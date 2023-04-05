От теории к практике - страница 591

Новый комментарий
[Удален]  
khorosh:

У Нильса видимо вычитал и понял это буквально, как руководство к действию.)))

Перед нами – безумная теория.

Вопрос в том, достаточно ли она безумна,

чтобы быть правильной.

Нильс БОР

Да пока у него только сплошное безумие.

 
Олег avtomat:

Да пока у него только сплошное безумие.

Стратегия, которая здесь исповедуется, если исключить используемую при этом математическую шелуху, получила в интернете название: "Ловля падающих ножей". Само название говорит о том, что это опасное занятие. Нет никаких гарантий того, что цена развернётся и с большой долей вероятности импульс может оказаться началом нового тренда.

 
khorosh:

Стратегия, которая здесь исповедуется, если исключить используемую при этом математическую шелуху, получила в интернете название: "Ловля падающих ножей". Само название говорит о том, что это опасное занятие. Нет никаких гарантий того, что цена развернётся и с большой долей вероятности импульс может оказаться началом нового тренда.

Куда пойдет цена, это в любом случае неизвестно, никаких гарантий - при любой стратегии.)

 
khorosh:

Стратегия, которая здесь исповедуется, если исключить используемую при этом математическую шелуху, получила в интернете название: "Ловля падающих ножей". Само название говорит о том, что это опасное занятие. Нет никаких гарантий того, что цена развернётся и с большой долей вероятности импульс может оказаться началом нового тренда.

Как бы - вот результаты за полгода:

Значит, какие-то гарантии, все-таки, есть. Их только найти надо :)))

Я ж не говорю, что Грааль найден. Но, его тень - в этой ветке.

 
Alexander_K:

Как бы - вот результаты за полгода:

Значит, какие-то гарантии, все-таки, есть. Их только найти надо :)))

Я ж не говорю, что Грааль найден. Но, его тень - в этой ветке.

Такое кол-во сделок вообще ни о чем. Набор случайных чисел.)

Даже на Фортс, где плечо ~10, такие итоговые %% - это максимум 2 дня работы.

 
Alexander_K:

Как бы - вот результаты за полгода:

Значит, какие-то гарантии, все-таки, есть. Их только найти надо :)))

Я ж не говорю, что Грааль найден. Но, его тень - в этой ветке.

Ну, видимо, пока везёт. Посмотреть надо результат года через 3.

 
Yuriy Asaulenko:

Такое кол-во сделок вообще ни о чем.

как и нет тенденции, обычное СБ ;)

 
Igor Makanu:

как и нет тенденции, обычное СБ ;)

О том и речь.

Нужен некий, последний, магический ключ. Параметр "тренд/флет".

 
Alexander_K:

О том и речь.

Нужен некий, последний, магический ключ. Параметр "тренд/флет".

Ключ вам уже дали. А волшебной палочки не существует.

 
Yuriy Asaulenko:

Ключ вам уже дали. А волшебной палочки не существует.

Помню. Проверить надо, а времени нет.

1...584585586587588589590591592593594595596597598...1981
Новый комментарий