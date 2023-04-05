От теории к практике - страница 635

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Я вот что подумал...

Раз никто не показывает граальный стейт с хотя бы внятным кратким описанием, то значит я изначально прав: здесь на форуме абсолютное большинство - балбесы и тунеядцы.

Ладно. С Богом. Скоро начало торгов, буду сам стейт нарабатывать...

 
Alexander_K2:

Я вот что подумал...

Раз никто не показывает граальный стейт с хотя бы внятным кратким описанием, то значит я изначально прав: здесь на форуме абсолютное большинство - балбесы и тунеядцы.

Ладно. С Богом. Скоро начало торгов, буду сам стейт нарабатывать...

Причем тунеядцы 2-х типов

Одни уже что то сделали, а вторые просто тырят у первых

Остальные же далеко не тунеядцы, у них просто не получается пока

 
Renat Akhtyamov:


:)) Лана. Эт я подначиваю. Не со зла.

 

Эх... Жаль, что Юсуф не кажет свои стэйты... Оказался опрокинут своими супербыками и гипермедведями? Наверное...

Все-все, базар завершаю - готовлюсь к торговле. Деньги нужны очень сильно.

 
Alexander_K2:

Эх... Жаль, что Юсуф не кажет свои стэйты... Оказался опрокинут своими супербыками и гипермедведями? Наверное...

Все-все, базар завершаю - готовлюсь к торговле. Деньги нужны очень сильно.

Главное, что есть стимул)) Деньгииии.

 
Alexander_K2:

Эх... Жаль, что Юсуф не кажет свои стэйты... Оказался опрокинут своими супербыками и гипермедведями? Наверное...

Все-все, базар завершаю - готовлюсь к торговле. Деньги нужны очень сильно.

Сегодня все будет наоборот. Не так, как видится сейчас. 

 
Алексей Тарабанов:

Сегодня все будет наоборот. Не так, как видится сейчас. 

Сейчас твитнутый президент отпишется и все встанет по своим местам

 
Алексей Тарабанов:

Сегодня все будет наоборот. Не так, как видится сейчас. 

Почему?
 
Konstantin Nikitin:

Сейчас твитнутый президент отпишется и все встанет по своим местам

Нет, перепутал свои сигареты с сигаретами сына. Трамп не виноват. 

 
Renat Akhtyamov:
Почему?

Технически. 

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