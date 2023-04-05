От теории к практике - страница 591
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У Нильса видимо вычитал и понял это буквально, как руководство к действию.)))
Перед нами – безумная теория.
Вопрос в том, достаточно ли она безумна,
чтобы быть правильной.
Нильс БОР
Да пока у него только сплошное безумие.
Да пока у него только сплошное безумие.
Стратегия, которая здесь исповедуется, если исключить используемую при этом математическую шелуху, получила в интернете название: "Ловля падающих ножей". Само название говорит о том, что это опасное занятие. Нет никаких гарантий того, что цена развернётся и с большой долей вероятности импульс может оказаться началом нового тренда.
Стратегия, которая здесь исповедуется, если исключить используемую при этом математическую шелуху, получила в интернете название: "Ловля падающих ножей". Само название говорит о том, что это опасное занятие. Нет никаких гарантий того, что цена развернётся и с большой долей вероятности импульс может оказаться началом нового тренда.
Куда пойдет цена, это в любом случае неизвестно, никаких гарантий - при любой стратегии.)
Стратегия, которая здесь исповедуется, если исключить используемую при этом математическую шелуху, получила в интернете название: "Ловля падающих ножей". Само название говорит о том, что это опасное занятие. Нет никаких гарантий того, что цена развернётся и с большой долей вероятности импульс может оказаться началом нового тренда.
Как бы - вот результаты за полгода:
Значит, какие-то гарантии, все-таки, есть. Их только найти надо :)))
Я ж не говорю, что Грааль найден. Но, его тень - в этой ветке.
Как бы - вот результаты за полгода:
Значит, какие-то гарантии, все-таки, есть. Их только найти надо :)))
Я ж не говорю, что Грааль найден. Но, его тень - в этой ветке.
Такое кол-во сделок вообще ни о чем. Набор случайных чисел.)
Даже на Фортс, где плечо ~10, такие итоговые %% - это максимум 2 дня работы.
Как бы - вот результаты за полгода:
Значит, какие-то гарантии, все-таки, есть. Их только найти надо :)))
Я ж не говорю, что Грааль найден. Но, его тень - в этой ветке.
Ну, видимо, пока везёт. Посмотреть надо результат года через 3.
Такое кол-во сделок вообще ни о чем.
как и нет тенденции, обычное СБ ;)
как и нет тенденции, обычное СБ ;)
О том и речь.
Нужен некий, последний, магический ключ. Параметр "тренд/флет".
О том и речь.
Нужен некий, последний, магический ключ. Параметр "тренд/флет".
Ключ вам уже дали. А волшебной палочки не существует.
Ключ вам уже дали. А волшебной палочки не существует.
Помню. Проверить надо, а времени нет.