От теории к практике - страница 491
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Ну, мультфильм-не мультфильм (как я обещал Колдуну), а просто смотрите статический набор гистограмм волнового пакета из 1440 значений приращений (сутки), как он "гуляет" в течение недели. Это по паре AUDCAD за прошлую неделю:
М-да......
Пора делать ноги с Форекса.
1) Это первое заблуждение.
2) Это второе заблуждение.
И в итоге динамики у вас нет. Как нет и статики. Как нет и достоверной статистики.
Получается Ильф и Петров были неправы, когда говорили: "Статистика знает всё". Жаль, я так уважал этих писателей.)))
То же самое за позапрошлую неделю:
Блин, какого черта я не слушал Колдуна?
Вот что значит руководитель проекта - говорит, значит надо делать!
Увеличивать окно? До недели что ли? И так сделок почти нет...
Тьфу... Расстроился я что-то... Пора умывать руки....
То же самое за позапрошлую неделю:
Блин, какого черта я не слушал Колдуна?
Вот что значит руководитель проекта - говорит, значит надо делать!
Увеличивать окно? До недели что ли? И так сделок почти нет...
Тьфу... Расстроился я что-то... Пора умывать руки....
.. Пора умывать руки....
Или делать ноги.)
Чем-то на гипергеометрическое распределение смахивает...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипергеометрическое_распределение
Вот видите сколько человек вкладывает сил и энергии, так подскажите, направьте.
Я 10 лет всем помогал бесплатно, увольте. Сами господа, сами.
Достаточно того что я обозначил что это возможно, это уже не маленькая помощь.
Или делать ноги.)
Если это гипергеометрическое распределение, то да - Novaja права: надо увеличивать объем выборки... До недели что ли? До месяца? Тоска...
Если это гипергеометрическое распределение, то да - Novaja права: надо увеличивать объем выборки... До недели что ли? До месяца? Тоска...
Это только полгода прошло и как поменялось настроение.