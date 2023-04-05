От теории к практике - страница 491

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Alexander_K2:

Ну, мультфильм-не мультфильм (как я обещал Колдуну), а просто смотрите статический набор гистограмм волнового пакета из 1440 значений приращений (сутки), как он "гуляет" в течение недели. Это по паре AUDCAD за прошлую неделю:


М-да......

Пора делать ноги с Форекса.

Ноги, руки, главное " хвост". Может окно больше сделать?
 
Олег avtomat:

1) Это первое заблуждение.

2) Это второе заблуждение.

И в итоге динамики у вас нет. Как нет и статики. Как нет и достоверной статистики.

Получается Ильф и Петров были неправы, когда говорили: "Статистика знает всё". Жаль,  я так уважал этих писателей.)))

 

То же самое за позапрошлую неделю:

Блин, какого черта я не слушал Колдуна?

Вот что значит руководитель проекта - говорит, значит надо делать!

Увеличивать окно? До недели что ли? И так сделок почти нет...

Тьфу... Расстроился я что-то... Пора умывать руки....

 
Alexander_K2:

То же самое за позапрошлую неделю:

Блин, какого черта я не слушал Колдуна?

Вот что значит руководитель проекта - говорит, значит надо делать!

Увеличивать окно? До недели что ли? И так сделок почти нет...

Тьфу... Расстроился я что-то... Пора умывать руки....

Подожди умывать... 
 
Alexander_K2:

.. Пора умывать руки....

Или делать ноги.)

 

Чем-то на гипергеометрическое распределение смахивает...

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гипергеометрическое_распределение

Гипергеометрическое распределение — Википедия
Гипергеометрическое распределение — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Обозначение Параметры Носитель Функция вероятности Математическое ожидание Мода Дисперсия Коэффициент асимметрии Коэффициент эксцесса Производящая функция моментов Характеристическая функция Гипергеометри́ческое распределе́ние в теории вероятностей моделирует количество удачных выборок без возвращения из конечной совокупности...
 
Roman Kutemov:
Вот видите сколько человек вкладывает сил и энергии, так подскажите, направьте. 

Он не один думает в этом направлении, а много кто, а он как локомотив тащит. 

Я 10 лет всем помогал бесплатно, увольте. Сами господа, сами.

Достаточно того что я обозначил что это возможно, это уже не маленькая помощь.

 
khorosh:

Или делать ноги.)

 

Если это гипергеометрическое распределение, то да - Novaja права: надо увеличивать объем выборки... До недели что ли? До месяца? Тоска...

 
Alexander_K2:

Если это гипергеометрическое распределение, то да - Novaja права: надо увеличивать объем выборки... До недели что ли? До месяца? Тоска...


Это только полгода прошло и как поменялось настроение.  
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