Робот по Bollinger Bands
Sergey Pavlov, 2017.03.30 14:47Советник торгует внутри канала с разворотом позиции на границах.
Sergey Pavlov:У вас не то. У вас сделки открываются на границах канала.
Вы не анализируете ленты раскрываются или нет!
Чего удалили мой пост? Я же не даю ссылку на сторонний ресурс, а на свой продукт в маркете. Странные правила.
Aleksandr Prishenko:
Чего удалили мой пост? Я же не даю ссылку на сторонний ресурс, а на свой продукт в маркете. Странные правила.
Реклама запрещена.
Aleksandr Prishenko:
Чего удалили мой пост? Я же не даю ссылку на сторонний ресурс, а на свой продукт в маркете. Странные правила.
Запрещено упоминание:
- продуктов (любых: хоть платных, хоть бесплатных) из Маркета
- платных Сигналов
Ссылка на код в кодобазе - это не реклама, а на маркет - реклама. Тут полно скрытой рекламы. Не понятно как человеку что-то подсказать, через личные сообщения?
Aleksandr Prishenko:
Ссылка на код в кодобазе - это не реклама, а на маркет - реклама. Тут полно скрытой рекламы. Не понятно как человеку что-то подсказать, через личные сообщения?
Ссылка на код в кодобазе - это не реклама, а на маркет - реклама. Тут полно скрытой рекламы. Не понятно как человеку что-то подсказать, через личные сообщения?
Как подсказать? А что сложного в этом вопросе? Напишете код и вставьте его в сообщение. Вот так и подсказать - открытым MQL5 кодом. Чтобы можно было в код посмотреть.
Roman Kutemov:
***
***
Вы не анализируете ленты раскрываются или нет!
Какие критерии "раскрытия"?
В книге все описано
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всем привет!
Кто-нибудь создавал робота по ББ, работающего именно на базовых сигналах "Раскрытие" и "Сужение" лент, как это описывал сам Джон Боллинджер в своей книге? Как результаты?