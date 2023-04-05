От теории к практике - страница 600

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Олег avtomat:

- Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
- Это во многом зависит от того, куда ты хочешь прийти, — ответил Кот.
- Да мне почти все равно, — начала Алиса
- Тогда все равно, куда идти, — сказал Кот.
- Лишь бы попасть куда-нибудь, — пояснила Алиса.
- Не беспокойся, куда-нибудь ты обязательно попадешь, — сказал Кот, -
конечно, если не остановишься на полпути

Л. Кэролл, «Приключения Алисы в Стране Чудес»

Олег, ты нам нужен. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Олег, ты нам нужен. 

 

.

[Удален]  

Время как неоднозначная функция координат :

 

.

 
Олег avtomat:

Время как неоднозначная функция координат :

.

Не в обиду, но ник наверное пора сменить на Олег Pictures

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Не в обиду, но ник наверное пора сменить на Олег Pictures

ты только Pictures и увидел...

впрочем, действительно, картинку мне легче составить, нежели объяснить неучу, что в ней заложено.

 
Олег avtomat:

ты только Pictures и увидел...

впрочем, действительно, картинку мне легче составить, нежели объяснить неучу, что в ней заложено.

Я уже задавал вопрос, но ответ так и не получил: "А когда будет практика, а то уже 600 страниц теории?"

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Я уже задавал вопрос, но ответ так и не получил: "А когда будет практика, а то уже 600 страниц теории?"

Этот вопрос ты адресуй не мне.  Ты, видимо,что-то попутал и забыл, кто здесь ведущий "от теории к практике".

 
Олег avtomat:

Этот вопрос ты адресуй не мне.  Ты, видимо,что-то попутал и забыл, кто здесь ведущий "от теории к практике".

Да здесь много ведущих, картинок набросано по самые небалуй, а вот практики не видать, и это 600-я страница

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Да здесь много ведущих, картинок набросано по самые небалуй, а вот практики не видать, и это 600-я страница

У меня своя практика.

А ты какой практики ждёшь?

 
Олег avtomat:

У меня своя практика.

А ты какой практики ждёшь?

Ну скрины со сделками и их описание, ну и на чём основаны.

Так можно ещё 150 лет делать картинки по формулам, дойти до 100500 страниц рассусоливания, и при этом не знать, что такое реальный рынок

P.S. Вижу что здесь активно обсуждается приращение, но вот не понятно, к какому месту, и что хотят прирастить.

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