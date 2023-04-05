От теории к практике - страница 1293
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за сегодняшний день, напримеррррррр
;)))))))))
Прекрасная кормушка для брокера!
мы оба довольны, считаю такой подход хорошим тоном в торговле.
но
программа еще полностью не готова к финальному бою.
мы оба довольны, считаю такой подход хорошим тоном в торговле.
но
программа еще полностью не готова к финальному бою.
за сегодняшний день, напримеррррррр
;)))))))))
Детский сад. Вот, за сегодня:
Могу еще картинок накидать, надо?
Доверие - это мониторинг на нормальном ресурсе, где видны просадки, с хорошим сроком.
Детский сад. Вот, за сегодня:
Могу еще картинок накидать, надо?
Доверие - это мониторинг на нормальном ресурсе, где видны просадки, с хорошим сроком.
Детский сад. Вот, за сегодня:
Могу еще картинок накидать, надо?
Доверие - это мониторинг на нормальном ресурсе, где видны просадки, с хорошим сроком.
на этом балансе просадки я невооруженным глазом вижу
больше не надо, извольте
;)
на этом балансе просадки я невооруженным глазом вижу
больше не надо, извольте
;)
Т.е. вставляют только балансы, где работает сетка с закрытием уевой тучи мини-тейков и висячими здоровенными стопами?))
Ну, каждому свое.
Максим победил.
Т.е. вставляют только балансы, где работает сетка с закрытием уевой тучи мини-тейков и висячими здоровенными стопами?))
Ну, каждому свое.
не поверишь, сетки нетю
сетка на балансе рисует пузырьки
а вставляет то, что это несливайка
работа ближется к завершению...
---
теперь о твоей: индикаторная фишка со стопами и тралом
;)
не поверишь, сетки нетю
сетка на балансе рисует пузырьки
а вставляет то, что это несливайка
работа ближется к завершению...
---
теперь о твоей: индикаторная фишка со стопами и тралом
;)