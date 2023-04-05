От теории к практике - страница 597
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Просветите, если не трудно, вдруг я чего действительно не знаю про тренд, его зарождение, визуализацию, продолжение и завершение, и собственно про разворот, его начало, продолжение и завершение.
как о стенку горохом. ©
зигзаг тебе покажет разворот немного позже. а не в точке разворота, как ты считаешь.
как о стенку горохом. ©
зигзаг тебе покажет разворот немного позже. а не в точке разворота, как ты считаешь.
Вот допустим у нас есть цена и приращения цены, есть средняя цена и приращение средний.
Цена у нас стремится к средней, тогда справедливо ли утверждение, что приращения правильно рассчитанной средней цены должны иметь нормальное распределение?
Если приращения средней цены имеют не нормальное распределение, то средняя не правильно рассчитана.
Вот допустим у нас есть цена и приращения цены, есть средняя цена и приращение средний.
Цена у нас стремится к средней, тогда справедливо ли утверждение, что приращения правильно рассчитанной средней цены должны иметь нормальное распределение?
Если приращения средней цены имеют не нормальное распределение, то средняя не правильно рассчитана.
если цена имеет не нормальное распределение, то и средняя будет иметь не нормальное распределение.
Если приращения средней цены имеют не нормальное распределение, то средняя не правильно рассчитана.
это из области
Alexander_K:
...но это приводит к искажению понятия "времени"
?
среднее оно и в Африке среднее, а если среднее "не нравится", то тут 2 варианта:
1. или оно не применимо к этим данным (люблю простые примеры... измерьте напряжение переменного тока мультиметром включенным в режиме измерения постоянного тока... и что? режим постоянного тока "не правильно рассчитывает" ????)
2. в классических ТС используют понятие дивергенция, Вики, почитайте геометрическая интерпретация
как о стенку горохом. ©
зигзаг тебе покажет разворот немного позже. а не в точке разворота, как ты считаешь.
Разворот это вполне определенная часть "жизни" тренда, как направленного движения какой-то продолжительности. Это процесс, состояние и событие. И рассматривать его надо именно в таком духе.
В точке разворота зигзаг покажет лишь значение текущего экстремума и дорисует до неё свою линию.
Следующий тик определит, будет ли линия продолжена, перенесена далее, останется без изменений или начнётся Следующий тренд.
Но появится (визуализируется) Следующий тренд не сразу, а на условиях, заложенных в самом зигзаге.
При этом появление текущей цены в конце текущего тренда ВСЕГДА можно и нужно считать сигналом КОНЕЦ тренда (требующим подтверждения) и принимать выгодное для себя решение.
Разворот это вполне определенная часть "жизни" тренда, как направленного движения какой-то продолжительности. Это процесс, состояние и событие. И рассматривать его надо именно в таком духе.
В точке разворота зигзаг покажет лишь значение текущего экстремума и дорисует до неё свою линию.
Следующий тик определит, будет ли линия продолжена, перенесена далее, останется без изменений или начнётся Следующий тренд.
Но появится (визуализируется) Следующий тренд не сразу, а на условиях, заложенных в самом зигзаге.
При этом появление текущей цены в конце текущего тренда ВСЕГДА можно и нужно считать сигналом КОНЕЦ тренда (требующим подтверждения) и принимать выгодное для себя решение.
Один тик ничего не определяет, о развороте зигзага мы узнаем, только тогда, когда цена развернётся и пройдёт расстояние больше порога при котором отрисовывается луч зигзага.
если цена имеет не нормальное распределение, то и средняя будет иметь не нормальное распределение.
Обоснуйте.
это из области
Alexander_K:
...но это приводит к искажению понятия "времени"
?
;)))
Можно побаловаться немножко с искажением времени ;)
(1)исходный процесс ---> (2)искажение времени ---> (3)искажённый процесс
для начала - без искажений
.
А дальше поискажаем немножечко
1.
.
2.
.
3.
.
4.
.
и т.д. и т.п. -- бесконечное множество различных вариантов.
Забавно.
Чем дальше, тем больше убеждаюсь, что тут собрались теоретики математики.
А где же практика?