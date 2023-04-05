От теории к практике - страница 602
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необходимо сделать некое преобразование над ценой
Вот только какое преобразование, знать бы.
Уже думал может нужно считать суммы приращений некого показателя памяти процесса (может Хёрст или какая-нибудь корреляция), тогда будет что-то вроде пробили нижний канал жди возврата памяти, верхний канал жди отсутствие памяти.
Верно. Есть один вопрос. Вовремя Определить флет. Попробуйте это сделать. Сделаете - считайте что денег вы заработаете. Проблема в том что так. Как рынок случаен на 98% он практически бесконечно многогранный. Так что если у кого есть конкретная реализация определения флета пожалуйста, выкладывайте результаты. Раз тут практика.. например в моей торговле это настоящий бич. Раз в недели две три приходится смотреть кучу графиков и анализировать на глазт. Есть ли глобальные периодические колебания или нет.
Это было высказывание что называется не " в лоб" для понимания, это означает, что трудно увидеть некоторые моменты для результата на самой цене, необходимо сделать некое преобразование над ценой, чтобы увидеть необходимые эффекты, а они есть, уверяю Вас.
Ваша уверенность базируется на:
- Личном опыте успешной торговли?
- Строгом математическом расчете?
- Мнении других людей?
- Принципе "Мне так кажется"?
Или всё-таки это не уверенность, а предположение?
Ваша уверенность базируется на:
- Личном опыте успешной торговли?
- Строгом математическом расчете?
- Мнении других людей?
- Принципе "Мне так кажется"?
Или всё-таки это не уверенность, а предположение?
А ваше мнение по поводу ваших вопросов? Что вы на них ответите?
Мое: Есть ли в цене что-то такое, нет-ли в цене чего-то такого, все равно кроме цены у нас нет другой информации и другого выбора.
Ваша уверенность базируется на:
- Личном опыте успешной торговли?
- Строгом математическом расчете?
- Мнении других людей?
- Принципе "Мне так кажется"?
На простой логике - если есть колебание цены в несколько раз больше спреда, то это и есть та рыба, которую можно ловить...
А ваше мнение по поводу ваших вопросов? Что вы на них ответите?
Мой вариант последний - смею только предполагать...
И верно ли, что суть 600 страниц этого метания вокруг грааля в следующем:
Ищется волшебная математическая формула для линий SUP и RES проходящих примерно как на рисунке:
При этом цена, загипнотизированная красотой математических построений, просто обязана метаться между красным и зелёным увлекаемая потоками сноса, случайных блужданий, Эрланга,
квантилями, всеми видами распределений. Всё это должно наполнить мешки (кошельки, карманы, счета кредиток) потоком зеленых и (или) деревянных.
Но все теоретические изыски настолько прожорливы по времени, что уже построенный грааль всё недосуг прикрутить хотя бы к демо счёту.
Всё правильно? Суть верна? Ничего не пропущено?
:-)
Посмотрел я на квантили 100%-го уровня дов.вероятности для скользящего окна = 8 часов для пары GBPUSD:
С ума сойти... Т.е. с течением времени мы "видим" безудержное изменение функции плотности вероятности цены (подчеркиваю - цены, а не суммы приращений), когда квантиль 100% уровня, охватывающий 100% котировок в скользящем окне меняется от 1 (фактически все данные находятся внутри стандартного отклонения) до 5.5.
Пора сматывать удочки.
Оставьте две удочки(M1;M5):
Одну для ряда виртуальной цены, когда исключаются гэпы, а вместо гэпа(аномальный размер бара) к ценам прибавляется(отнимается) дельта по размеру равная гэпу, вместо исключенного гэпа бар размером со средний атр до гэпа.
Вторую для ряда гэпов без остальных цен.
Не факт
Всё правильно? Суть верна? Ничего не пропущено?
:-)
Почти. По центру еще МАшку провести, и цена действительно будет просто обязана метаться от одного берега канала к другому. Осталось решить только один вопрос - то-ли цена мечется, то-ли канал за ценой ходит. И вот тогда...
Осталось только деревянного масла капнуть (то бишь, разделить тренд-флет), и мельница счастья заработает.