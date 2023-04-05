От теории к практике - страница 792
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открою затаённый секрет (только никому, тссс..)
на рынке вообще оперируют отложками. Вход по рынку - это крайний случай
Называется " пройтись по бидам ". Слэнг.
А откуда берется стакан?
на тебе стакан. Ты свой потерял? или разбился? Дарю!
.
Вся торговля идет по текущим бай-селл, т.е. рыночными заявками. А стакан - это и есть тот мизер, который и есть ваши отложки.))
Юра, вся торговля идет в стакане. Стакан формируется заявками. Заявки являются отложенными ордерами. Это - жизнь.
на тебе стакан. Ты свой потерял? или разбился? Дарю!
.
Мой - в правой руке. Спасибо, вдруг - уроню.
Юра, вся торговля идет в стакане. Стакан формируется заявками. Заявки являются отложенными ордерами. Это - жизнь.
Я в курсе. Исполнение ваших отложенных заявок составляют не более 20-25% от объема торгов. Возможно и меньше.)) Остальной объем - рыночные заявки по бай-селл и внутри спреда.
Подскажите новичку), стоит ли покупать торгового бота или же лучше самостоятельно изучать литературу, рынок и т.п.? спасибо)
Подскажите новичку), стоит ли покупать торгового бота или же лучше самостоятельно изучать литературу, рынок и т.п.? спасибо)
Не стоит. Самостоятельно.
Спасибо), будем значит грызть гранит науки)))
Спасибо), будем значит грызть гранит науки)))
Там нет ни гранита, ни науки.))
Спасибо), будем значит грызть гранит науки)))
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