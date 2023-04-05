От теории к практике - страница 1350

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Renat Akhtyamov:

ну и чо, а потом уже слит

т.к. проверил - такого пользователя уже нет

Ну вот иранцы в топе, годами торгуют и норм
 
Vladimir Baskakov:
Ну вот иранцы в топе, годами торгуют и норм

меня они не интересуют, речь о конкретном

пусть мужается...

 
secret:

В профиле мониторинг за два года.

После 12.2018 бросил торговлю?) 
 
Макс:
После 12.2018 бросил торговлю?) 

Бас, очевидно, попался на 03.01.2019 и даже любимая им картоха не помогла.

Это - урок для всех, кто пыжится, обвешивает себя какими-то секретами, а не на равных правах участвует в обсуждениях в этой ветке.

 
Renat Akhtyamov:

Тоже сольешь, не переживай, если конечно не уже... ;)

Здесь у всех один путь, других я не видел ни у кого в мире.

Только не надо заливать, что несливающие спрятались под подушку. Нет их.

;)

У меня к сливу иммунитет) у меня в архиве более сотни счетов, примерно 70% из которых были слиты в ноль.

Карму чищу.:))

 
Макс:

У меня к сливу иммунитет) у меня в архиве более сотни счетов, примерно 70% из которых были слиты в ноль.

Карму чищу.:))

Она очистится, если будет 100%.
 
Renat Akhtyamov:
Она очистится, если будет 100%.

Этого уже не будет никогда, т.к. уже есть счета закрытые с плюсом. Эх ты, счетовод. Вот точно так же и граали свои делаешь.:)

 
Макс:

Этого уже не будет никогда, т.к. уже есть счета закрытые с плюсом. Эх ты, счетовод. Вот точно так же и граали свои делаешь.:)


счет - это все равно что ордер.

пока на нем есть средства, окончательного итога нет.

;)))

 

Клоунада

;)

тьфу

 
Evgeniy Chumakov:

Клоунада

;)

тьфу

Не надо плеваться, Женя..

Рынок сложен и его понимание приходит только на тиках и таблице соответствия тиков и времени. Либо на даре свыше - по-другому никак.

На OPEN/CLOSE М1, M5,.... Грааля нетути - заявляю это с полной ответственностью.

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