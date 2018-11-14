Робот по Bollinger Bands

Новый комментарий
 

Всем привет! 


Кто-нибудь создавал робота по ББ, работающего именно на базовых сигналах "Раскрытие" и "Сужение" лент, как это описывал сам Джон Боллинджер в своей книге? Как результаты? 

 
SM-Trader:

Всем привет! 


Кто-нибудь создавал робота по ББ, работающего именно на базовых сигналах "Раскрытие" и "Сужение" лент, как это описывал сам Джон Боллинджер в своей книге? Как результаты? 

Нечто подобное у меня реализовано в индикаторе



 

Code Base

Bollinger

Sergey Pavlov, 2017.03.30 14:47

Советник торгует внутри канала с разворотом позиции на границах.
 
Sergey Pavlov:
У вас не то. У вас сделки открываются на границах канала. 
Вы не анализируете ленты раскрываются или нет! 
 

Чего удалили мой пост? Я же не даю ссылку на сторонний ресурс, а на свой продукт в маркете. Странные правила.

 
Aleksandr Prishenko:

Чего удалили мой пост? Я же не даю ссылку на сторонний ресурс, а на свой продукт в маркете. Странные правила.

Реклама запрещена.

 
Aleksandr Prishenko:

Чего удалили мой пост? Я же не даю ссылку на сторонний ресурс, а на свой продукт в маркете. Странные правила.

Запрещено упоминание:

  • продуктов (любых: хоть платных, хоть бесплатных) из Маркета
  • платных Сигналов

 
 Ссылка на код в кодобазе - это не реклама, а на маркет - реклама. Тут полно скрытой рекламы. Не понятно как человеку что-то подсказать, через личные сообщения?
 
Aleksandr Prishenko:
 Ссылка на код в кодобазе - это не реклама, а на маркет - реклама. Тут полно скрытой рекламы. Не понятно как человеку что-то подсказать, через личные сообщения?

Как подсказать? А что сложного в этом вопросе? Напишете код и вставьте его в сообщение. Вот так и подсказать - открытым MQL5 кодом. Чтобы можно было в код посмотреть.

 
Roman Kutemov:
***
Вы не анализируете ленты раскрываются или нет! 

Какие критерии "раскрытия"?

 
 В книге все описано
123
Новый комментарий