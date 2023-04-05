От теории к практике - страница 637

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Алексей Тарабанов:

Экстраполяция не может быть реализована методом интерполяции. 

Здесь важно понимать смысл

То есть поскольку в текущий момент времени актуальна всего лишь одна собирательная гармоника, то и действительными и значимыми можно считать только два последних экстремума. Важно конечно понимать расстояние между ними в пунктах и определиться - где они, что и достигается с помощью ПФ.

Вот и все как бы.
 
Renat Akhtyamov:

Здесь важно понимать смысл

То есть поскольку в текущий момент актуальна всего лишь одна гармоника, то и действительными можно считать только два экстремума.

Всего лишь одна гармоника - это синусоида. И Фурье уже ни при чем. 

 
Алексей Тарабанов:

Всего лишь одна гармоника - это синусоида. 

История обработана, она уже не интересна...
 
Renat Akhtyamov:
История обработана, она уже не интересна...

Где результат? 

 
Скажу иначе: да и ладно... 
 
Алексей Тарабанов:

Где результат? 

нужно произвести обратное ПФ, чтобы нанести уровни на чарт

Это уже завтра

 
Renat Akhtyamov:

нужно произвести обратное ПФ, чтобы нанести уровни на чарт

Это уже завтра

Все проще. :)

 
Алексей Тарабанов:

Все проще. :)

возможно, только уровни будут плавающие ;)

 
Renat Akhtyamov:

возможно, только уровни будут плавающие ;)

Фиксированные

 
Алексей Тарабанов:

Фиксированные

нет

в гармонику заложена историческая память

меняется история, меняется уровень, по крайней мере цена, на которой он находится

кроме амплитудного спектра, есть фазовый, вот он и двигает уровень
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