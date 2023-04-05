От теории к практике - страница 565
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В общем полный Гаусс, что называется))
И против тренда тоже.)
А может получиться против тренда и убыток, с высокой долей вероятности.
Еще вдогонку:
В общем полный Гаусс, что называется))
Это сумма модулей приращений? Не похоже...
А может получиться против тренда и убыток, с высокой долей вероятности.
Народ массово сливает и по тренду и против тренда.) И сам тренд считается в зависимости от методов игры. Что для меня тренд, для вас м.б. флет. И наоборот.
Это сумма модулей приращений? Не похоже...
Это сумма модулей приращений? Не похоже...
формулу дайте, вернее что от чего
пока все что начитал из Ваших сообщений вижу так:
1. считаем модули Close двух рядом стоящих баров
2. прорядим потоком Эрланга полученный ряд
...????
скрипт для выгрузки вот этого в текстовый файл:
Входить нужно всегда против тренда, чтобы поймать новый тренд.
Воще наплевать как входить. Главное, чтобы шевилилось. Глядишь, и поймаем.)
формулу дайте, вернее что от чего
пока все что начитал из Ваших сообщений вижу так:
1. считаем модули Close двух рядом стоящих баров
2. прорядим потоком Эрланга полученный ряд
...????
Гхм... Берем скользящее окно из 1440 значений CLOSE M5 и при каждом новом баре считаем сумму модулей приращений. Должно, просто обязано быть распределение Гаусса для таких скользящих сумм. И при периодической АКФ (и не только), как завещал Колмогоров, этот процесс вскрывается нейросетью.
Гхм... Берем скользящее окно из 1440 значений CLOSE M5 и при каждом новом баре считаем сумму модулей приращений. Должно, просто обязано быть распределение Гаусса для таких скользящих сумм. И при периодической АКФ (и не только), как завещал Колмогоров, этот процесс вскрывается нейросетью.
Так поясните как считать?