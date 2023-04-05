От теории к практике - страница 1313

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Alexander_K:

Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.

Однако, Рена тут пишет какие-то загадки и граали - не понимаю, зачем это нужно. Просто интересно.

Ну, и за стейтом Че смотрю. Этот революционер - пожалуй, единственный, кроме меня, кто не боится показывать результаты своей торговли и высказывать свой взгляд на рынок. Виват и уважение ему!

Кстати, покажите стейт за неделю
 
Vladimir Baskakov:
Кстати, покажите стейт за неделю

Может пред тобой еще гопака сбацать? Найдешь сам, если захочешь.

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Alexander_K:

Может пред тобой еще гопака сбацать? Найдешь сам, если захочешь.

Как бы было много заявлений, нравоучений + ветка публичная, значит предполагает обнародование хоть каких-то результатов. Будьте любезны...
 
Вообще Двиги к хаям и потом остановка по времени в тиках - это многие наверное наблюдали, вроде как есть в этом суть.... Но фильтры дц могут развалить подобные схемы, если они будут массовыми в раз... Как-то все зыбко. я выбрал макро путь пока что)))
 
Vladimir Baskakov:
Как бы было много заявлений, нравоучений + ветка публичная, значит предполагает обнародование хоть каких-то результатов. Будьте любезны...

Здесь нельзя сигналы рекламировать. Мою жену и так отказываются в качестве продавца регистрировать - хочешь чтобы совсем забанили?

На:


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Alexander_K:

Здесь нельзя сигналы рекламировать. Мою жену и так отказываются в качестве продавца регистрировать - хочешь чтобы совсем забанили?

На:


Ну вот, круто! Пацан сказал, пацан сделал!
 
Просадок нет... На будующее, надо с ними
 
Vladimir Baskakov:
Ну вот, круто! Пацан сказал, пацан сделал!

Все равно есть проблема...

Мой параметр "тренд/флет" отсекает все трендовые движения, но туда же иногда попадают и нужные мне контртрендовые :))) Мало сделок... Надо подумать...

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Вопрос есть: никто не пробовал стратегию по Swap'ам? В смысле следишь за парой, как только своп поменялся открываешь в в сторону где -
 
Vladimir Baskakov:
Вопрос есть: никто не пробовал стратегию по Swap'ам? В смысле следишь за парой, как только своп поменялся открываешь в в сторону где -

Нет но баян порваный...Такие темы на 2 х счетах проделывали. Один слился,второй молодЭц)))

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