От теории к практике - страница 1313
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Черт его знает... Я лично в формулЕ не верую и работаю только с вероятностями.
Однако, Рена тут пишет какие-то загадки и граали - не понимаю, зачем это нужно. Просто интересно.
Ну, и за стейтом Че смотрю. Этот революционер - пожалуй, единственный, кроме меня, кто не боится показывать результаты своей торговли и высказывать свой взгляд на рынок. Виват и уважение ему!
Кстати, покажите стейт за неделю
Может пред тобой еще гопака сбацать? Найдешь сам, если захочешь.
Может пред тобой еще гопака сбацать? Найдешь сам, если захочешь.
Как бы было много заявлений, нравоучений + ветка публичная, значит предполагает обнародование хоть каких-то результатов. Будьте любезны...
Здесь нельзя сигналы рекламировать. Мою жену и так отказываются в качестве продавца регистрировать - хочешь чтобы совсем забанили?
На:
Здесь нельзя сигналы рекламировать. Мою жену и так отказываются в качестве продавца регистрировать - хочешь чтобы совсем забанили?
На:
Ну вот, круто! Пацан сказал, пацан сделал!
Все равно есть проблема...
Мой параметр "тренд/флет" отсекает все трендовые движения, но туда же иногда попадают и нужные мне контртрендовые :))) Мало сделок... Надо подумать...
Вопрос есть: никто не пробовал стратегию по Swap'ам? В смысле следишь за парой, как только своп поменялся открываешь в в сторону где -
Нет но баян порваный...Такие темы на 2 х счетах проделывали. Один слился,второй молодЭц)))