От теории к практике - страница 564
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нет никакой суммы пока, это модули приращений в пунктах
что нужно просуммировать? сделать МАшку для этих модулей?
что есть недельное окно? точка отсчета начало недели? и далее ...?
Не, надо делать так, как я там написал. Распределение Гаусса на сумме приращений просто обязано там быть. Проблема еще в том, что Вы берете просто CLOSE от брокера, а надо выуживать значение из потока Эрланга, что не есть тривиальная задача...
Не торопитесь, Игорь - сурьезная задача не терпит суеты....
Не, надо делать так, как я там написал. Распределение Гаусса на сумме приращений просто обязано там быть. Проблема еще в том, что Вы берете просто CLOSE от брокера, а надо выуживать значение из потока Эрланга, что не есть тривиальная задача...
Не торопитесь, Игорь - сурьезная задача не терпит суеты....
матлаб есть у Вас? на всимм все это делать можно до бесконечности, смотрел я всимм, вроде и толковая программа, но готовых материалов в сети очень мало (примеров)
Вот минутки приращения CLOSE:
Это по данным от брокера?
Не, нужны хотя бы М5 от надежного источника - биржевые котировки, если уж работа с потоками Эрланга вызывает непреодолимое препятствие...
Ну, и все равно, - очень похоже на Лапласа.
Значит - я прав, и алгоритм подготовки входных данных для нейросети предложенный в "Машинном обучении..." верен.
Осталось только приготовить карманы... Я не шучу. Какие могут быть шутки, когда речь ведется о безудержном изъятии наличных с рынка?
тренд это не быстрое изменение цены
быстрое импульсивное изменение(приращение) цены за короткий промежуток времени может происходить как в одну, так и в другую сторону
происходит такое движение в основном по причине работы рынка на себя
однако, при этом сохраняется глобальная тенденция либо к росту, либо к падению.
то есть тренд - это долговременная тенденция изменения цены либо к росту, либо к падению
тренд это не быстрое изменение цены
быстрое изменение может то в одну, то в другую сторону
при этом сохраняется глобальная тенденция либо к росту, либо к падению.
Глобальные тенденции спекулянтов не волнуют. Исключительно инвесторов и долгосрочников.
А спекулянтам: идет вверх - стало быть тренд вверх, вниз - стало быть вниз, даже через 5 мин.) А глобальные 4 коп в день вообще ни на что не влияют.
Сейчас вообще движения стали оч короткими - 15 мин и тишина на полдня. Вот в эти 15 мин и был тренд.
У вас другие интервалы торговли.? Стало быть и другие определения.
вот выгрузил модули Close по М1 (108929x1 double), предварительно прорядив их потоком Эрланга 3
вот в Матлаб АКФ этих значений, порядок АКФ =30
вот АКФ = 1440
Глобальные тенденции спекулянтов не волнуют. Исключительно инвесторов и долгосрочников.
А спекулянтам: идет вверх - стало быть тренд вверх, вниз - стало быть вниз, даже через 5 мин.) А глобальные 4 коп в день вообще ни на что не влияют.
Сейчас вообще движения стали оч короткими - 15 мин и тишина на полдня. Вот в эти 15 мин и был тренд.
а вот и зря.
как раз тренд и есть подтверждение на наиболее надежный вход по импульсу с целью быстрого и максимального заработка
а вот и зря.
как раз тренд и есть подтверждение на наиболее вероятный вход по импульсу с целью быстрого заработка
И против тренда тоже, особенно глобального.) А вот против локального не попрешь.