришь если - твоя взяла.
Кода не выложу, идею тоже.
Ибо ни у кого не видел ничего подобного.
Надеюсь ты понял, почему не могу больше ничем помочь.
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PS
НО! Суть не в том чтобы уяснить - куда цена идет. Эта тема для аналитиков и предсказателей, но не для трейдера.
Т.к. цена всегда прЁт против эквити. Положительное эквити - вообще красная тряпка, брошенная рынку перчатка если так угодно.
Дальше - логика на тему "Что делать?".
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Я в постах выше тебе предлагал самый простой и доступный вариант определения направления тренда:
Лично я не могу понять, почему некоторые пытаются всеми силами, мягко говоря, раскритиковать человека, который пытается что-то сделать и попросил помочь ему, если кто может?
Ну, если кто считает, что он не прав, что копает не в ту сторону - то подскажите, убедите. Зачем же наезжать на него, выставлять неучем и пр. и пр. и пр.???
Не верите, или не хотите помочь - просто не мешайте!
Вы наверное ветку не с начала читаете)
А_К начал свое общение на форуме с того, что обозвал всех "тупыми дитятями", причем многократно.
Несмотря на это, ему помогали и подсказывали миллион раз) Всё мимо ушей. А_К проявляет потрясающую некомпетентность в базовых вопросах статистики, и завидное упорство в нежелании устранять пробелы в знаниях.
Поэтому, ничего удивительного в том, что ему подобные ответки прилетают. Как ты к людям - так и они к тебе.
вощьпе то это весьма крутое открытие в физике
это же уравнение является физико-химической основой построения микропроцессорной техники
https://studopedia.ru/2_40870_uravnenie-shredingera--osnovnoe-uravnenie-nerelyativistskoy-kvantovoy-mehaniki-uravnenie-shredingera-dlya-statsionarnih-sostoyaniy.html
кот Шредигера ни жив, ни мёртв, но чертовски зол :-) уж
---
PS/ Где вы тут видите хоть одного физика ??? их тут нет, от слова вообще..(Nikitin пусть пока отойдёт в сторонку).. На чём блин они основывают своё мракобесие ?? в физике важны основы, обоснования, и выводы подтверждаемые независимым экспериментом. Математика конечно царица наук, но минутные фавориты ей крутят туда-сюда
Вы наверное ветку не с начала читаете)
А_К начал свое общение на форуме с того, что обозвал всех "тупыми дитятями", причем многократно.
Несмотря на это, ему помогали и подсказывали миллион раз) Всё мимо ушей. А_К проявляет потрясающую некомпетентность в базовых вопросах статистики, и завидное упорство в нежелании устранять пробелы в знаниях.
Поэтому, ничего удивительного в том, что ему подобные ответки прилетают. Как ты к людям - так и они к тебе.
Вы правы, не с начала. Но за тот период, что читаю, уже прилично так, 90% постов - вода. К тому же, грязная вода. Может уже достаточно мутить? Лучше от этого никому не будет, уж наверняка.
А поможешь полностью тренды побороть?
Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.
Что значит побороть тенденцию? Я не могу. Параметры, его характеризующие - легко: точка начала и скорость изменения цены.Парни, применяйте статистику для чего угодно, кроме принятия решения. Она ведь создана исключительно для оценки его результата.
Вы правы, не с начала. Но за тот период, что читаю, уже прилично так, 90% постов - вода. К тому же, грязная вода. Может уже достаточно мутить? Лучше от этого никому не будет, уж наверняка.
кот Шредигера ни жив, ни мёртв, но чертовски зол :-) уж
---
PS/ Где вы тут видите хоть одного физика ??? их тут нет, от слова вообще..(Nikitin пусть пока отойдёт в сторонку).. На чём блин они основывают своё мракобесие ?? в физике важны основы, обоснования, и выводы подтверждаемые независимым экспериментом. Математика конечно царица наук, но минутные фавориты ей крутят туда-сюда
К2 утверждает, что он физик.
Если бы я был физиком, то для меня бы цена означала точно такую же величину, как и температура наружного воздуха. И я бы точно не стал париться отловом выбросов T с пользой для себя.
К2 мастерски ловит блох, спору нет. Хочет называть этот сливатор граалем и подарить его каждому желающему - эт дело хозяйское...
Парни, применяйте статистику для чего угодно, кроме принятия решения. Она ведь создана исключительно для оценки его результата.
Это неверно. По сути, современное название матстата - теория статистических решений. Вы же сводите матстат к описательной статистике
Классические для матстата примеры принятия решений - допуск лекарства к применению, определения наличия цели радаром и т.д.
Не, - самой цены. Трейдеры - это ерунда, такие же частицы. А вот банки и т.п. - это как раз внешнее поле, воздействующее на частицу (цену) и заставляющее ее преодолевать потенциальный барьер и переходить в другую яму (энергетический уровень). Что, впрочем, не отменяет эффекта туннельного перехода, когда цена просто так перепрыгивает с уровня на уровень. Как раз, этот эффект часто бил меня по морде, но, вроде, я научился и с ним справляться.
При чем тут банки? Если Вы хотите торговать банковские движения, то займитесь кэри-трейдингом с горизонтом полгодп-год, например. Думал, что речь идет про спекулятивную часть рынка. А Вы какое-то внешнее поле придумали.
Не, - самой цены. Трейдеры - это ерунда, такие же частицы. А вот банки и т.п. - это как раз внешнее поле, воздействующее на частицу (цену) и заставляющее ее преодолевать потенциальный барьер и переходить в другую яму (энергетический уровень). Что, впрочем, не отменяет эффекта туннельного перехода, когда цена просто так перепрыгивает с уровня на уровень. Как раз, этот эффект часто бил меня по морде, но, вроде, я научился и с ним справляться.
добавьте себе в модель межбанковские курсы (их кстати 3 штуки) - вам в новостную ленту дважды в день приходят