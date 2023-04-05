От теории к практике - страница 354

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Yuriy Asaulenko:

ЗЫ Уже приводил пример со случайным блужданием. На уровне приращений там нормальное распределение. И где там прогнозирование?, кроме, лучший прогноз - текущее значение.

там нормальное распределение и не на уровне приращений. если брать по 100 исходов и сделать скользящее окно.

 
igrok333:

там нормальное распределение и не на уровне приращений. если брать по 100 исходов и сделать скользящее окно.

Это вообще не имеет значения. Уже в пресловутой статье Колмогорова, 1940 г выпуска, никаких требований к форме распределения вообще не предъявляется. К ряду там только одно требование - стационарность. А сама статья рассматривает возможность и условия прогнозирования только и исключительно для стационарных временных рядов.

Откуда в теме выехало требование нормальности? - ума не приложу.))

ЗЫ Возможность прогнозирования нестационарных рядов в статье просто не рассматривается, т.е., статья в отношение таких рядов просто ничего не говорит. Это совершенно не означает невозможность прогнозирования нестационарных рядов, а, попросту, в отношении нестационарных рядов, вообще ничего не означает.

 

Вот сравнение форексовского распределения (синим) с нормальным распределением (красным).



Какие отличия мы видим?

Распределение на форекс более вытянутое вверх.



И по бокам оно более суженное.



о чем это говорит? подумайте.

[Удален]  
igrok333:

Вот сравнение форексовского распределения (синим) с нормальным распределением (красным).



Какие отличия мы видим?

Распределение на форекс более вытянутое вверх.



И по бокам оно более суженное.



о чем это говорит? подумайте.

самого главного не увидели, подумайте

 
Maxim Dmitrievsky:

самого главного не увидели, подумайте

ну и еще хвосты. более длинные и толстые.
[Удален]  
igrok333:
ну и еще хвосты. более длинные и толстые.

ну вот об этом и весь сказ на протяжении всей темы :)

 
Maxim Dmitrievsky:

ну вот об этом и весь сказ на протяжении всей темы :)

И кому и чем они помешали? В чем фишка то?

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

И кому и чем они помешали? В чем фишка то?

слишком сильно болтают собакой

 
Maxim Dmitrievsky:

ну вот об этом и весь сказ на протяжении всей темы :)

ну наличие толстых хвостов еще не значит, что после появления таких больших приращений на графике он обязан вернуться назад.
 
Maxim Dmitrievsky:

слишком сильно болтают собаку

Так и хорошо.) Если бы не болтали, вот тогда действительно - ой.

ЗЫ Соловей Разбойник: Вот Илья Муромец - хороший мужик, а как напьется, все ему не так - то низко летаешь, то тихо свистишь.

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