От теории к практике - страница 596

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Renat Akhtyamov:

Прошедшие сутки - 12%

даже ужо в личку писал как применить текущие многостраничные разработке

о стенку горохххх

...


Получилось всё-таки на тиках из MT5 сделать?

 
aleger:

Просветите, если не трудно, вдруг я чего действительно не знаю про тренд, его зарождение, визуализацию, продолжение и завершение, и собственно про разворот, его начало, продолжение и завершение.

Добавьте ещё в этот перечень такое понятие как ширина тренда.)

 
khorosh:

Добавьте ещё в этот перечень такое понятие как ширина тренда.)

Нельзя ли уточнить, что есть "ширина" тренда и как она определяется? Обычно тренд ассоциируется с линией, которая, как известно, ширины (или толщины) не имеет...

 
aleger:

Нельзя ли уточнить, что есть "ширина" тренда? Обычно тренд ассоциируется с линией, которая, как известно, ширины (или толщины) не имеет...

Наверное ширина трендового канала

 
aleger:

Нельзя ли уточнить, что есть "ширина" тренда и как она определяется? Обычно тренд ассоциируется с линией, которая, как известно, ширины (или толщины) не имеет...

Нет, трендовая линия это не тренд. Тренд - это канал, а наклон канала есть направление тренда. Пробой канала можно считать сменой тренда. Ширина канала=ширине тренда. Такая трактовка обоснована тем, что цена при движении как бы размыта и болтается туда сюда. Если и попадаются участки прямолинейного движения, то это либо скачки цены, либо шум удалён фильтрами ДЦ.

 
Roman Kutemov:
Наверное ширина трендового канала

Канал это канал, а тренд это тренд. И понятия разные, и определяются не одинаково.

 
khorosh:

Нет, трендовая линия это не тренд. Тренд - это канал, а наклон канала есть направление тренда. Пробой канала можно считать сменой тренда. Ширина канала=ширине тренда.

Таким образом мы приплетаем сюда еще вопросы вероятности и доходности. А надо ли?  

 
Evgeniy Chumakov:
Ещё интересный ряд сумм приращений , кому не сложно постройте пожалуйста гистограмму (как делал Александр).
 
aleger:

Таким образом мы приплетаем сюда еще вопросы вероятности и доходности. А надо ли?  

Каждый действует в меру своего понимания.)

 
khorosh:

Каждый действует в меру своего понимания.)

И решается то и другое по-разному, и конечный результат немного разный.

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