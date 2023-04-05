От теории к практике - страница 788

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Олег avtomat:

Вы с теорией игр разобрались? В дифференциальной её постановке? Я давал вам ссылку на работы Понтрягина. Вы разобрались? Если нет, то я вам настоятельно рекомендую разобраться.

Модели на основе ТИ получаются слишком сложные - возникает проблема их переобучения.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Модели на основе ТИ получаются слишком сложные - возникает проблема их переобучения.

Работы Понтрягина вы осилили?

 
A_K2 в личку написал, прочитай.
 
Олег avtomat:

Работы Понтрягина вы осилили?

Там нечего осиливать - всё достаточно прозрачно. Только терминология поначалу несколько напрягает.

 
secret:

Не в хвостах дело.

А в чем же?!

Публикую для истории график своей торговли:

Как такое может быть, что на 150 сделках идет уверенный плюс, именно применяя модели стохастических процессов при относительно устойчивом распределении приращений, и все это статистически знАчимое добро уничтожается буквально 2-3 гигантскими трендами, когда распределение имеет супергигантские хвосты как у Коши?

А ведь именно в этот момент идет эффект памяти процесса, когда приращения вообще описываются линейной функцией.

Не понимаю как с этим бороться. Просто уже "плыву" как после нокаута.

[Удален]  
Aleksey Nikolayev:

Модели на основе ТИ получаются слишком сложные - возникает проблема их переобучения.

Aleksey Nikolayev:

Там нечего осиливать - всё достаточно прозрачно. Только терминология поначалу несколько напрягает.

Ну а если разобрались, то проблема переобучения возникать не должна. А если возникает, то  видать, не ту ТИ вы используете.

 
Alexander_K2:

А в чем же?!

Публикую для истории график своей торговли:

Как такое может быть, что на 150 сделках идет уверенный плюс, именно применяя модели стохастических процессов при относительно устойчивом распределении приращений, и все это статистически знАчимое добро уничтожается буквально 2-3 гигантскими трендами, когда распределение имеет супергигантские хвосты как у Коши?

А ведь именно в этот момент идет эффект памяти процесса, когда приращения вообще описываются линейной функцией.

Не понимаю как с этим бороться. Просто уже "плыву" как после нокаута.

слепота и глухота только во вред...

вот реал, не ищите, не опубликован и не будет на витрине этого графика, никогда


а вот твой, ну и выше тоже

 


 

Я к чему написал свой пост выше...

Вот какой-такой статистикой описывается тот факт, что 2-3 сделки буквально сокрушают 150(!!!!!)?

Какой-такой теорией игр или теорией хаоса??!! Это скорее уж теория катастроф, пожалуй.

[Удален]  
Alexander_K2:

Я к чему написал свой пост выше...

Вот какой-такой статистикой описывается тот факт, что 2-3 сделки буквально сокрушают 150(!!!!!)?

Какой-такой теорией игр или теорией хаоса??!! Это скорее уж теория катастроф, пожалуй.

Очень красивые теории.

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