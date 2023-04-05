От теории к практике - страница 488
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да нет знаний, как Вы не поймете, есть закономерности которые работают с некой периодичностью, потом не работают, Ваши поиски по всем топикам форума АКФ... ну как бы проще перечитать топики 5-8 летней давности, даже если и найдете закономерность по АКФ, то статистически она будет на одном периоде истории ярче выражена, на других слабее. Ну и вообще почему на ВР работают математические методы (тот же АКФ), есть алгоритмы котирования, есть методика расчета опционных уровней, есть хеджирование .... т.е. повторяюшиеся математические модели одних и тех же участников рынка, вот эту составляющую Вы и пытаетесь выделить из ВР, но другие составляющие ВР не должны определяться одним и тем же математическим методом.... вот я загадал число от 1 до 100 - сколько? рассчитайте? слабо? ))) - вот так и на рынке, появился новый участник и со своими целями, но его цели никто не знает и какие действия он предпримет никто не знает
хотите верьте хотите нет, но советы типа Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта" это все что можно узнать о рынке от торгующих трейдеров, погуглите 6ETrader - у него были вебинары, это был реально торгующий на 6Е фьючерсе трейдер, его уроки были по прайс-экшн, но большая часть занятий сводилась к психологии
Привалова можете нагуглить, есть в сети немного от него о его методике торговли
помню лет 6 назад общался тут с одним торгующим трейдером, живет на 10 пп в день, торгует банальные откаты, полдня сидит у монитора чтобы взять свои 10 пп
Unicornis тут пару раз в ветку заглядывал, но его сообщения имеет больший смысл чем 90% этой ветки )))
Это Евгений берет из обычных минуток:))) А я работаю с тиками в потоках Эрланга...........
Какие тики, ну ё-маё....???
Вы уже правильно определили, что в последнее время одна сделка - до 2х недель
Сначала давайте рассмотрим два графика с точки зрения закономерность:
Тут херст посчитан по другим данным.
Тут херст посчитан по другим данным.
С суммой приращений что-то не то...
У меня за 2 дня это выглядит так (см. левый график):
С суммой приращений что-то не то...
Я на каждом шаге брал сумму показателя (3 столбец) за 1440 баров. Странно.
У меня за 2 дня это выглядит так (см. левый график):
То что у вас по тикам? Или то что я выкладывал? А то не могу понять, что к чему.
То что у вас по тикам? Или то что я выкладывал? А то не могу понять, что к чему.
То, что у меня по тикам в скользящем окне = 1440 значений на этой неделе.
То, что у меня по тикам в скользящем окне = 1440 значений на этой неделе.
А то что в этом посте https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page486#comment_8512342 я правильно посчитал? Это просто сумма 1440 значений показаний на каждом баре?