От теории к практике - страница 1350
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ну и чо, а потом уже слит
т.к. проверил - такого пользователя уже нет
Ну вот иранцы в топе, годами торгуют и норм
меня они не интересуют, речь о конкретном
пусть мужается...
В профиле мониторинг за два года.
После 12.2018 бросил торговлю?)
Бас, очевидно, попался на 03.01.2019 и даже любимая им картоха не помогла.
Это - урок для всех, кто пыжится, обвешивает себя какими-то секретами, а не на равных правах участвует в обсуждениях в этой ветке.
Тоже сольешь, не переживай, если конечно не уже... ;)
Здесь у всех один путь, других я не видел ни у кого в мире.
Только не надо заливать, что несливающие спрятались под подушку. Нет их.
;)
У меня к сливу иммунитет) у меня в архиве более сотни счетов, примерно 70% из которых были слиты в ноль.
Карму чищу.:))
У меня к сливу иммунитет) у меня в архиве более сотни счетов, примерно 70% из которых были слиты в ноль.
Карму чищу.:))
Она очистится, если будет 100%.
Этого уже не будет никогда, т.к. уже есть счета закрытые с плюсом. Эх ты, счетовод. Вот точно так же и граали свои делаешь.:)
Этого уже не будет никогда, т.к. уже есть счета закрытые с плюсом. Эх ты, счетовод. Вот точно так же и граали свои делаешь.:)
счет - это все равно что ордер.
пока на нем есть средства, окончательного итога нет.
;)))
Клоунада
;)
тьфу
Клоунада
;)
тьфу
Не надо плеваться, Женя..
Рынок сложен и его понимание приходит только на тиках и таблице соответствия тиков и времени. Либо на даре свыше - по-другому никак.
На OPEN/CLOSE М1, M5,.... Грааля нетути - заявляю это с полной ответственностью.