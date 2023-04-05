От теории к практике - страница 1293

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Renat Akhtyamov:

за сегодняшний день, напримеррррррр

;)))))))))

Прекрасная кормушка для брокера!
 
aleger:
Прекрасная кормушка для брокера!

мы оба довольны, считаю такой подход хорошим тоном в торговле.

но

программа еще полностью не готова к финальному бою.

 
Renat Akhtyamov:

мы оба довольны, считаю такой подход хорошим тоном в торговле.

но

программа еще полностью не готова к финальному бою.

Всё правильно ("когда в товарищах согласье есть...")
 
Renat Akhtyamov:

за сегодняшний день, напримеррррррр

;)))))))))

Детский сад. Вот, за сегодня:

123


Могу еще картинок накидать, надо?

Доверие - это мониторинг на нормальном ресурсе, где видны просадки, с хорошим сроком.

[Удален]  
Макс:

Детский сад. Вот, за сегодня:


Могу еще картинок накидать, надо?

Доверие - это мониторинг на нормальном ресурсе, где видны просадки, с хорошим сроком.

Да, ребята развлекаются, рисуют
 
Макс:

Детский сад. Вот, за сегодня:


Могу еще картинок накидать, надо?

Доверие - это мониторинг на нормальном ресурсе, где видны просадки, с хорошим сроком.

на этом балансе просадки я невооруженным глазом вижу

больше не надо, извольте

;)

 
Renat Akhtyamov:

на этом балансе просадки я невооруженным глазом вижу

больше не надо, извольте

;)

Т.е. вставляют только балансы, где работает сетка с закрытием уевой тучи мини-тейков и висячими здоровенными стопами?))

Ну, каждому свое.

 
У Рената на рисунке 20% прибыли, у Максима 500%.
Максим победил.
 
Макс:

Т.е. вставляют только балансы, где работает сетка с закрытием уевой тучи мини-тейков и висячими здоровенными стопами?))

Ну, каждому свое.

не поверишь, сетки нетю

сетка на балансе рисует пузырьки

а вставляет то, что это несливайка

работа ближется к завершению...

---

теперь о твоей: индикаторная фишка со стопами и тралом

;)

 
Renat Akhtyamov:

не поверишь, сетки нетю

сетка на балансе рисует пузырьки

а вставляет то, что это несливайка

работа ближется к завершению...

---

теперь о твоей: индикаторная фишка со стопами и тралом

;)

Ну почти угадал))
Это памм, торговля по чуйке, без индюков, пепеворотами. Плюс там вводы средств отображабтся как плюствая сделка. Плюсом только около 800$, остальное - ввод. :) 
На балансе можно нарисовать что угодно. Твой баланс я нарисую в флетовый бень пипсовщиком по 1-5п, болтаюшимся туда-сюла за ценой. Баланс будет 45 градусов, на первом же чихе кочерга. 
Подтверждением рабочести системы может быть только мониторинг. 
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