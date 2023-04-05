От теории к практике - страница 634

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Alexander_K2:

Понимаешь, Рена - я не хочу тратить время на поиски в ложных направлениях. Пока же, все говорит о том, что БПФ не дает никаких преимуществ. Достаточно почитать этот форум.

Нужен Человек, широкой русской души, который бы показал стэйт и литературу к нему.

Это реально был бы импульс к серьезным, интересным исследованиям.

Я все жду, когда же, к примеру ЧеГевара с его энтропией или Бас с автокорреляцией или Автомат с его фазовыми портретами или Макс с НС, сделают это.

Просто так лабать, лишь бы тема была на виду - я не буду.

С таким индюком и я бы сказал - БПФ не катит.

Просто люди не видели спектр на настоящем спектрометре...

Дело хозяйское.

Твоя стратегия - это выход максимальной амплитуды в +1 и в -1, остальное шум, вот и всё ...

PS

Ушел писать правильный индюк

 
Alexander_K2:

Нужен Человек, широкой русской души, который бы показал стэйт и литературу к нему.

Я все жду, когда же, к примеру ЧеГевара с его энтропией или Бас с автокорреляцией или Автомат с его фазовыми портретами или Макс с НС, сделают это.

Стейт в профиле. Литература - мозги. Правда, это не АКФ и не "хвосты".

 
secret:

Стейт в профиле. Литература - мозги. Правда, это не АКФ и не "хвосты".

Аминь.

 
secret:

Стейт в профиле. Литература - мозги. Правда, это не АКФ и не "хвосты".

поздравляю
 
Хотя сегодня выходной, но у меня ещё остались неиспользованные билетики в парилку. Абонемент на неделю.
 
Alexander_K2:

Понимаешь, Рена - я не хочу тратить время на поиски в ложных направлениях. Пока же, все говорит о том, что БПФ не дает никаких преимуществ. Достаточно почитать этот форум.

Нужен Человек, широкой русской души, который бы показал стэйт и литературу к нему.

Это реально был бы импульс к серьезным, интересным исследованиям.

Я все жду, когда же, к примеру ЧеГевара с его энтропией или Бас с автокорреляцией или Автомат с его фазовыми портретами или Макс с НС, сделают это.

Просто так лабать, лишь бы тема была на виду - я не буду.

литература - это в институтах по физике. когда пишешь реферат и к нему список литературы прилагаешь. к граалю список литературы не прилагают.)

 
danminin:

литература - это в институтах по физике. когда пишешь реферат и к нему список литературы прилагаешь. к граалю список литературы не прилагают.)

Почему?

Литература - это же не конкретная ТС, до которой еще дойти надо. Это - дар надежды дурачкам, которые, начитавшись - поумнеют и, заодно баблоны научатся рубить с плеча. Человек, выложив список литературы, выполняет важную миссию по воспитанию дитять и кретинов.

Да! Но, не просто человек требуется, а Человек со стейтом. И никак иначе.

 
Alexander_K2:

Почему?

Литература - это же не конкретная ТС, до которой еще дойти надо. Это - дар надежды дурачкам, которые, начитавшись - поумнеют и, заодно баблоны научатся рубить с плеча. Человек, выложив список литературы, выполняет важную миссию по воспитанию дитять и кретинов.

Да! Но, не просто человек требуется, а Человек со стейтом. И никак иначе.

Александр, литературу читать лень, пока нет удовлетворительного стейта или сигнала

Например secret`а, я бы начиная прямо с сегодняшнего дня слушал внимательно

 
Renat Akhtyamov:

Александр, литературу читать лень, пока нет удовлетворительного стейта или сигнала

Например secret`а, я бы начиная прямо с сегодняшнего дня слушал внимательно

Баса чё ли? У него кроме монетки, которую он кидает уже 50 лет (я даже пугаюсь - сколько ему лет-то? наверное - дедуся в лаптях) за душой ваще ничё нетути. Стейт какой-то из Квика прикрепил... Пусть выкладывает диплом, стейт из МТ и литературу. Всё.

 

Может в тему, а мож нет...

Я не проверял, так как мозгов нет. Если что!

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