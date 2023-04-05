От теории к практике - страница 600
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- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил Кот.
- Да мне почти все равно, — начала Алиса
- Тогда все равно, куда идти, — сказал Кот.
- Лишь бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот, -
конечно, если не остановишься на полпути
Л. Кэролл, «Приключения Алисы в Стране Чудес»
Олег, ты нам нужен.
Олег, ты нам нужен.
.
Время как неоднозначная функция координат :
.
Время как неоднозначная функция координат :
.
Не в обиду, но ник наверное пора сменить на Олег Pictures
Не в обиду, но ник наверное пора сменить на Олег Pictures
ты только Pictures и увидел...
впрочем, действительно, картинку мне легче составить, нежели объяснить неучу, что в ней заложено.
ты только Pictures и увидел...
впрочем, действительно, картинку мне легче составить, нежели объяснить неучу, что в ней заложено.
Я уже задавал вопрос, но ответ так и не получил: "А когда будет практика, а то уже 600 страниц теории?"
Я уже задавал вопрос, но ответ так и не получил: "А когда будет практика, а то уже 600 страниц теории?"
Этот вопрос ты адресуй не мне. Ты, видимо,что-то попутал и забыл, кто здесь ведущий "от теории к практике".
Этот вопрос ты адресуй не мне. Ты, видимо,что-то попутал и забыл, кто здесь ведущий "от теории к практике".
Да здесь много ведущих, картинок набросано по самые небалуй, а вот практики не видать, и это 600-я страница
Да здесь много ведущих, картинок набросано по самые небалуй, а вот практики не видать, и это 600-я страница
У меня своя практика.
А ты какой практики ждёшь?
У меня своя практика.
А ты какой практики ждёшь?
Ну скрины со сделками и их описание, ну и на чём основаны.
Так можно ещё 150 лет делать картинки по формулам, дойти до 100500 страниц рассусоливания, и при этом не знать, что такое реальный рынок
P.S. Вижу что здесь активно обсуждается приращение, но вот не понятно, к какому месту, и что хотят прирастить.