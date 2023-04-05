От теории к практике - страница 799

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Сергей Таболин:

Вы правы, не с начала. Но за тот период, что читаю, уже прилично так, 90% постов - вода. К тому же, грязная вода. Может уже достаточно мутить? Лучше от этого никому не будет, уж наверняка.

Точнее будет сказать так: "90% постов А_К - вода". Ему и адресуйте свой призыв.

 
Alexander_K:

А поможешь полностью тренды побороть?

Нужно его (тренда) мат.описание - параметры, его характеризующие.

с точки зрения физики, сегодня пробую применить это (пока без результата), но единица измерения г/см3 заставляет задуматься ;) :

http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_21_5_plotnost_veshhestva.php

Формула плотности вещества в физике
  • www.webmath.ru
Плотностью вещества (плотностью вещества тела) называют скалярную физическую величину, которая равна отношению массы (dm) малого элемента тела к его единичному объему (dV). Чаще всего плотность вещества обозначают греческой буквой . И так: Виды плотности вещества Применяя выражение (1) для определения плотности, говорят о плотности тела в...
 
Renat Akhtyamov:

с точки зрения физики, сегодня пробую применить это (пока без результата), но единица измерения г/см3 заставляет задуматься ;) :

http://www.webmath.ru/poleznoe/formules_21_5_plotnost_veshhestva.php

Не, Рена - все это лабудень.

Я сегодня миллиард раз перепроверил на всех парах на тиковых данных.

Ключ "тренд/флет" - это непараметрический эксцесс распределения тиковых приращений при достаточно большой выборке. При эксцессе < 20 идет флет, при >20 - тренд.

Дарю тебе этот секрет, как одному из легендарных личностей этого форума.

А подтверждение этому увидишь - сам знаешь где.

 
Alexander_K:

Не, Рена - все это лабудень.

Я сегодня миллиард раз перепроверил на всех парах на тиковых данных.

Ключ "тренд/флет" - это непараметрический эксцесс распределения тиковых приращений при достаточно большой выборке. При эксцессе < 20 идет флет, при >20 - тренд.

Дарю тебе этот секрет, как одному из легендарных личностей этого форума.

А подтверждение этому увидишь - сам знаешь где.

Эту фишку я давно уже опубликовал и как не странно, в этой же ветке

Она заслуживает внимания, если нет ГЭПов

Чегевара тоже зацепился за эту фичу:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page629#comment_8858406

От теории к практике
От теории к практике
  • 2018.09.30
  • www.mql5.com
Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Решил было на какое-то время покинуть форум, и сразу как-то скучно стало:)))) А просто читать, увы - неинтересно...
 
Renat Akhtyamov:

Эту фишку я давно уже опубликовал и как не странно, в этой же ветке

Она заслуживает внимания, если нет ГЭПов

Чегевара тоже зацепился за эту фичу

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page629#comment_8858406

Че вцепился в асимметрию, а там нетути ничего. А мимо эксцесса пробежал галопом :)))

 
Alexander_K:

Че вцепился в асимметрию, а там нетути ничего. А мимо эксцесса пробежал галопом :)))

Всё я вижу и акцентирую для себя, просто проверить надо... ;)

Не могу добить вот эту др.нь, разгладить котир хочу, да так, чтобы сигнал не тормозил особо:


Закончу, вернусь к статистике.

 
Renat Akhtyamov:

Всё я вижу и акцентирую для себя, просто проверить надо... ;)


Закончу, вернусь к статистике.

Считать эксцесс надо не как обычный 4-й момент СВ, а вот так:


 
secret:

Точнее будет сказать так: "90% постов А_К - вода".

Дидуся, когда ж ты угомонишься? Уж зима на дворе - пей водку и спи. Красота ж! Чё ты лезешь не в свое дело?

 
Renat Akhtyamov:

Эту фишку я давно уже опубликовал и как не странно, в этой же ветке

Она заслуживает внимания, если нет ГЭПов

Чегевара тоже зацепился за эту фичу:

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page629#comment_8858406

там про ушки Новой)
 
multiplicator:
там про ушки Новой)

про нормальное распределение ;)

к нему стремится (гипотеза)

посмотреть надо, гоняя окно наблюдения по истории - так или нет

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