От теории к практике - страница 799
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Вы правы, не с начала. Но за тот период, что читаю, уже прилично так, 90% постов - вода. К тому же, грязная вода. Может уже достаточно мутить? Лучше от этого никому не будет, уж наверняка.
Точнее будет сказать так: "90% постов А_К - вода". Ему и адресуйте свой призыв.
А поможешь полностью тренды побороть?
Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.
с точки зрения физики, сегодня пробую применить это (пока без результата), но единица измерения г/см3 заставляет задуматься ;) :
http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_21_5_plotnost_veshhestva.php
с точки зрения физики, сегодня пробую применить это (пока без результата), но единица измерения г/см3 заставляет задуматься ;) :
http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_21_5_plotnost_veshhestva.php
Не, Рена - все это лабудень.
Я сегодня миллиард раз перепроверил на всех парах на тиковых данных.
Ключ "тренд/флет" - это непараметрический эксцесс распределения тиковых приращений при достаточно большой выборке. При эксцессе < 20 идет флет, при >20 - тренд.
Дарю тебе этот секрет, как одному из легендарных личностей этого форума.
А подтверждение этому увидишь - сам знаешь где.
Не, Рена - все это лабудень.
Я сегодня миллиард раз перепроверил на всех парах на тиковых данных.
Ключ "тренд/флет" - это непараметрический эксцесс распределения тиковых приращений при достаточно большой выборке. При эксцессе < 20 идет флет, при >20 - тренд.
Дарю тебе этот секрет, как одному из легендарных личностей этого форума.
А подтверждение этому увидишь - сам знаешь где.
Эту фишку я давно уже опубликовал и как не странно, в этой же ветке
Она заслуживает внимания, если нет ГЭПов
Чегевара тоже зацепился за эту фичу:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page629#comment_8858406
Эту фишку я давно уже опубликовал и как не странно, в этой же ветке
Она заслуживает внимания, если нет ГЭПов
Чегевара тоже зацепился за эту фичу
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page629#comment_8858406
Че вцепился в асимметрию, а там нетути ничего. А мимо эксцесса пробежал галопом :)))
Че вцепился в асимметрию, а там нетути ничего. А мимо эксцесса пробежал галопом :)))
Всё я вижу и акцентирую для себя, просто проверить надо... ;)
Не могу добить вот эту др.нь, разгладить котир хочу, да так, чтобы сигнал не тормозил особо:
Закончу, вернусь к статистике.
Всё я вижу и акцентирую для себя, просто проверить надо... ;)
Закончу, вернусь к статистике.
Считать эксцесс надо не как обычный 4-й момент СВ, а вот так:
Точнее будет сказать так: "90% постов А_К - вода".
Дидуся, когда ж ты угомонишься? Уж зима на дворе - пей водку и спи. Красота ж! Чё ты лезешь не в свое дело?
Эту фишку я давно уже опубликовал и как не странно, в этой же ветке
Она заслуживает внимания, если нет ГЭПов
Чегевара тоже зацепился за эту фичу:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page629#comment_8858406
там про ушки Новой)
про нормальное распределение ;)
к нему стремится (гипотеза)
посмотреть надо, гоняя окно наблюдения по истории - так или нет