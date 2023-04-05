От теории к практике - страница 565

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Еще вдогонку:

 В общем полный Гаусс, что называется))

 
Yuriy Asaulenko:

И против тренда тоже.)

А может получиться против тренда и убыток, с высокой долей вероятности.

 
Novaja:

Еще вдогонку:

 В общем полный Гаусс, что называется))

Это сумма модулей приращений? Не похоже...

 
Входить нужно всегда против тренда, чтобы поймать новый тренд. 
 
Renat Akhtyamov:

А может получиться против тренда и убыток, с высокой долей вероятности.

Народ массово сливает и по тренду и против тренда.) И сам тренд считается в зависимости от методов игры. Что для меня тренд, для вас м.б. флет. И наоборот.

 
Alexander_K:

Это сумма модулей приращений? Не похоже...

Сами приращения почти 30 000
 
Alexander_K:

Это сумма модулей приращений? Не похоже...

формулу дайте, вернее что от чего

пока все что начитал из Ваших сообщений вижу так:

1. считаем  модули Close двух рядом стоящих баров

2. прорядим потоком Эрланга полученный ряд

...????

скрипт для выгрузки вот этого в текстовый файл:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Erlang.mq4 |
//|                                                            IgorM |
//|                              https://www.mql5.com/ru/users/igorm |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "IgorM"
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/igorm"
#property version   "1.00"
#property strict
#property show_inputs

input int Erlang=3;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   int abs;
   int i,filehandle;
   string fname = StringConcatenate(Symbol(),"_",Erlang,".csv");
   filehandle=FileOpen(fname,FILE_WRITE|FILE_CSV);
   if(filehandle!=INVALID_HANDLE)
     {
      Print("FileOpen OK");
      for(i=Bars-2;i>=0;i--)
        {
         if(i%Erlang==0) abs=int(fabs(Close[i]-Close[i+1])/Point);
         FileWrite(filehandle,abs);
        }
      FileClose(filehandle);
      Print("Скрипт окончил работу, откройте файл ",fname);
     }
   else Print("Операция FileOpen неудачна, ошибка ",GetLastError());
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
Алексей Тарабанов:
Входить нужно всегда против тренда, чтобы поймать новый тренд. 

Воще наплевать как входить. Главное, чтобы шевилилось. Глядишь, и поймаем.)

 
Igor Makanu:

формулу дайте, вернее что от чего

пока все что начитал из Ваших сообщений вижу так:

1. считаем  модули Close двух рядом стоящих баров

2. прорядим потоком Эрланга полученный ряд

...????

Гхм... Берем скользящее окно из 1440 значений CLOSE M5 и при каждом новом баре считаем сумму модулей приращений. Должно, просто обязано быть распределение Гаусса для таких скользящих сумм. И при периодической АКФ (и не только), как завещал Колмогоров, этот процесс вскрывается нейросетью.

 
Alexander_K:

Гхм... Берем скользящее окно из 1440 значений CLOSE M5 и при каждом новом баре считаем сумму модулей приращений. Должно, просто обязано быть распределение Гаусса для таких скользящих сумм. И при периодической АКФ (и не только), как завещал Колмогоров, этот процесс вскрывается нейросетью.

Так поясните как считать? 

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