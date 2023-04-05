От теории к практике - страница 631

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Alexander_K2:

Господи, помоги озолотиться на Форексе в грядущем месяце!

Аминь.

мистер дельное предложение за 631 страницу перехода от теории к практике)) Я тоже наверное помолюсь) а вдруг))

(ребята даже инструкция к адронному коллайдеру меньше страниц занимает)

 
Alexander_K2:

Да, при р=0.5 разные потоки Эрланга смотрю... от 1 порядка (чистой экспоненты) и до последнего.

О разном говорили, не беда, уже проверила, в моих данных там нет экспоненты, логнормальное выходит во временных промежутках
 
Novaja:
О разном говорили, не беда, уже проверила, в моих данных там нет экспоненты, логнормальное выходит во временных промежутках

А если бы была, то что бы Вы сделали? 

 
Alexander_K2:

Ну, на моем тестере результаты поразительные - около 100% в месяц. Но, реал есть реал - результаты в виде стэйта, безусловно, будут предъявлены.

На mql много сигналов, на которых достигается 100% и более в месяц в течение нескольких месяцев подряд. Но риски высоки, просадки по 70% и более - обычное дело, и итог закономерен. Интересно было узнать, при каком уровне риска для депозита достижимы 100% в месяц у Вас.

 
Алексей Тарабанов:

А если бы была, то что бы Вы сделали? 

Для решения этой проблемы необходимо просеивание данных, чтобы временные промежутки были ровные.

 
Alexander_K2:

:)) Мне и не нужна известность.

Мне нужно было только одно от этого форума - Грааль.

Я изначально понимал, что один не справлюсь с этой задачей - нужно было тут пообщаться с умными людьми.

И они-таки здесь есть, хоть и теряются на фоне 95% олигофренов.

Сигнал вновь открою вечером - знаешь, где смотреть. Только просьба - смотреть только начиная с октября с.г.

95%  трейдеров сливают депозиты, а 5% зарабатывают, корреляция однако.)
 

За неделю +12%. Мало...


 
Novaja:

Для решения этой проблемы необходимо просеивание данных, чтобы временные промежутки были ровные.

Ну так просеивайте же! 

 
Алексей Тарабанов:

Ну так просеивайте же! 

железно

невооруженным глазом видно, что 1/4 сделок лишняя

 
Renat Akhtyamov:

невооруженным глазом видно, что 1/4 сделок лишняя

Гхм... В отчете что ли? Ни фига - убыточные сделки в любой ТС будут всегда. Тут даже спорить не о чем.

Грааль - это отсутствие убыточных сделок? Если так - то он в принципе недостижим.

Для меня Грааль - это +100% прибыли в месяц.

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