От теории к практике - страница 638

Новый комментарий
 
Renat Akhtyamov:

нужно произвести обратное ПФ, чтобы нанести уровни на чарт

Это уже завтра

у Вас поиск не работает? этих Фурье на формуе вагон с тележкой, что в кодобазе, что по топикам разбросаны, если уж совсем тяжко, то ALGLIB в помощь

 
Igor Makanu:

у Вас поиск не работает? этих Фурье на формуе вагон с тележкой, что в кодобазе, что по топикам разбросаны, если уж совсем тяжко, то ALGLIB в помощь

работает...
 

Хэх...

Измученный нарзаном, наконец-то нашел метод вычисления непараметрического эксцесса (см.прикрепленный файл).

Напоминаю, что лично у меня до сих пор в качестве параметра "тренд/флет" ничего не канало - ни Херст, ни АКФ, вообще ничё.

Последняя надежда - на nonparametric skew и nonparametric kurtosis.

Причем, применять я их буду именно к распределению ретурнов и ни к чему иному.

Посмотрим.

Файлы:
nonparametric_kurtosis.zip  120 kb
 
Мужчины! ( Игорю, Ренату и Александру). 
 

Т.к. архивов потоков Эрланга нигде нет и быть не может, то чё делать?! Как тестировать эксцесс-то?

Тьфу...

Придется брать обычные CLOSE M1 для EURUSD с 01.05.2018 по 01.09.2018.

Смотрим:

* сделка №1:

вход: buy 1.17706

асимметрия: -0.02976

эксцесс: 6.66843

выход:

Прибыль: +38 пунктов

 

* сделка №2:

вход: buy 1.15188

асимметрия: -0.02981

эксцесс: 7.88795

выход:

Прибыль: +105 пунктов

Продолжение следует...

 

* сделка №3: 14 июня 2018 г.

вход: buy 1.15898

асимметрия: -0.02287

эксцесс: 113.05929

выход:

Прибыль: +18 пунктов

 

* сделка №4:

вход: buy 1.14550

асимметрия: -0.01887

эксцесс: 128.01273

выход:

Убыток: -47 пунктов

 

* сделка №5:

вход: sell 1.15771

асимметрия: 0.03241

эксцесс: 53.53089

выход:

Прибыль: +19 пунктов

 

Как видим, эксцесс распределения приращений играет гораздо более существенную роль при входе в сделку, чем асимметрия.

Всего за 4 месяца, по тестам, было бы проведено 5 сделок с общей прибылью +133 пункта и одной убыточной сделке.

Однако, если исключить 2 сделки с эксцессом >100, то за 4 месяца было бы 3 сделки - все положительные, с общей прибылью +162 пункта.

Мало?

Конечно! Особенно, учитывая мою страсть к наличным.

Однако, лучшего пока предложить не могу.

Извиняйте...

1...631632633634635636637638639640641642643644645...1981
Новый комментарий