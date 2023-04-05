От теории к практике - страница 792

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

открою затаённый секрет (только никому, тссс..)

на рынке вообще оперируют отложками. Вход по рынку - это крайний случай

Называется " пройтись по бидам ". Слэнг. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

А откуда берется стакан? 

на тебе стакан. Ты свой потерял? или разбился?  Дарю!

 

.

 
Yuriy Asaulenko:

Вся торговля идет по текущим бай-селл, т.е. рыночными заявками. А стакан - это и есть тот мизер, который и есть ваши отложки.))

Юра, вся торговля идет в стакане. Стакан формируется заявками. Заявки являются отложенными ордерами. Это - жизнь. 

 
Олег avtomat:

на тебе стакан. Ты свой потерял? или разбился?  Дарю!

 

.

Мой - в правой руке. Спасибо, вдруг - уроню. 

 
Алексей Тарабанов:

Юра, вся торговля идет в стакане. Стакан формируется заявками. Заявки являются отложенными ордерами. Это - жизнь. 

Я в курсе. Исполнение ваших отложенных заявок составляют не более 20-25% от объема торгов. Возможно и меньше.)) Остальной объем - рыночные заявки по бай-селл и внутри спреда.

 

Подскажите новичку), стоит ли покупать торгового бота или же лучше самостоятельно изучать литературу, рынок и т.п.? спасибо)

 
Василий Филиппенко:

Подскажите новичку), стоит ли покупать торгового бота или же лучше самостоятельно изучать литературу, рынок и т.п.? спасибо)

Не стоит. Самостоятельно.

 

Спасибо), будем значит грызть гранит науки)))

 
Василий Филиппенко:

Спасибо), будем значит грызть гранит науки)))

Там нет ни гранита, ни науки.))

 
Василий Филиппенко:

Спасибо), будем значит грызть гранит науки)))

Найдите в ютубе видео от Майтрейда, вот и вся наука за 5-7 просмотренных видосов за пару часов.

1...785786787788789790791792793794795796797798799...1981
Новый комментарий