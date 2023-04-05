От теории к практике - страница 596
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Прошедшие сутки - 12%
даже ужо в личку писал как применить текущие многостраничные разработке
о стенку горохххх
...
Получилось всё-таки на тиках из MT5 сделать?
Просветите, если не трудно, вдруг я чего действительно не знаю про тренд, его зарождение, визуализацию, продолжение и завершение, и собственно про разворот, его начало, продолжение и завершение.
Добавьте ещё в этот перечень такое понятие как ширина тренда.)
Добавьте ещё в этот перечень такое понятие как ширина тренда.)
Нельзя ли уточнить, что есть "ширина" тренда и как она определяется? Обычно тренд ассоциируется с линией, которая, как известно, ширины (или толщины) не имеет...
Нельзя ли уточнить, что есть "ширина" тренда? Обычно тренд ассоциируется с линией, которая, как известно, ширины (или толщины) не имеет...
Нельзя ли уточнить, что есть "ширина" тренда и как она определяется? Обычно тренд ассоциируется с линией, которая, как известно, ширины (или толщины) не имеет...
Нет, трендовая линия это не тренд. Тренд - это канал, а наклон канала есть направление тренда. Пробой канала можно считать сменой тренда. Ширина канала=ширине тренда. Такая трактовка обоснована тем, что цена при движении как бы размыта и болтается туда сюда. Если и попадаются участки прямолинейного движения, то это либо скачки цены, либо шум удалён фильтрами ДЦ.
Наверное ширина трендового канала
Канал это канал, а тренд это тренд. И понятия разные, и определяются не одинаково.
Нет, трендовая линия это не тренд. Тренд - это канал, а наклон канала есть направление тренда. Пробой канала можно считать сменой тренда. Ширина канала=ширине тренда.
Таким образом мы приплетаем сюда еще вопросы вероятности и доходности. А надо ли?
Ещё интересный ряд сумм приращений , кому не сложно постройте пожалуйста гистограмму (как делал Александр).
Таким образом мы приплетаем сюда еще вопросы вероятности и доходности. А надо ли?
Каждый действует в меру своего понимания.)
Каждый действует в меру своего понимания.)
И решается то и другое по-разному, и конечный результат немного разный.