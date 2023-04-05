От теории к практике - страница 598

Новый комментарий
[Удален]  
Sergey Chalyshev:

Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что тут собрались теоретики математики.

А где же практика?

это ты как-бы упрекаешь? сильный практик поди?  убеждается он...  по-твоему, так лучше быть неучем, но практикантом, чтоб меньше убеждавшихся было? 

"умники", блин..., практикующие незнание и невежество...

[Удален]  

Ещё парочка интересных преобразований

1.

 

.


2.

 

.


3.

 

.

 
Олег avtomat:

Ещё парочка интересных преобразований

Ты не мудри, ты пальцем покажи. (с)

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Ты не мудри, ты пальцем покажи. (с)

:)

 

Ещё литература на тему фильтрации ВР.


РЕФЛЕКСИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ


Преобразование  является рефлексивным вследствие наличия в нем обратной связи, что вносит в отфильтрованные временные ряды дополнительные рекуррентные (рефлексивные) характеристики памяти (в отфильтрованных временных рядах будущее определяется прошлым гораздо более сильно, чем в исходных).

Файлы:
2005-rf.zip  416 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Ещё литература на тему фильтрации ВР.


РЕФЛЕКСИВНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ


Преобразование  является рефлексивным вследствие наличия в нем обратной связи, что вносит в отфильтрованные временные ряды дополнительные рекуррентные (рефлексивные) характеристики памяти (в отфильтрованных временных рядах будущее определяется прошлым гораздо более сильно, чем в исходных).

нее не прокатит, обычная писанина, вот:

Если последовательно выписать все этапы рефлексивных преобразований и

осуществить все необходимые упрощения, то в итоге всегда каждый элемент временного

ряда Y { y , , yn } = 1  представим в виде линейной комбинации (взвешенного среднего)

элементов исходного временного ряда { } n X x , , x = 1  :

вся суть исследования писанины свелась к тому, что вот берем МАшку от МАшки... все равно MACD получим )))

вспомнил про упомянутые цифровые фильтры в этой писанине, были неплохие наработки у @Петр и в топиках он выкладывал коды и в кодобазе есть его работы, вроде и фильтрация от предыдущих значений была

 

Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:

С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.

Пора сматывать удочки.

[Удален]  
Alexander_K2:

Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:

С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.

Пора сматывать удочки.

Пора начинать думать.

зы

а GBPUSD для торговли очень хорош.
 
Alexander_K2:

Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:

С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.

Пора сматывать удочки.

 Не понятно, т.е. вырастает в 5.5 раз?
 
Novaja:
 Не понятно, т.е. вырастает в 5.5 раз?

В среднем квантиль = 2.41 (напомню, что для нормального распределения квантиль 99% данных = 2.5758 для двустороннего теста и 2.32 - для одностороннего).

Т.е. "в среднем" мы имеем дело примерно с нормальным распределением.

Но, если посмотреть "срез" функции плотности вероятности в конкретный момент времени для скользящего набора данных, то невозможно сказать - какое именно перед нами распределение.

Повторяю - речь сейчас идет о чистой цене.

Это все более убеждает меня в том что в чистой цене рыбы нет и быть не может. Нужен некий трансформированный ВР. Сумма приращений - это лишь частный случай трансформации. Надо бы еще что-нибудь проанализировать... 

1...591592593594595596597598599600601602603604605...1981
Новый комментарий