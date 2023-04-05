От теории к практике - страница 1240
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Пойду стопаря накачу.
Одумайся.
У каждого своё понимание рынка.
И у каждого есть своя ниша.
Не просто тут пустословлю.
На каждом интервале времени есть свои возможности.
Главное не залезать под новостные кинжалы.
А для этого надо постоянно мониторить новости.
Аааа, я понял
Космос - это
Но кроме того говорят есть вообще торговля в стакане
;)
Одумайся.
У каждого своё понимание рынка.
И у каждого есть своя ниша.
Не просто тут пустословлю.
На каждом интервале времени есть свои возможности.
Главное не залезать под новостные кинжалы.
А для этого надо постоянно мониторить новости.
Новости? Только нам этого не хватало.))
Так новости создают и рябь и шторм. Главное вовремя понять.
Новости? Только нам этого не хватало.))
никакой ряби, железный сигнал
вот индюк, построенный на тиках
только это старая версия, отстает на 1 тик ;)
Аааа, я понял
Космос - это
Но кроме того говорят есть вообще торговля в стакане
;)
Никогда со стаканом не торгую. Табу жесткое.
Сила воли + характер.
В выходные там шашлычок-коньфеёк не в счет.
никакой ряби, железный сигнал
вот индюк, построенный на тиках
Ой не просто понять смысл в чужих извилинах.
Честно, признаюсь. Не понял!
Ой не просто понять смысл в чужих извилинах.
Честно, признаюсь. Не понял!
выше горизонтальной линии - покупок больше, продаём
ниже - наоборот
и делов то
выше горизонтальной линии - покупок больше, продаём
ниже - наоборот
и делов то
Так теперь ниже, а стоИт Sell.
Ох, заведешь ты меня в дебри окоянный!(с)
Так теперь ниже, а стоИт Sell.
Ох, заведешь ты меня в дебри окоянный!
горизонтальная на индикаторе, серая
индикатор в подвале
а рация на танке
;)