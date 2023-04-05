От теории к практике - страница 602

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Novaja:
необходимо сделать некое преобразование над ценой


Вот только какое преобразование, знать бы. 

Уже думал может нужно считать суммы приращений некого показателя памяти процесса (может Хёрст или какая-нибудь корреляция), тогда будет что-то вроде пробили нижний канал жди возврата памяти, верхний канал жди отсутствие памяти.

 
Martin Cheguevara:
Верно. Есть один вопрос. Вовремя Определить флет. Попробуйте это сделать. Сделаете - считайте что денег вы заработаете. Проблема в том что так. Как рынок случаен на 98% он практически бесконечно многогранный. Так что если у кого есть конкретная реализация определения флета пожалуйста, выкладывайте результаты. Раз тут практика.. например в моей торговле это настоящий бич. Раз в недели две три приходится смотреть кучу графиков и анализировать на глазт. Есть ли глобальные периодические колебания или нет. 
Даже получение случайного процесса генератором случайных чисел даёт некое отклонение от идеального.
 
Novaja:
Это было высказывание что называется не " в лоб" для понимания, это означает, что трудно увидеть некоторые моменты для результата на самой цене, необходимо сделать некое преобразование над ценой, чтобы увидеть необходимые эффекты, а они есть, уверяю Вас.

Ваша уверенность базируется на:

- Личном опыте успешной торговли?

- Строгом математическом расчете?

- Мнении других людей?

- Принципе "Мне так кажется"?

Или всё-таки это не уверенность, а предположение?

 
Natalja Romancheva:

Ваша уверенность базируется на:

- Личном опыте успешной торговли?

- Строгом математическом расчете?

- Мнении других людей?

- Принципе "Мне так кажется"?

Или всё-таки это не уверенность, а предположение?

А ваше мнение по поводу ваших вопросов? Что вы на них ответите?

Мое: Есть ли в цене что-то такое, нет-ли в цене чего-то такого, все равно кроме цены у нас нет другой информации и другого выбора.

 
Natalja Romancheva:

Ваша уверенность базируется на:

- Личном опыте успешной торговли?

- Строгом математическом расчете?

- Мнении других людей?

- Принципе "Мне так кажется"?

На простой логике - если есть колебание цены в несколько раз больше спреда, то это и есть та рыба, которую можно ловить...
 
Andrei:
На простой логике - если есть колебание цены в несколько раз больше спреда, то это и есть та рыба, которую можно ловить...
Не факт
 
Yuriy Asaulenko:

А ваше мнение по поводу ваших вопросов? Что вы на них ответите?

Мой вариант последний - смею только предполагать...

И верно ли, что суть 600 страниц этого метания вокруг грааля в следующем:

Ищется волшебная математическая формула для линий SUP и RES проходящих примерно как на рисунке:

supres



При этом цена, загипнотизированная красотой математических построений, просто обязана метаться между красным и зелёным увлекаемая потоками сноса, случайных блужданий, Эрланга,

квантилями, всеми видами распределений. Всё это должно наполнить мешки (кошельки, карманы, счета кредиток) потоком зеленых и (или) деревянных.

Но все теоретические изыски настолько прожорливы по времени, что уже построенный грааль всё недосуг прикрутить хотя бы к демо счёту.

Всё правильно? Суть верна? Ничего не пропущено?

:-)

 
Alexander_K2:

Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:

С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.

Пора сматывать удочки.

Оставьте две удочки(M1;M5):

Одну для ряда виртуальной цены, когда исключаются гэпы, а вместо гэпа(аномальный размер бара) к ценам прибавляется(отнимается)  дельта по размеру равная гэпу, вместо исключенного гэпа бар размером со средний атр до гэпа.

Вторую для ряда гэпов без остальных цен.

 
Yuriy Asaulenko:
Не факт
Это почему?
 
Natalja Romancheva:

Всё правильно? Суть верна? Ничего не пропущено?

:-)

Почти. По центру еще МАшку  провести, и цена действительно будет просто обязана метаться от одного берега канала к другому. Осталось решить только один вопрос - то-ли цена мечется, то-ли канал за ценой ходит. И вот тогда...

Осталось только деревянного масла капнуть (то бишь, разделить тренд-флет), и мельница счастья заработает.

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