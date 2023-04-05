От теории к практике - страница 1240

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Yuriy Asaulenko:
Пойду стопаря накачу.

Одумайся.

У каждого своё понимание рынка. 

И у каждого есть своя ниша.

Не просто тут пустословлю.

На каждом интервале времени есть свои возможности.

Главное не залезать под новостные кинжалы.

А для этого надо постоянно мониторить новости.

 

Аааа, я понял

Космос - это

Но кроме того говорят есть вообще торговля в стакане

;)

 
Uladzimir Izerski:

Одумайся.

У каждого своё понимание рынка. 

И у каждого есть своя ниша.

Не просто тут пустословлю.

На каждом интервале времени есть свои возможности.

Главное не залезать под новостные кинжалы.

А для этого надо постоянно мониторить новости.

Новости? Только нам этого не хватало.))
Тики - из них выжать ничего нельзя.
Представь себе шторм на море. Теперь заменим картину тиками - получим мелкую рябь на плоскости. Ниче интересного. Мало того, из этого опять надо как-то восстанавливать общую картину. Иначе как мазохизмом это не назовешь. Можно и по другому, но не буду.
 
Yuriy Asaulenko:
Новости? Только нам этого не хватало.))
Тики - из них выжать ничего нельзя.
Представь себе шторм на море. Теперь заменим картину тиками - получим мелкую рябь на плоскости. Ниче интересного. Мало того, из этого опять надо как-то восстанавливать общую картину. Иначе как мазохизмом это не назовешь. Можно и по другому, но не буду.

Так новости создают и рябь и шторм. Главное вовремя понять.

 
Yuriy Asaulenko:
Новости? Только нам этого не хватало.))
Тики - из них выжать ничего нельзя.
Представь себе шторм на море. Теперь заменим картину тиками - получим мелкую рябь на плоскости. Ниче интересного. Мало того, из этого опять надо как-то восстанавливать общую картину. Иначе как мазохизмом это не назовешь. Можно и по другому, но не буду.

никакой ряби, железный сигнал

вот индюк, построенный на тиках

только это старая версия, отстает на 1 тик ;)

 
Renat Akhtyamov:

Аааа, я понял

Космос - это

Но кроме того говорят есть вообще торговля в стакане

;)

Никогда со стаканом не торгую. Табу жесткое.

Сила воли + характер.

В выходные там шашлычок-коньфеёк не в счет.

 
Renat Akhtyamov:

никакой ряби, железный сигнал

вот индюк, построенный на тиках


Ой не просто понять смысл в чужих извилинах.

Честно, признаюсь. Не понял!

 
Uladzimir Izerski:

Ой не просто понять смысл в чужих извилинах.

Честно, признаюсь. Не понял!

выше горизонтальной линии - покупок больше, продаём

ниже - наоборот

и делов то

 
Renat Akhtyamov:

выше горизонтальной линии - покупок больше, продаём

ниже - наоборот

и делов то

Так теперь ниже, а стоИт Sell.

Ох, заведешь ты меня в дебри окоянный!(с)

 
Uladzimir Izerski:

Так теперь ниже, а стоИт Sell.

Ох, заведешь ты меня в дебри окоянный!

горизонтальная на индикаторе, серая

индикатор в подвале

а рация на танке

;)

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