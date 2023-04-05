От теории к практике - страница 564

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Igor Makanu:

нет никакой суммы пока, это модули приращений в пунктах

что нужно просуммировать? сделать МАшку для этих модулей?

что есть недельное окно? точка отсчета начало недели? и далее ...?

Не, надо делать так, как я там написал. Распределение Гаусса на сумме приращений просто обязано там быть. Проблема еще в том, что Вы берете просто CLOSE от брокера, а надо выуживать значение из потока Эрланга, что не есть тривиальная задача...

Не торопитесь, Игорь - сурьезная задача не терпит суеты....

 
Alexander_K:

Не, надо делать так, как я там написал. Распределение Гаусса на сумме приращений просто обязано там быть. Проблема еще в том, что Вы берете просто CLOSE от брокера, а надо выуживать значение из потока Эрланга, что не есть тривиальная задача...

Не торопитесь, Игорь - сурьезная задача не терпит суеты....

матлаб есть у Вас? на всимм все это делать можно до бесконечности, смотрел я всимм, вроде и толковая программа, но готовых материалов в сети очень мало (примеров)

 

Вот минутки приращения CLOSE:


 

Среднее -0,065931227863046
Среднеквадратическое отклонение 0,108393200824913
Мода 0
Медиана 0
Первый квартиль -9
Третий квартиль 9
Дисперсия 318,447226539332
Среднеквадратическое отклонение 17,8450897038746
Эксцесс 24,551418045539
Асимметрия -0,52600085993987
Диапазон 700
Минимум -465
Максимум 235
Сумма -1787
Количество 27104
 
 
Novaja:

 

Это по данным от брокера?

Не, нужны хотя бы М5 от надежного источника - биржевые котировки, если уж работа с потоками Эрланга вызывает непреодолимое препятствие...

 
Novaja:


 

Ну, и все равно, - очень похоже на Лапласа.

Значит - я прав, и алгоритм подготовки входных данных для нейросети предложенный в "Машинном обучении..." верен.

Осталось только приготовить карманы... Я не шучу. Какие могут быть шутки, когда речь ведется о безудержном изъятии наличных с рынка?

 

тренд это не быстрое изменение цены

быстрое импульсивное изменение(приращение) цены за короткий промежуток времени может происходить как в одну, так и в другую сторону

происходит такое движение в основном по причине работы рынка на себя

однако, при этом сохраняется глобальная тенденция либо к росту, либо к падению.

то есть тренд - это долговременная тенденция изменения цены либо к росту, либо к падению

 
Renat Akhtyamov:

тренд это не быстрое изменение цены

быстрое изменение может то в одну, то в другую сторону

при этом сохраняется глобальная тенденция либо к росту, либо к падению.

Глобальные тенденции спекулянтов не волнуют. Исключительно инвесторов и долгосрочников.

А спекулянтам: идет вверх - стало быть тренд вверх, вниз - стало быть вниз, даже через 5 мин.) А глобальные 4 коп в день вообще ни на что не влияют.

Сейчас вообще движения стали оч короткими - 15 мин и тишина на полдня. Вот в эти 15 мин и был тренд.

У вас другие интервалы торговли.? Стало быть и другие определения.

 

вот выгрузил модули Close по М1 (108929x1 double), предварительно прорядив их потоком Эрланга 3

вот в Матлаб АКФ этих значений, порядок АКФ =30

вот АКФ = 1440


 
Yuriy Asaulenko:

Глобальные тенденции спекулянтов не волнуют. Исключительно инвесторов и долгосрочников.

А спекулянтам: идет вверх - стало быть тренд вверх, вниз - стало быть вниз, даже через 5 мин.) А глобальные 4 коп в день вообще ни на что не влияют.

Сейчас вообще движения стали оч короткими - 15 мин и тишина на полдня. Вот в эти 15 мин и был тренд.

а вот и зря.

как раз тренд и есть подтверждение на наиболее надежный вход по импульсу с целью быстрого и максимального заработка

 
Renat Akhtyamov:

а вот и зря.

как раз тренд и есть подтверждение на наиболее вероятный вход по импульсу с целью быстрого заработка

И против тренда тоже, особенно глобального.) А вот против локального не попрешь.

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