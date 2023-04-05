От теории к практике - страница 635
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Я вот что подумал...
Раз никто не показывает граальный стейт с хотя бы внятным кратким описанием, то значит я изначально прав: здесь на форуме абсолютное большинство - балбесы и тунеядцы.
Ладно. С Богом. Скоро начало торгов, буду сам стейт нарабатывать...
Я вот что подумал...
Раз никто не показывает граальный стейт с хотя бы внятным кратким описанием, то значит я изначально прав: здесь на форуме абсолютное большинство - балбесы и тунеядцы.
Ладно. С Богом. Скоро начало торгов, буду сам стейт нарабатывать...
Причем тунеядцы 2-х типов
Одни уже что то сделали, а вторые просто тырят у первых
Остальные же далеко не тунеядцы, у них просто не получается пока
:)) Лана. Эт я подначиваю. Не со зла.
Эх... Жаль, что Юсуф не кажет свои стэйты... Оказался опрокинут своими супербыками и гипермедведями? Наверное...
Все-все, базар завершаю - готовлюсь к торговле. Деньги нужны очень сильно.
Эх... Жаль, что Юсуф не кажет свои стэйты... Оказался опрокинут своими супербыками и гипермедведями? Наверное...
Все-все, базар завершаю - готовлюсь к торговле. Деньги нужны очень сильно.
Главное, что есть стимул)) Деньгииии.
Эх... Жаль, что Юсуф не кажет свои стэйты... Оказался опрокинут своими супербыками и гипермедведями? Наверное...
Все-все, базар завершаю - готовлюсь к торговле. Деньги нужны очень сильно.
Сегодня все будет наоборот. Не так, как видится сейчас.
Сегодня все будет наоборот. Не так, как видится сейчас.
Сейчас твитнутый президент отпишется и все встанет по своим местам
Сегодня все будет наоборот. Не так, как видится сейчас.
Сейчас твитнутый президент отпишется и все встанет по своим местам
Нет, перепутал свои сигареты с сигаретами сына. Трамп не виноват.
Почему?
Технически.