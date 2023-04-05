От теории к практике - страница 593

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Igor Makanu:

фильтрация сигналов Вам нужна, Вы же пишете, что не поймете где Ваша ТС то в плюс то в минус - так все ТС работают, и подбирают или время торговли или дополнительные индикаторы или ищут символ где будет работать ТС, а вот так взял и написал мат.формулу и она работает на всех рынках и круглосуточно и в тренд и в флет... ну это только Грааль так может )))

Я пишу? Я такого никогда не писал, и даже такого не думал.))

Что я писал, так это то, что я не в курсе - будет сделка в плюс или в минус. Знаю только, что в плюс более вероятно.

 
Yuriy Asaulenko:

Я пишу? Я такого никогда не писал, и даже такого не думал.))

Что я писал, так это то, что я не в курсе - будет сделка в плюс или в минус. Знаю только, что в плюс более вероятно.

Противоречите сами себе

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От теории к практике

Yuriy Asaulenko, 2018.09.19 18:24

Куда пойдет цена, это в любом случае неизвестно, никаких гарантий - при любой стратегии.)


 
Vitaly Muzichenko:

Противоречите сами себе


В чем? Все правильно - никаких гарантий. С каких пор вероятность стала гарантией?

 
Yuriy Asaulenko:

В чем? Все правильно - никаких гарантий. С каких пор вероятность стала гарантией?

Согласен, вероятность - не гарантия. Но всегда можно увидеть вероятность исхода сделки. Здесь даже не о чем спорить.

 
aleger:

Волшебная палочка у каждого из вас давно имеется. И это, как ни странно, всем давно известный Зигзаг. 

Чтобы увидеть его волшебные перспективы, переведите его, к примеру, на просмотр графика М15 пары EURUSD за 18.09 в режиме ExtDepth=5 и посчитайте количество линий тренда вверх и вниз (их будет 7+7=14). 

Определите их длины (1874 и 2063 пп) и умножьте на 0.8   В итоге получится 3837 * 0.8 = 3150 пп (или $3150 за день единичным лотом). Такова потенциальная прибыль этого ДНЯ. Кто хотел бы положить на свой счёт такую денежку? 

мечты... мечты...

когда он покажет разворот - уже поздно будет.

 

Вроде намедни А_К грозился на днях нейросетями заняться.

Кроме НС для классификации есть и другие методы. Выбирайте:))

На мой взгляд, наилучшими для всех 3-х примеров (картинка слева) являются - Гаусс, RBF SVM, нейросети и наивный Байес.

 
Yuriy Asaulenko:

Вроде намедни А_К грозился на днях нейросетями заняться.

Кроме НС для классификации есть и другие методы. Выбирайте:))

На мой взгляд, наилучшими для всех 3-х примеров (картинка слева) являются - Гаусс, RBF SVM, нейросети и наивный Байес.

Не на днях, а с октября.

А чё за картинки? Откуда?

 
Alexander_K:

Не на днях, а с октября.

А чё за картинки? Откуда?

Октябрь не за горами, уже на днях.))

Картинки - примеры классификации 2-х множеств: красных и синих точек на плоскости (картинки слева), разными методами (заголовок вверху): .

Откуда - секрет фирмы.))) Как говорил Иосиф Виссарионович - Что касается моих информаторов, то это... оч надежные источники.

 
Yuriy Asaulenko:

Октябрь не за горами, уже на днях.))

Картинки - примеры классификации 2-х множеств: красных и синих точек на плоскости (картинки слева), разными методами (заголовок вверху): .

Откуда - секрет фирмы.))) Как говорил Иосиф Виссарионович - Что касается моих информаторов, то это... оч надежные источники.

:))) Ладно.

 
Alexander_K:

:))) Ладно.

А то ведь картинки сами клепать начнете, всю тему заполоните. Типа как с распределениями. Да и в творческий процесс вмешиваться...

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