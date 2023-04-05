От теории к практике - страница 633
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Какую еще ветку, Рена? Все на месте, вроде... Это та, где ты графики Колдуна вставил что ли? Удалил бы их ты, раз он разрешения не давал. Лучше Грааль слабай по ним и сигнал открой. Страждущие "спасибо" скажут.
ага, на месте
Саша, мне не надо ничо, я только поДправил как должно быть, чтобы читаемо было
Ибо знаю, что до грааля там - как до Китая на улиткес сигналом уже позади, стратегия на нем - шняга
ДЕМО-сигнал открыт в пятницу
Вижу. Понаблюдаем.
Вижу. Понаблюдаем.
я про твое окно наблюдения всё репку чешу, т.к. вопрос интересный
а если произвести ДПФ, взять там только максимальную частоту и применить вычисленный период наблюдения?
я про твое окно наблюдения всё репку чешу, т.к. вопрос интересный
а если применить ДПФ, взять там максимальную частоту и прикинуть период наблюдения?
Еще бы! Окно наблюдения - один из магических ключей к Граалю.
Еще раз прикрепляю лучшую книгу по этой теме.
Еще бы! Окно наблюдения - один из магических ключей к Граалю.
Еще раз прикрепляю лучшую книгу по этой теме.
норм
а я тут сегодня почитал
вот, прикольненько:
7.2. Обнаружение сигнала на фоне помех. Оптимальная линейная фильтрация
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC84c2VtLzA2Ni9zNy5odG0=#7.2и вот:
5.5. Эффективная ширина спектра и интервал корреляции
http://siblec.ru/index.php?dn=html&way=bW9kL2h0bWwvY29udGVudC84c2VtLzA2Ni9zNS5odG0=#5.5
чо ты написал, я не видел
а если ты мне еще раз схамишь, то
1. если тебя не забанят, то я обращусь куда надо за публичное и не контролируемое оскорбление в средствах массовой информации (СМИ)
Глубокоуважаемые модераторы! Убедительно прошу не махать шашками так, что теряется всякая логика рассуждений в ветках. Попробуйте прочитать те обрубки, что вы оставили от обсуждения и составить хотя-бы общее представление, о чем шла речь. Работайте, а не душите. Если что удалили, то сохраните целостность темы, напишите от себя что-нибудь внятное.
Не боись, папаша.
Ветка и ее содержимое - под моим чутким и неусыпным контролем.
Ни чьи-то разборки, ни лепет олигофренов, ни стенания страждущих не остановят меня на пути к Граалю.
Единственное, что в ней не хватает - практики.
Господа!
Ну, чё вы дрожите за свои позорные псевдоГраали? На тот свет все равно не унесете...
Выкладывайте здесь стэйты с небольшим описанием, типа " использовался волновой анализ" или "получено после прочтения вот этой книжки...". Воздастся.
Просьба - не публиковать ничего, связанного с мартингейлами, жаханьями котлетой и прочими целебными вещами.
Только - физика, математика, искусство, мистика.
Спасибо.
...
Только - физика, математика, искусство, мистика.
Спасибо.
ок.
Мучаю БПФ. Нашел в код-базе индюк, который пользует библиотеку ALGLIB
Пока не верится, что спектр евро-бакса именно такой, как думаешь? :
красивый конечно, но частотки не сдвинуты по фазе
у мну на памяти примерно 4 грааля, псевдо естественно ;)
совместно хочется сделать 5-ый в общее пользование
если ты уже прочитал выше про то, как отфильтровать шум, то основная идея там в том, что полезный сигнал все таки имеет максимальную амплитуду
вот его и попытаемся выделитьзатем будем пользовать канал, построенный по твоим соображениям
Понимаешь, Рена - я не хочу тратить время на поиски в ложных направлениях. Пока же, все говорит о том, что БПФ не дает никаких преимуществ. Достаточно почитать этот форум.
Нужен Человек, широкой русской души, который бы показал стэйт и литературу к нему.
Это реально был бы импульс к серьезным, интересным исследованиям.
Я все жду, когда же, к примеру ЧеГевара с его энтропией или Бас с автокорреляцией или Автомат с его фазовыми портретами или Макс с НС, сделают это.
Просто так лабать, лишь бы тема была на виду - я не буду.