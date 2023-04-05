От теории к практике - страница 637
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Экстраполяция не может быть реализована методом интерполяции.
Здесь важно понимать смысл
То есть поскольку в текущий момент времени актуальна всего лишь одна собирательная гармоника, то и действительными и значимыми можно считать только два последних экстремума. Важно конечно понимать расстояние между ними в пунктах и определиться - где они, что и достигается с помощью ПФ.Вот и все как бы.
Здесь важно понимать смысл
То есть поскольку в текущий момент актуальна всего лишь одна гармоника, то и действительными можно считать только два экстремума.
Всего лишь одна гармоника - это синусоида. И Фурье уже ни при чем.
Всего лишь одна гармоника - это синусоида.
История обработана, она уже не интересна...
Где результат?
Где результат?
нужно произвести обратное ПФ, чтобы нанести уровни на чарт
Это уже завтра
нужно произвести обратное ПФ, чтобы нанести уровни на чарт
Это уже завтра
Все проще. :)
Все проще. :)
возможно, только уровни будут плавающие ;)
возможно, только уровни будут плавающие ;)
Фиксированные
Фиксированные
нет
в гармонику заложена историческая память
меняется история, меняется уровень, по крайней мере цена, на которой он находитсякроме амплитудного спектра, есть фазовый, вот он и двигает уровень