От теории к практике - страница 798

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Alexander_K:

А поможешь полностью тренды побороть?

Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.

Я же писал уже.

Составь матмодель сам.

Вот когда ты смотришь глазками на график без индикаторов - как определяешь что цена идет вниз/вверх?

Допетришь если - твоя взяла.

Кода не выложу, идею тоже.

Ибо ни у кого не видел ничего подобного.

Надеюсь ты понял, почему не могу больше ничем помочь.

=========

PS

НО! Суть не в том чтобы уяснить - куда цена идет. Эта тема для аналитиков и предсказателей, но не для трейдера.

Т.к. цена всегда прЁт против эквити. Положительное эквити - вообще красная тряпка, брошенная рынку перчатка если так угодно.

Дальше - логика на тему "Что делать?".

=======

Я в постах выше тебе предлагал самый простой и доступный вариант определения направления тренда:


 
Сергей Таболин:

Лично я не могу понять, почему некоторые пытаются всеми силами, мягко говоря, раскритиковать человека, который пытается что-то сделать и попросил помочь ему, если кто может?

Ну, если кто считает, что он не прав, что копает не в ту сторону - то подскажите, убедите. Зачем же наезжать на него, выставлять неучем и пр. и пр. и пр.???

Не верите, или не хотите помочь - просто не мешайте!

Вы наверное ветку не с начала читаете)

А_К начал свое общение на форуме с того, что обозвал всех "тупыми дитятями", причем многократно.

Несмотря на это, ему помогали и подсказывали миллион раз) Всё мимо ушей. А_К проявляет потрясающую некомпетентность в базовых вопросах статистики, и завидное упорство в нежелании устранять пробелы в знаниях.

Поэтому, ничего удивительного в том, что ему подобные ответки прилетают. Как ты к людям - так и они к тебе.

 
Renat Akhtyamov:

вощьпе то это весьма крутое открытие в физике

это же уравнение является физико-химической основой построения микропроцессорной техники

https://studopedia.ru/2_40870_uravnenie-shredingera--osnovnoe-uravnenie-nerelyativistskoy-kvantovoy-mehaniki-uravnenie-shredingera-dlya-statsionarnih-sostoyaniy.html

кот Шредигера ни жив, ни мёртв, но чертовски зол :-) уж

---

PS/ Где вы тут видите хоть одного физика ???  их тут нет, от слова вообще..(Nikitin пусть пока отойдёт в сторонку).. На чём блин они основывают своё мракобесие ??  в физике важны основы, обоснования, и выводы подтверждаемые независимым экспериментом. Математика конечно царица наук, но минутные фавориты ей крутят туда-сюда

[Удален]  
secret:

Вы наверное ветку не с начала читаете)

А_К начал свое общение на форуме с того, что обозвал всех "тупыми дитятями", причем многократно.

Несмотря на это, ему помогали и подсказывали миллион раз) Всё мимо ушей. А_К проявляет потрясающую некомпетентность в базовых вопросах статистики, и завидное упорство в нежелании устранять пробелы в знаниях.

Поэтому, ничего удивительного в том, что ему подобные ответки прилетают. Как ты к людям - так и они к тебе.

Вы правы, не с начала. Но за тот период, что читаю, уже прилично так, 90% постов - вода. К тому же, грязная вода. Может уже достаточно мутить? Лучше от этого никому не будет, уж наверняка.

 
Alexander_K:

А поможешь полностью тренды побороть?

Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.

Что значит побороть тенденцию? Я не могу. Параметры, его характеризующие - легко: точка начала и скорость изменения цены. 

Парни, применяйте статистику для чего угодно, кроме принятия решения. Она ведь создана исключительно для оценки его результата. 
 
Сергей Таболин:

Вы правы, не с начала. Но за тот период, что читаю, уже прилично так, 90% постов - вода. К тому же, грязная вода. Может уже достаточно мутить? Лучше от этого никому не будет, уж наверняка.

Остальные 10% это такие как мы с Тобой говорят что 90% из всего тут вода XD
 
Maxim Kuznetsov:

кот Шредигера ни жив, ни мёртв, но чертовски зол :-) уж

---

PS/ Где вы тут видите хоть одного физика ???  их тут нет, от слова вообще..(Nikitin пусть пока отойдёт в сторонку).. На чём блин они основывают своё мракобесие ??  в физике важны основы, обоснования, и выводы подтверждаемые независимым экспериментом. Математика конечно царица наук, но минутные фавориты ей крутят туда-сюда

К2 утверждает, что он физик.

Если бы я был физиком, то для меня бы цена означала точно такую же величину, как и температура наружного воздуха. И я бы точно не стал париться отловом выбросов T с пользой для себя.

К2 мастерски ловит блох, спору нет. Хочет называть этот сливатор граалем и подарить его каждому желающему - эт дело хозяйское...

 
Алексей Тарабанов:

Парни, применяйте статистику для чего угодно, кроме принятия решения. Она ведь создана исключительно для оценки его результата. 

Это неверно. По сути, современное название матстата - теория статистических решений. Вы же сводите матстат к описательной статистике

Классические для матстата примеры принятия решений - допуск лекарства к применению, определения наличия цели радаром и т.д.

 
Alexander_K:

Не, - самой цены. Трейдеры - это ерунда, такие же частицы. А вот банки и т.п. - это как раз внешнее поле, воздействующее на частицу (цену) и заставляющее ее преодолевать потенциальный барьер и переходить в другую яму (энергетический уровень). Что, впрочем, не отменяет эффекта туннельного перехода, когда цена просто так перепрыгивает с уровня на уровень. Как раз, этот эффект часто бил меня по морде, но, вроде, я научился и с ним справляться.

При чем тут банки? Если Вы хотите торговать банковские движения, то займитесь кэри-трейдингом с горизонтом полгодп-год, например. Думал, что  речь идет про спекулятивную часть рынка. А Вы какое-то внешнее поле придумали.

 
Alexander_K:

Не, - самой цены. Трейдеры - это ерунда, такие же частицы. А вот банки и т.п. - это как раз внешнее поле, воздействующее на частицу (цену) и заставляющее ее преодолевать потенциальный барьер и переходить в другую яму (энергетический уровень). Что, впрочем, не отменяет эффекта туннельного перехода, когда цена просто так перепрыгивает с уровня на уровень. Как раз, этот эффект часто бил меня по морде, но, вроде, я научился и с ним справляться.

добавьте себе в модель межбанковские курсы (их кстати 3 штуки) - вам в новостную ленту дважды в день приходят

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