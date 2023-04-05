От теории к практике - страница 354
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ЗЫ Уже приводил пример со случайным блужданием. На уровне приращений там нормальное распределение. И где там прогнозирование?, кроме, лучший прогноз - текущее значение.
там нормальное распределение и не на уровне приращений. если брать по 100 исходов и сделать скользящее окно.
там нормальное распределение и не на уровне приращений. если брать по 100 исходов и сделать скользящее окно.
Это вообще не имеет значения. Уже в пресловутой статье Колмогорова, 1940 г выпуска, никаких требований к форме распределения вообще не предъявляется. К ряду там только одно требование - стационарность. А сама статья рассматривает возможность и условия прогнозирования только и исключительно для стационарных временных рядов.
Откуда в теме выехало требование нормальности? - ума не приложу.))
ЗЫ Возможность прогнозирования нестационарных рядов в статье просто не рассматривается, т.е., статья в отношение таких рядов просто ничего не говорит. Это совершенно не означает невозможность прогнозирования нестационарных рядов, а, попросту, в отношении нестационарных рядов, вообще ничего не означает.
Вот сравнение форексовского распределения (синим) с нормальным распределением (красным).
Какие отличия мы видим?
Распределение на форекс более вытянутое вверх.
И по бокам оно более суженное.
о чем это говорит? подумайте.
Вот сравнение форексовского распределения (синим) с нормальным распределением (красным).
Какие отличия мы видим?
Распределение на форекс более вытянутое вверх.
И по бокам оно более суженное.
о чем это говорит? подумайте.
самого главного не увидели, подумайте
самого главного не увидели, подумайте
ну и еще хвосты. более длинные и толстые.
ну вот об этом и весь сказ на протяжении всей темы :)
ну вот об этом и весь сказ на протяжении всей темы :)
И кому и чем они помешали? В чем фишка то?
И кому и чем они помешали? В чем фишка то?
слишком сильно болтают собакой
ну вот об этом и весь сказ на протяжении всей темы :)
слишком сильно болтают собаку
Так и хорошо.) Если бы не болтали, вот тогда действительно - ой.
ЗЫ Соловей Разбойник: Вот Илья Муромец - хороший мужик, а как напьется, все ему не так - то низко летаешь, то тихо свистишь.